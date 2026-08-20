Singh Tarot Rashifal 20 August 2026: अपनों की खुशी बढ़ाएं, अपनों पर ध्यान दें

सिंह

फोर आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए लोभ की भावना से बचने की सलाह लाया है. अधिकारों के संरक्षण पर बल बनाए रखेंगे. सीमित सोच में अवसरों की अनदेखी न करें. योजनाओं में स्पष्टता बनाए रखें. कारोबारी मामलों में लापरवाही न दिखाएं. सबसे सामंजस्य बिठाने का प्रयास करें. विविध गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी.

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विभिन्न कार्योंको जिम्मेदारी से पूरा करें. वित्तीय मामलों में भूलचूक न करें. व्यर्थ की बातों में समय नष्ट करने से बचें. सीख सलाह बनाए रखें. विनय विवेक से कार्य करें. संतुलित व व्यवस्थित दिनचर्या बनाए रहें. संबंधों में संवेदनशीलता बढ़ाएं. करीबियों की नजर आप पर बनी रहेगी. खानपान व व्यक्तित्व पर ध्यान दें. जिद्दी न बनें.

स्वास्थ्य: रुटीन सामान्य रखें. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह न हों. मौसमी सजगता बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति: कारोबारी लेनदेन में सजगता बढ़ाएं. धोखे व दिखावे की स्थिति से बचें. प्रबंध बढ़ाएं.

रिश्ते: व्यक्तिगत संबंधों को आदर दें. वादा निभाएं. अपनों की खुशी बढ़ाएं. अपनों पर ध्यान दें.

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