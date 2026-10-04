आज 4 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी, सभी के प्रति प्रेम और स्नेह का भाव रहेगा

सभी महत्वपूर्ण कार्य उचित दिशा में आगे बढ़ा सकेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे. उल्लेखनीय परिणाम अर्जित कर सकते हैं. करियर कारोबार में तेजी आएगी. लाभकारी योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. सभी का समर्थन रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. धर्मकार्यों एवं पुण्यार्जन में वृद्धि होगी. आस्था और आत्मविश्वास बढ़ेगा. मित्रों का समर्थन बढ़ेगा. कारोबार में तेजी बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- भाग्य से विभिन्न कार्यों में तेजी बढ़ाएंगे. प्रबंधन का लाभ उठाएंगे. कारोबारी विस्तार पर ध्यान देंगे. पेशेवर सहयोग की भावना रखेंगे. कार्यगत अवरोध स्वतः दूर होंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में सक्रियता से काम लेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिलेगी. पद प्रतिष्ठा और अवसर बढ़ेंगे. बचत बेहतर बनाए रखेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली प्रदर्शन करेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों का साथ और विश्वास बना रहेगा. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. सभी के प्रति प्रेम और स्नेह का भाव रहेगा. घर में हर्ष आनंद रहेगा. रिश्ता मजबूत होगा. मन की आवाज को महत्व देंगे. व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे. प्रयास सफल होंगे. सुखद भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबकी खुशी बढ़ाएंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. रचनात्मकता बढ़ेगी. जीवनशैली आकर्षक होगी. व्यक्तित्व संवरेगा. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: आत्मतत्व स्वरूप सूर्यदेव और पितरों को जल से अर्घ्य दें. साहस बढ़ाए रहें.

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शुभ अंक : 4, 6 और 7

शुभ रंग : स्फटिक के समान

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