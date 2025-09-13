Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 13 September 2025: लेनदेन में धैर्य रखें, आर्थिक प्रयासों में पहल बढ़ाएंगे

नंबर 7
13 सितंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 4 है. अंक 7 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ फल बनाए रखेगा. सक्रियता और साहस से परिणाम पक्ष में बनाए रखेंगे. अवसरों को भुनाने का प्रयास रखेंगे. कार्यविस्तार के योग बनेंगे. प्रदर्शन अच्छा रहेगा. जिम्मेदारों से तालमेल बढ़ाएंगे. लोगों से मेल मुलाकात बढ़ाएंगे. संकोच दूर होगा. अप्रत्याशित सफलता बनेगी. केतु के अंक 7 के व्यक्ति लोगों और समाज के साथ तालमेल बनाकर चलते हैं. सामाजिक छवि के प्रति संवेदनशील होते हैं. निजी सीख पर भरोसा रखते हैं. आज इन्हें निसंकोच आगे बढ़ने की कोशिश बनाए रखना है. जोखिम उठाएंगे. व्यापार व्यवसाय से जुडे़़ रहेंगे. तेजी बनाए रखेंगे. बड़े लक्ष्य साधेंगे.
मनी मुद्रा- लाभ के अच्छे संकेत बने हुए हैं. अधिकारियों को बनाकर चलेंगे. व्यवस्था मजबूत बनाएंगे. पेशेवर मामलों में अनुकूलन बना रहेगा. साथीगण सहयोगी होंगे. स्मार्ट वर्क पर जोर बढ़ाएंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. लंबित मामलों में गति आएगी. लेनदेन में धैर्य रखें. आर्थिक प्रयासों में पहल बढ़ाएंगे.
पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. परस्पर स्नेह और विश्वास बढ़ेगा. मन की बात कहने में सहज रहेंगे. रिश्तों में उत्साहित रहेंगे. प्रियजनों के साथ सुखकर समय बिताएंगे. भावनात्मक विषयों में विनम्र रहेंगे. विवेक विनम्रता से आगे बढ़ेंगे. संबंधों में सहजता बढ़ेगी. मित्र सहायक होंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- भौतिक साधनों पर जोर रखेंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. स्वास्थ्य सुधार होगा. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. करीबियों से सहजता बढ़ाएंगे. बड़ी सोच रखेगे.
फेवरेट नंबर- 1 3 4 7 9
फेवरेट कलर- लहसुनिया
एलर्ट्स- कमतर लोगों के साथ से बचें. सरल व्यवहार रखें. बहस टालें.