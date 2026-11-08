Kal Ka Rashifal 9 November 2026: कल दिवाली के दूसरे दिन 3 राशियां खूब कमाएंगी पैसा, पढ़ें राशिफल

मेष - आर्थिक कार्यों को गति देंगे. प्रबंधन के प्रयासो में बेहतर बने रहेंगे. बड़ों व जिम्मेदारों से तालमेल बढ़ेगा. कारोबारी शुभता का लाभ उठाएंगे. अवसर बढ़त पर रहेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होंगी. श्रेष्ठ प्रयासों को गति देंगे. संपर्क संवाद बेहतर बनेगा. विभिन्न मोर्चे पर अच्छा करेंगे. करियर संवार पर रहेगा. साहस और पराक्रम बना रहेगा. सकारात्मकता बढ़ाएंगे. बड़ा लक्ष्य रखेंगे. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे. वरिष्ठ सहयोग करेंगे. मित्रगण प्रसन्न होंगे. यात्रा संभव है.

और पढ़ें

आर्थिक प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. उद्योग व्यापार में समय देंगे. चहुंओर सफलता के संकेत रहेंगे. पेशेवर मामलों में अनुकूलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. कामकाजी अवसर बढ़ेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. लाभ के अवसरो में वृद्धि होगी. विभिन्न विषयों में सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. भेंट मिल सकती है.



शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: गेरुआ

कल का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय का जाप करें. गोवर्धन की पूजा करें. विनम्रता बनाए रखें.



वृष - आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता लाएं. चर्चा संवाद में सतर्कता बनाए रखें. लोभ प्रलोभन में न आएं. सफेदपोश ठगों से दूरी बनाए रखें. अपनों के लिए त्याग सहयोग बनाए रहेंगे. रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. जिम्मेदारी निभाने में आगे रहेंगे. कामकाज में सतर्कता बढ़ाएंगे. दान धर्म में आगे रहेंगे. निवेश में रुचि लेंगे. न्यायिक विषयों को मजबूती मिलेगी. दूर देश के मामलों गति आएगी. विपक्ष से सतर्क रहें. उधार व दिखावे बचें. बजट पर नियंत्रण रखें. जिद में नहीं आएं.

Advertisement

कामकाज सामान्य रहेगा. समय सीमा लापरवाही से मामले लंबित रह सकते हैं. पेशेवर प्रयास व्यवस्थित रहेंगे. कामकाजी यात्राएं बढ़ेंगी. वातावरण सामान्य रहेगा. वाणिज्यिक मामलों में धैर्य दिखाएं. वित्तीय अनुबंधों को पूरा करें. आर्थिक विषयों में मिश्रित परिणाम पाएंगे. चर्चा संवाद फोकस रहेगा. सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे. विविध प्रयासों में सहज सफल बने रहेंगे. सहज सुधार की कोशिश रहेगी.

शुभ अंक: 2, 3, 6 और 9

शुभ रंग: चांदी के समान

कल का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. गोवर्धन की पूजा करें. धर्मस्थल जाएं. दान व सहयोग बढ़ाएं. लक्ष्य रखें.



मिथुन - सफलता का स्तर अपेक्षित बना रहेगा. मित्रता कों बल मिलेगा. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. पैतृक कार्यं बनेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. सभी सहयोगी होंगे. अधिकारियों का समर्थन मिलेगा. चर्चाओं में बेहतर रहेंगे. जोखिम उठाने की सोच रहेगी. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण प्रयास सफल होंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. चहुंओर अनुकूलता रहेगी. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. आस्था विश्वास से आगे बढ़ेंगे. सूचनाओं का सुखद संचार बढ़ेगा.

कारोबार में प्रभावशाली रहेंगे. वाणिज्यिक सफलता पाएंगे. अनुकूल वातावरण से उत्साहित रहेंगे. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. व्यवसाय सहज रहेगा. आर्थिक मामलों में रुटीन रहेगा. लाभ में वृद्धि होगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. अधिकारियों से भेंट करेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. विभिन्न गतिविधियां बल पाएंगी.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 3, 5 और 9

शुभ रंग: एक्वा कलर

कल का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. गोवर्धन की पूजा करें. बड़प्पन बढ़ाएं.



कर्क - घर में उत्सव का माहौल बना रहेगा. शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. अपनों से करीबी बढ़ेगी. व्यापार व्यवसाय में सफल होंगे. महत्वपूर्ण बात प्रखरता से रख पाएंगे. वरिष्ठ सहयोग देंगे. समझ बेहतर बनी रहेगी. यात्रा कर सकते हैं. पारिवारिक गतिविधियों से जुड़े रहेंगे. सहकारिता बनी रहेगी. कार्य क्षेत्र में निरंतरता रखेंगे. जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे. घर परिवार में आनंद रहेगा. आर्थिक वाणिज्यिक प्रयासों में बेहतर रहेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे.

सबका समर्थन प्राप्त होगा. कारोबार में प्रभाव एवं आकर्षण बना रहेगा. पेशेवर अनुकूलता पर जोर देंगे. चर्चा संवाद में पहल रखेंगे. विविध विषयों में उत्साह दिखाएंगे. करियर में सहजता रखेंगे. लाभ बढ़ेगा. कामकाजी उपलब्धियां बल पाएंगी. आर्थिक कार्यों में आगे रहेंगे. प्रबंधकीय निर्देशों का सम्मान करेंगे. नवीन मामलों में फोकस बनाए रखेंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. नियम पालन रखेंगे.

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: गुलाबीकल का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. गोवर्धन की पूजा करें. घरेलु कार्यों से जुड़ें.



सिंह - सभी के साथ मिलकर कार्य करेंगे. तालमेल से प्रयासों को सहजता से पूरा करेंगे. अनुकूलता का स्तर बढ़त पर रहेगा. लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे. सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. आर्थिक लाभ के अवसर रहेंगे. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. उपलब्धियों को बढ़ाएंगे. वादे के पक्के रहेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों से भेंट होगी. चर्चा के केंद्र में बने रहेंगे. जल्दबाजी में न आएं. विस्तार कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.

Advertisement

आत्मविश्वास और तेजी दिखाएंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. सृजनात्मक सोच बनाए रखेंगे. पहल पर जोर होगी. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे. व्यापार पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. वित्तीय मामले पक्ष में बनेंगे. वाणिज्यिक विषय बेहतर रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. परंपरागत मामले आगे बढ़ेंगे. लाभ का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. धन संपत्ति में वृद्धि बनी रहेगी.

शुभ अंक: 1, 2 और 9

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

कल का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय व ओम् सों सोमाय का जाप करें. गोवर्धन की पूजा करें. संकल्प पूरा करें.



कन्या - पारिवारिक संबंधों में घनिष्ठता आएगी. महत्वपूर्ण निर्णय ले सकेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. स्थायित्व को बल मिलेगा. व्यवस्था मजबूत होगी. सूझबूझ से बनाए रखेंगे. करियर व्यापार संवारेंगे. बड़प्पन रखेंगे. दाम्पत्य में शुभता सहजता बढ़ेगी. खानपान में सात्विकता रखें. नेतृत्व क्षमता का लाभ उठाएंगे. कामकाज सुधार पर बना रहेगा. पेशेवर लक्ष्य साधने में सफल होंगे. उद्योग व्यापार से जुड़े कार्यों को पूरा करेंगे. सहकारिता और सहभागिता बढ़ाएंगे. बचत मामले पक्ष में बनेंगे.

कामकाज को बढ़ावा मिलेगा. मूल्यवान वस्तुओं की खरीदी में उत्साह दिखाएंगे. पहल बनाकर रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे. कार्य व्यापार बढ़त पर रहेगा. वित्तीय लेनदेन में प्रभावशाली रहेंगे. कार्यक्षेत्र में सबको साथ लेकर चलेंगे. बेहतर प्रयास गति लेंगे. क्षमताएं बल पाएंगी. लाभ में वृद्धि होगी. करीबियों की बात पर ध्यान देंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 2 3, 5 और 9

शुभ रंग: मूनलाइट

कल का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. गोवर्धन की पूजा करें. प्रबंधन संवारें.



तुला - व्यक्तिगत कार्यों में फोकस बनाए रखेंगे. चहुंओर सुधार संवार रहेगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन बल पाएगा. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. आवश्यक कार्यों को तेजी दिखाएंगे. कारोबार में पहल करने का प्रयास होगा. उमंग उत्साह बनाए रहेंगे. आर्थिक मामलों में विश्वास बढ़ेगा. अनुकूल वातावरण बना रहेगा. विविध गतिविधियां बढ़ेंगी. महत्वपूर्ण मामले पक्ष में बनेंगे. संस्कार परंपराओं में गति आएगी. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. छात्र ज्यादा बेहतर करेंगे. कला कौशल संवारेंगे.

आधुनिकता पर जोर होगा. विविध प्रयास गति पाएंगे. कामकाज में निरंतरता रखेंगे. पेशेवर प्रदर्शन में आगे रहेंगे. करियर व्यापार में लाभ बढ़ेगा. तकनीकी स्तर पर फोकस बढ़ेगा. अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा. करीबी सहयोगी होंगे. स्मार्ट तरीकों को बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक लाभ संवरेगा. अधिकारियों से काम निकालेंगे. अवसरों को भुनाने पर जोर बना रहेगा.



शुभ अंक: 2, 3, 6 और 9

शुभ रंग: स्फटिक के समान



कल का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय का जाप करें. गोवर्धन की पूजा करें. नया सोचें.



वृश्चिक - बजट से बढ़कर खर्च बना रह सकता है. मेहनत से जगह बनाएंगे. रिश्ते मजबूत बनाए रखने में सफल होंगे. परिस्थितियां औसत से अच्छी रहेंगी. लोभ प्रलोभन में न आएं. खर्च व निवेश बढ़ा हुआ रहेगा. लेनदेन में सावधानी बनाए रहेंगे. नियम अनुशासन अपनाएंगे. मित्रों का साथ विश्वास पाएंगे. पेशेवर संबंधों में बेहतर होंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. कामकाज में सतर्कता बरतेंगे. श्रमशीलता बनाए रहेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. सजगता से काम निकालेंगे. समप्रबंधन में सहजता रहेगी.

Advertisement

उधार की सौदेबाजी से बचें. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. तार्किक गतिविधियां पर फोकस बढ़ाएंगे. परिश्रम पर जोर होगा. सजगता बनाए रखेंगे. न्यायिक कार्यों को साधने की कोशिश होगी. आर्थिक लेनदेन में विनम्रता बनाए रखें. करियर कारोबार में सामान्य परिणाम बनेंगे. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखेंगे. आर्थिक गतिविधियों में सावधानी बढ़ाएं. आय-व्यय बढ़ा हुआ रहेगा.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: मरून

कल का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. गोवर्धन की पूजा करें. बुद्धि से काम लें. सहज रहें.



धनु - पेशेवरों से नजदीकी बढ़ेगी. कामकाजी मामले पक्ष में बनेंगे. कार्य व्यवसाय में गति रहेगी. भवन वाहन के मामलों में तेजी आएगी. संसाधनों पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. घर परिवार में आनंद रहेगा. शुभ समय साझा करेंगे. व्यावसायिक विषयों पर फोकस बढ़ेगा. भावनात्मक प्रदर्शन में सहज रहें. सुख में वृद्धि होगी. प्रबंधन प्रशासन बेहतर रहेगा. अनुशासन बढ़ाएंगे. अधिकारियों से संबंध संवार पर बने रहेंगे. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. जिद व अहंकार से बचें.

कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता रहेगी. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. व्यवस्था और प्रबंधन पर बल देंगे. विभिन्न योजनाएं गति लेंगी. अनुभवी अधिकारियों की बात पर अमल बढ़ाएंगे. कारोबारी उत्साह दिखाएंगे. लाभ बढ़ा रहेगा. उचित खरीदी कर सकते हैं. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. नीति नियमों का पालन करें. प्रतिभा से परिणाम संवारेंगे. लेनदेन में जल्दबाजी से बचेंगे. जांच पड़ताल बढ़ाए रखेंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: भगवा

कल का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना और करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. गोवर्धन की पूजा करें. तप ध्यान बढ़ाएं.



मकर - विविध मामलों में तेजी बनाए रखेंगे. चहुंओर इच्छित परिणाम पाएंगे. व्यावसायिक प्रबंधन में वृद्धि के संकेत बने हुए हैं. लक्ष्य साधने में सहायक होगा. कार्यसूची बनाकर तैयारी से आगे बढ़ेंगे. अनुकूलता बढ़त पर बनी रहेगी. चहुंओर उल्लेखनीय परिणाम बनेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. वाणिज्य व्यापार और लाभ में वृद्धि होगी. धार्मिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. व्यवस्था पर जोर रहेगा. कार्यकारी सक्रियता दिखाएंगे. अड़चन अवरोध दूर होंगे.

उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. कारोबारी वातावरण सकारात्मक रहेगा. विविध प्रयासों को गति देंगे. योग्यजन आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. आय के मामले संवरेंगे. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. प्रबंधन व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. आर्थिक समृद्धि को बल मिलेगा. उन्नति के अवसर बढत पर बेने रहेंगे. बचत बढ़ेगी.

शुभ अंक: 2, 8 और 9



शुभ रंग: स्वर्णिम

कल का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय का जाप करें. गोवर्धन की पूजा करें. संवाद बढ़ाएं.

कुंभ - आस्था और विश्वास से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. लक्ष्यों को गति देंगे. साहस पराक्रम बढ़ेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. रक्त संबंधियों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. शुभ कार्यों में शामिल होंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. परिजनों का भरोसा जीतेंगे. धैर्यवान बने रहेंगे. सहज संकोच में कमी आएगी. आपसी विश्वास को आगे बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. परंपरा संस्कार और पारिवारिक मूल्यों को महत्व देंगे.

लक्ष्यों को साधेंगे. योजनाओं में उचित गति बनी रहेगी. पेशेवर सफलता पाएंगे. वरिष्ठों को साथ लेकर चलेंगे. प्रबंधन में बेहतर रहेंगे. कामकाज में तेजी की स्थिति रहेगी. वित्तीय कार्यों को प्रभावी गति देंगे. सम्मान में वृद्धि होगी. सभी का सहयोग रहेगा. संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे. धन संपत्ति में वृद्धि होगी. आर्थिक विषयों में उछाल रहेगा.



शुभ अंक: 2, 8 और 9

शुभ रंग: मूनस्टोन

कल का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय का जाप करें. गोवर्धन की पूजा करें. संवार बढ़ाएं.



मीन - महत्वपूर्ण मामलों को बड़ों की समझाइश से आगे बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में नियमितता बनाए रखेंगे. परिजनों के सुझावों पर ध्यान दें. व्यवस्था पर जोर रखें. जोखिमपूर्ण प्रयासों से बचें. घर परिवार का सहयोग बना रहेगा. संतुलित व्यवहार रखेंगे. अनुशासन अपनाएंगे. खानपान में सात्विकता रखेंगे. सेहत से समझौता न करें. अनजानों से दूरी रखें. नियमों की अनदेखी से बचें. बहस में न पड़ें. सोच विचारकर आगे बढ़ने का समय है. शारीरिक संकेतों को नजरअंदाज न करें.

आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. कामकाज में अतिरिक्त दबाव का अनुभव कर सकते हैं. करियर पूर्ववत् बना रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता ल़ाएं. विभिन्न् प्रयास मिलेजुले रहेंगे. खर्च बढ़ा रहेगा. उद्योग व्यवसाय में पहल से बचेंगे. प्रबंधनं पर ध्यान देंगे. अधिकांश मामलों में मिश्रित परिणाम बनेंगे. संपर्क संवाद में सजगता रखेंगे. ठगों से बचाव रखें.



शुभ अंक: 2, 3, 6 और 9

शुभ रंग: आम्र के समान

कल का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. गोवर्धन की पूजा करें. अनुशासन रखें.



---- समाप्त ----