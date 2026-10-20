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Makar Tarot Rashifal 20 October 2026: आत्मविश्वास से चमकेगी किस्मत, करियर में मिलेंगे नए अवसर

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 20 October 2026: सकारात्मक सोच बनी रहेगी. रिश्तों को बढ़ावा मिलेगा. उन्नति की राह पर तेज गति बनाए रखेंगे. रचनात्मक पक्ष संवार पर रहेगा.

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capricorn horoscope
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मकर

पेज आफ वांड्स  

आज का दिन आप के लिए आत्मविश्वास से सभी प्रभावित होंगे. व्यक्तित्व आकर्षक बनाए रखेंगे. सभी के साथ महत्वपूर्ण विषयों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. योजनाओं को गति देने में सफल रहेंगे. अपनी बात को प्रभावी अंदाज में रखेंगे. इच्छित प्रस्तावों की प्राप्ति से उत्साहित रहेंगे. आत्मविश्वास से हर कार्य करेंगे. सबका समर्थन रहेगा.

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उचित आंकलन करें, लापरवाही से बचें
निजी मामलों में पहल बनाए रखेंगे, घरवालों का समर्थन रहेगा

सकारात्मक सोच बनी रहेगी. रिश्तों को बढ़ावा मिलेगा. उन्नति की राह पर तेज गति बनाए रखेंगे. रचनात्मक पक्ष संवार पर रहेगा. नए मामलों को आकार देने में सफल होंगे. कला कौशल को उभारने में सहज होंगे. करीबियों को प्रसन्न रखेंगे. भेंट संवाद को प्रभावी बनाए रखेंगे. योजना के अनुसार कार्य करेंगे. घर वालों से बनाकर चलेंगे.

स्वास्थ्य: शारीरिक सक्रियता बढ़ेगी. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. अवरोधों में कमी आएगी.

आर्थिक स्थिति: विभिन्न क्षेत्रों पर सफल होंगे. वित्तीय फोकस बढ़ेगा. प्रस्ताव मिलेंगे.

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रिश्ते: घरवालों का साथ पाएंगे. आपसी विश्वास बढ़ेगा. वातावरण अनुकूल रखेंगे.
 

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