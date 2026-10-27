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आज 27 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: नौकरी-कारोबार में मिलेगी तरक्की, धन लाभ के बनेंगे नए योग!

Aaj ka Mesh Rashifal 27 October 2026, Aries Horoscope Today: पेशेवर मामले गति लेंगे. अनुशासन बढ़ा रहेगा. व्यवस्था का अनुपालन बनाए रखेंगे. तेजी की सोच से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

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aries horoscope
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सभी के साथ मिलकर कार्य करने में सहज होंगे. विविध उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. सृजनात्मक कार्य संवारेंगे. कारोबारी प्रयासों में तेजी आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. करियर में शुभता और साख बढ़ेगी. प्रशासनिक पक्ष मजबूत रहेगा. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. साझीदारी में सफलता पाएंगे. आय के नए स्त्रोत बनेंगे. आधुनिक कार्यों में रुचि बनी रहेगी. संवेदनशीलता पर जोर बनाए रखेंगे. पेशेवर लक्ष्यों पर ध्यान देंगे. साहस और सक्रियता बढ़त पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मामले गति लेंगे. अनुशासन बढ़ा रहेगा. व्यवस्था का अनुपालन बनाए रखेंगे. तेजी की सोच से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. संबंधों का लाभ लेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक अवसर भुनाएंगे. धनधान्य में वृद्धि रहेगी. चहुंओर शुभता के संकेत हैं. लोकप्रियता बढ़त पर रहेगी. वाणिज्यिक लक्ष्य को पूरा करेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को साधेंगे.

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प्रेम मैत्री- प्रेम में विश्वास बढ़ेगा. आपसी स्नेह से संबंधों को बेहतर बनाएंगे. रिश्तों को बढ़ावा मिलेगा. प्रियजनों के साथ सुखद पल बिताएंगे. मन के मामलों में सुधार आएगा. भेंटवार्ता बनाए रखेंगे. रिश्तों में उत्साहित रहेंगे. साझा भावना बनाए रखें. बड़ी सोच रहेगी. घर शुभता का संचार रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावी रहेगा. खानपान संवरेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. कार्य ऊर्जा बढ़ेगी. संवेदनशीलता बनी रहेगी.

आज का उपाय: अतुलित बलशाली अजर अमर हनुमानजी पर घी का चोला चढ़ाएं.  गुड़ और चने का प्रसाद बांटें. रुटीन रखें.

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शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : लाल

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