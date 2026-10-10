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Mithun Tarot Rashifal 10 October 2026: सेहत पर ध्यान दें, करीबियों की सुनेंगे

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 10 October 2026: प्रबंध बेहतर बनाए रखेंगे. सजगता से महत्वपूर्ण कार्यों को बढ़ावा देंगे.मेहनत पर भरोसा बनाए रखेंगे. प्रशिक्षण व कौशल से अपनी जगह बनाए रखेंगे.

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gemini horoscope
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मिथुन

ऐट आफ पेंटाकल्स  

आज का दिन आप के लिए विभिन्न कार्यों में नियमितता बनाए रखने का है. कार्य की व्यवस्तता में अपनों को अनदेखा न करें. पेशेवरें का साथ समर्थन जुटाएंगे.  प्रबंध बेहतर बनाए रखेंगे. सजगता से महत्वपूर्ण कार्यों को बढ़ावा देंगे.मेहनत पर भरोसा बनाए रखेंगे. प्रशिक्षण व कौशल से अपनी जगह बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद में सजगता रखें. 

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चर्चा में सहज रहें, मिलकर कार्य करने पर जोर बढ़ाएं
व्यर्थ चर्चाओं से बचें, स्पष्टता पर बल देंगे

औरों से भेंट बढ़ाएंगे. अवसर का लाभ उठाएंगे. कारोबारी मामले अपेक्षा के अनुसार रहेंगे. कामकाजी लाभ सामान्य रहेगा. सहज सावधानी बढ़ाएंगे. लंबित कार्यों में सक्रियता बनाए रखेंगे. व्यवस्थाओं में सुधार लाएं. लक्ष्य पर ध्यान दें. अनुभवियों से संपर्क का लाभ मिलेगा. प्रतिभा पर भरोसा बना रहेगा. लेनदेन के मामले बल पाएंगे. 

स्वास्थ्य: सेहत पर ध्यान दें. खानपान से समझौता नहीं करें. जल्दबाजी से बचें. योग व्यायाम बढ़ाएं. 

आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में स्पष्टता बढ़ाएं. लिखापढ़ी में लापरवाही नहीं करें. समकक्षों का साथ रहेगा. 

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रिश्ते: करीबियों की सुनेंगे. व्यक्तिगत मामलो में भावुकता से बचेंगे. परिजन सहयोग बनाए रहेंगे. 

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