Mithun Tarot Rashifal 12 October 2026: कारोबार में बढ़ेगा लाभ, करियर में मिलेगी सफलता

मिथुन

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नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स

आज का दिन आप के लिए तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहयोगी है. दोस्तों का सहयोग बना रहेगा. भूलचूक की छोटी स्थिति से भी बचने का भाव बना रहेगा. स्पर्धाओं में आगे बने रहेंगे. कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. उचित रणनीति से लक्ष्य पाने में सफल होंगे. करीबी सहयोग बनाए रखेंगे. जोखिम उठाने में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे.

व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. कारोबार को उचित दिशा में बढ़ावा देंगे. नियमों का पालन करेंगे. कला कौशल पर बल बनाए रखेंगे. सभी कार्यों में सहयोग पाएंगे. लेनदेन को आगे बढ़ाएंगे. सहकार बना रहेगा. स्पर्धा में अच्छा करेंगे. सीख सलाह पर ध्यान देंगे. परस्पर मदद का भाव बनाए रखेंगे. घर में सुख बढ़ेगा.

स्वास्थ्य: सेहत के प्रति गंभीरता बढ़ेगी. खानपान में सजग रहेंगे. सक्रियता और उत्साह दिखाएंगे.

आर्थिक स्थिति: कारोबार उछाल पाएगा. लाभ बढ़ाने में सफल होंगे. प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा.

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रिश्ते: सबसे तालमेल बेहतर बना रहेगा. दोस्तों के साथ वक्त बिताएंगे. आयोजन में शामिल होंगे.



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