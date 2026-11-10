Mithun Tarot Rashifal 10 November 2026: व्यर्थ की चिंता व आशंका में नहीं आएं, लाभ का स्तर साधारण रहेगा

मिथुन

क्वीन ऑफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए सूझबूझ और अनुभव से महत्वपूर्ण मामलों पर नियंत्रण बढ़ाने में सहयोगी है. पेशेवरों से तालमेल बनाए रखेंगे. निजी बातों में अतिसंवेदनशीलता दिखाने से बचें. सहजता से अपना काम करते रहने में विश्वास बनाए रखें. अफवाहों पर ध्यान दें. अनुभव का लाभ उठाएं. करीबी मदद बनाए रखेंगे. व्यवस्था पालन बनाए रखेंगे.

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पारिवारिक मामलों में सतर्कता से कदम बढ़ाएं. गरिमा गोपनीयता पर जोर बना रहेगा. व्यवहार में सरलता सहजता रखें. उचित प्रस्तावों का सम्मान करें. व्यर्थ की चिंता व आशंका में नहीं आएं. लाभ का स्तर साधारण रहेगा. शुभचिंतकों का साथ बनाए रखें. जल्दबाजी में कार्यगति प्रभावित न होने दें. आत्मसंयम बनाए रहें. व्यर्थ बोलों से बचें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाएं. शारीरिक असहजताओं को नजरअंदाज नहीं करें.

आर्थिक स्थिति: निर्णय क्षमता पर भरोसा रखें. आत्मविश्वास से कार्यों को संवारें. लाभ सामान्य रहेंगे.

रिश्ते: घरवालों का समर्थन बना रहेगा. वादा निभाने का प्रयास करें. छोटी बातों को अनदेखा करें.

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