Rashifal 23 October 2026: कल 5 राशियों की चमकेगी किस्मत! होगा धन लाभ, पढ़ें राशिफल

मेष - महत्वपूर्ण कार्यों को शाम तक कर लेने पर जोर दें. आर्थिक कार्यों को गति दे पाएंगे. चहुंओर लाभ और संवार की स्थिति रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ रहेगा. स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. आय का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. निसंकोच कदम आगे बढ़ाएं. कार्य व्यापार में साहस दिखाएंगे. उधार के लेनदेन से बचें.

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पेशेवर विषयों में तेजी दिखाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी. व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. तर्कशीलता बनाए रहेंगे.

शुभ अंक: 5, 6, 7 और 9

शुभ रंग: मरून

कल का उपाय: राक्षसों को वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. सहज रहें.



वृष - कार्यक्षेत्र में अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. औद्योगिक गतिविधियों में सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक प्रबंधन को बेहतर बनाए रखेंगे. कामकाजी गतिविधियों में उल्लेखनीय प्रदर्शन बना रहेगा. समर्थन का भाव रखेंगे. वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा. करियर व्यापार में वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे. पेशेवरजन निसंकोच आगे बढ़ेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. सामंजस्यता बढ़ेगी. सहज संवाद बनाए रखेंगे. पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी.

कार्यक्षेत्र में अप्रत्याशित लाभ बनेंगे. विभिन्न मामलों में संकल्पशक्ति को बल मिलेगा. पेशेवर लेनदेन में गति आएगी. कार्य योजनाएं सफल होंगी. वाणिज्य मौके भुनाएंगे.

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शुभ अंक: 5, 6, 7 और 9

शुभ रंग: ओपल कलर

कल का उपाय: राक्षसों को वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. वादा निभाएं.



मिथुन - भाग्य से परिणाम संवार पाएंगे. प्रबंधन बेहतर होगा. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. इच्छित स्थित बनी रहेगी. साख संवार बढ़त पर रहेंगे. आस्था अध्यात्म को बल मिलेगा. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. बड़ी सोच से काम लेंगे. प्रशासनिक क्षेत्र में बेहतर रहेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. सहकर्मियों के साथ सहयोग पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. कारोबार में उछाल रहेगा. चहुंओर सफलता पाएंगे. लाभ एवं प्रभाव बढ़ा रहेगा.

कार्ययोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. आय की स्थिति उम्मीद से अच्छी रहेगी. वाणिज्यिक मामले बनेंगे. कार्यक्षमता बढ़ेगी. संकल्पों को पूरा करेंगे.

शुभ अंक: 5, 6 और 7

शुभ रंग: आसमानी

कल का उपाय: राक्षसों को वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. धर्मकार्य करें.



कर्क - समय साधारण प्रभाव का बना हुआ है. लंच के बाद सकारात्मकता बढ़ेगी. कार्यव्यवस्था का उल्लंघन न करें. विनम्रता से काम निकालें. रुटीन संवारें. सहजता सरलता से आगे बढ़ें. बहस विवाद को टालें. सेहत के प्रति सजग रहें. लोगों पर जल्द भरोसा न करें. सबका सम्मान रखें. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. आवश्यक कार्यों में धैर्य बनाए रखें. घर परिवार में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा.

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आर्थिक मामलों में सहज स्थिति रहेगी. अप्रत्याशित परिणामों पर अंकुश बना रखें. तात्कालिक विषयों पर फोकस बढ़ाएं. सूझबूझ से कार्यगति आगे बढ़ाएं. धैर्य से राह निकालेंगे.

शुभ अंक: 2, 5, 6 और 7

शुभ रंग: सिल्वर

कल का उपाय: राक्षसों को वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. सतर्क रहें.



सिंह - महत्व के कार्यों को शाम तक कर लेने पर जोर दें. निजीजीवन में सहजता बनी रहेगी. कामकाज में स्थिरता बढ़ेगी. धैर्य से आगे बढ़ेंगे. साख सम्मान बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सात्विकता बनाए रहें. सामंजस्य पर जोर देंगे. सोच विचारकर निर्णय लेंगे. सेहत का ख्याल रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ने का भाव रहेगा. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. मामले लंबित रखने से बचें. साझीदारी बढ़ाने का प्रयास रहेगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा.

कारोबारी सामंजस्यता बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कामकाज में वृद्धि होगी. आवश्यक कार्यों को गति देंगे. साझीदारी को बल मिलेगा. प्रयासों को गति मिलेगी. प्रतिष्ठा बढ़ेगी.



शुभ अंक: 1, 5 और 7

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

कल का उपाय: राक्षसों को वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. विनम्र बनें.



कन्या - कार्यक्षेत्र में सुधार के संकेत बने हुए हैं. पेशेवर मामलों में उत्तम स्थिति रहेगी. मेहनत से राह बनाएंगे. र्कायोजनाओं में समय प्रबंधन बढ़ाएंगे. निर्णय क्षमता मजबूत होगी. विभिन्न आर्थिक प्रयासों में अनदेखी से बचें. सहज सफलता बनी रहेगी. सेवा़क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अनुभवियों से बनाए रखेंगे. वरिष्ठों से मुलाकात सफल रहेगी. सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे. परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेंगे. कामकाजी चर्चा संवाद पर फोकस रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बनाए रखें.

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कारोबार में सहज रहेंगे. संतुलन व नियंत्रण बढ़ाएं. आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहेंे. सेवाभावना बनाए रखेंगे. विपक्ष सक्रियता दिखाएगा. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. पेशेवर प्रयासों का सम्मान करें.

शुभ अंक: 5, 6 और 7

शुभ रंग: फिरोजी

कल का उपाय: राक्षसों को वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. नियम व निरंतरता रखें.



तुला - मानसिक ऊर्जा बेहतर बनी रहेगी. विविध प्रयासों पर फोकस बना रहेगा. तथ्यात्मक विषयों पर अधिक ध्यान देंगे. सतर्कता से काम लेंगे. रचनात्मक कार्यों से जुटेंगे. निसंकोच होकर आगे बढ़ते रहेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा. लाभ बढ़त पाएगा. प्रिय के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. भावुकता पर नियंत्रण रहेगा. स्पष्टता रखेंगे. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. सफलता का प्रतिशत संवार पर रहेगा.

करियर व्यापार में सकारात्मक स्थित रहेगी. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. पेशेवर मामलों सक्रियता आएगी. प्रतिभा कौशल से जगह बनाएंगे. कार्य प्रदर्शन संवार पर रहेगा.



शुभ अंक: 5, 6 और 7

शुभ रंग: स्फटिक के समान

कल का उपाय: राक्षसों को वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. सहयोग बढ़ाए रखें.



वृश्चिक - दोपहर बाद सकारात्मकता और बढ़ेगी. घर परिवार में वरिष्ठों का सानिध्य बनाए रखें. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. वरिष्ठों से तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. निजी विषयों में रुटीन बेहतर बनाए रहेंगे. पेशेवरों का समर्थन पाएंगे. लोगों की बातों में आने से बचेंगे. भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति संभव है. भावावेश में नहीं आएंगे. परिवार से करीबी बढ़ेगी. अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे. करियर व्यापार में सफल होंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहें. अनुकूलता बढ़त पाएगी.

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करियर में रुचि बढ़ेगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. प्रबंधन पर जोर बनाए रहेंगे. साहस पराक्रम बढ़ेगा. जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे. नियम कानून बनाए रखेंगे.



शुभ अंक: 5, 6, 7 और 9

शुभ रंग: मरून

कल का उपाय: राक्षसों को वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. जिद से बचें.



धनु - वाणिज्यिक परिणाम संवार पर रहेगा. व्यावसायिक पक्ष मजबूत रहेगा. विविधि मामलों में उत्तम स्थिति रहेगी. तात्कालिक लक्ष्य पूरे करेंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. कारोबारी यात्रा हो सकती है. वाद संवाद पर जोर रहेगा. आलस्य का त्याग करेंगे. व्यर्थ चर्चाओं से बचें. कामकाजी स्थिति संवरेगी. साहस पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. सभी सहयोगी बने रहेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहें. सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे. संपर्क संवाद के प्रयास पक्ष में बनेंगे. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे.

वाणिज्यिक विषयों को पहल बनी रहेगी. आर्थिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. कार्य विस्तार उमीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर यात्रा हो सकती है. लक्ष्यों को पूरा करेंगे.

शुभ अंक: 3, 6, 7 और 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

कल का उपाय: राक्षसों को वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. कथा सुनें.



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मकर - पारिवारिक विषयों में सुधार बनाए रहेंगे. व्यावसायिक कार्यों में तेजी लाएंगे. घर में मेहमानों का आगमन बना रहेगा. श्रेष्ठ कार्यों में आगे रहेंगे. सकारात्मकता और सफलता से उत्साहित रहेंगे. संग्रह संरक्षण में प्रभावी रहेंगे. परिजनों का भरोसा बनाए रखेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत उूंचा रहेगा. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. वाणी व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. मित्रों स्वजनों व समकक्षों का साथ पाएंगे. चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे.

व्यावसायिक पक्ष सबल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. पेशेवरों के साथ वक्त बिताएंगे. विभिन्न प्रयासों में गति रखेंगे. सकारात्मक वातावरण में वृद्धि होगी. प्रदर्शन अनुकूल रहेगा.

शुभ अंक: 5, 6, 7 और 8

शुभ रंग: जामुनी

कल का उपाय: राक्षसों को वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. साज सज्जा बढ़ाएं.



कुंभ - व्यक्तिगत कार्यों में तेजी बनी रहेगी. पारिवारिक लक्ष्य साधने की कोशिश होगी. कामकाज मे ंबेहतर परिणाम पाएंगे. नियम का पालन करेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. दिखाने के अवसर बढ़ेंगे. रचनात्मक व्यवसाय में प्रभावी रहेंगे. इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. नवीनता पर जोर रखेंगे मानसिक शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कारों पर जोर बनाए रखेंगे. जीवनस्तर उूंचा रहेगा. सृजन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में संवार पर बना रहेगा.

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कारोबार में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. आसपास का वातावरण में अनुकूल रहेगा. महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होंगे. विभिन्न जिम्मेदारी और वचन निभाएंगे. चहुंओर बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 5, 6, 7 और 8

शुभ रंग: चांदी समान

कल का उपाय: राक्षसों को वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. वचन रखें.



मीन - करीबियों का साथ उत्साहित रखेगा. लाभ और प्रभाव में वृद्धि होगी. खर्च पर नियंत्रण लाएंगे. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था अनुशासन बने रहेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. हड़बड़ी व जल्दबाजी न दिखाएं. सूझबूझ से सम्हलकर आगे बढ़ेंगे. रिश्तों को निभाने का प्रयास करेंगे. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. आवश्यक विनम्रता बनाए रहें. पेशेवर मामलों पर ध्यान बढ़ाएंगे. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. आर्थिक कार्यों को गति दे पाएंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. रिश्तों को निभाएंगे.



वाणिज्यिक लेनदेन पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. पेशेवर कार्यों में व्यस्तता रहेगी. विदेशी कार्य बनेंगे. विविध विषयों में सहजता बनाए रखेंगे. नीति नियम में ढिलाई नहीं दिखाएं.

शुभ अंक: 3, 6 और 7

शुभ रंग: लेमन कलर

कल का उपाय: राक्षसों को वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. नया सोचें.



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