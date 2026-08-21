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Makar Tarot Rashifal 21 August 2026: पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सभी विषयों में उत्साह बनाए रखेंगे

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 21 August 2026: आगे बढ़ने में मदद मिलेगी. अवसरों को भुनाने की कोशिश होगी. अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. औरों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.  

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capricorn horoscope
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मकर
ऐस आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए आत्मविश्वास से उचित शुरूआत करने में सहयोगी है. सकारात्मक सोच का लाभ मिलेगा. आसपास का वातावरण अनुकूल बनाए रखेंगे. मिलकर कार्य करने में भरोसा बढ़ेगा. तैयारी से लक्ष्य पाएंगे. आगे बढ़ने में मदद मिलेगी. अवसरों को भुनाने की कोशिश होगी. अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. औरों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.  

कारोबारी साथियों के प्रति सहयोग रहेगा. भावनात्मक संतुलन बढ़ा रहेगा. तेज तरक्की की सोच बनाए रहेंगे. सबसे मेलजोल और संपर्क बनाए रखेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर भुनाएंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. सहकारिता का भाव रखेंगे. नवीन अवसरों की प्राप्ति संभव है. आर्थिक पक्ष सकारात्मक रहेगा. सभी से तालमेल बढ़ाएंगे.

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कारोबारी प्रयासों को बनाए रखेंगे, इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे

स्वास्थ्य: क्षमता प्रदर्शन में आगे होंगे. सक्रियता बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. अनुकूलन बना रहेगा.
आर्थिक स्थिति: कारोबार में लक्ष्य की ओर बढेंगे. सभी विषयों में उत्साह बनाए रखेंगे. पहल का भाव बना रहेगा.
रिश्ते: घर में सुख बढ़ेगा. करीबियों से भेंट होगी. निजी संबंधों में मधुरता बनाए रखेंगे. सामंजस्य बढ़ेगा.

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