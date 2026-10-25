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Mesh Tarot Rashifal 25 October 2026: आज अफवाहों से रहना होगा सावधान, सेहत का रखें ध्यान

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 25 October 2026: आज का दिन आप के लिए अफवाहों से बचने और जरूरी कार्यों में सक्रियता बनाए रखने का संकेत है. आसानी से किसी भी बात पर भरोसा न करें.

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aries horoscope
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मेष

ऐट आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए अफवाहों से बचने और जरूरी कार्यों में सक्रियता बनाए रखने का संकेत है. आसानी से किसी भी बात पर भरोसा न करें. वादा व प्रलोभन से बचाव रखें. वाणिज्यिक कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास बना रहेगा. वार्ताओं को बढ़ावा देने पर जोर होगा. सबंधों में विश्वास बनाए रखें. कारोबारी स्थिति साधारण रहेगी.

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कारोबार को बल मिलेगा, विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे
प्रभाव बनाए रखेंगे, इच्छित परिणाम पाएंगे
चालाक लोगों से दूर रहें, लोभ लालच में नहीं आएं
व्यवस्था बेहतर रहेगी, संपर्क का लाभ उठाएंगे
भ्रम से बचकर रहेंगे, जोखिमपूर्ण कार्य न करें

व्यावसायिक परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं. कला कौशल से सबको प्रभावित करने की कोशिश बढ़ाएं. व्यवहार सामान्य बना रहेगा. घर में आए मेहमान का सम्मान बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य: व्यक्तित्व सहज रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. रोग दोष बने रह सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: कारोबार ठीक बना रहेगा. व्यावसायिक गतिविधियों में धैर्य बढ़ाएं. निर्णय में जल्दी न करें.

रिश्ते: घर के लोग सहयोगी होंगे. सहज वातावरण बना रहेगा. संबंधों में मिठास बनाए रखें.
 

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