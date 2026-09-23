Mithun Tarot Rashifal 23 September 2026: उन्नति के अवसर बढ़ेंगे, धनधान्य में वृद्धि बनाए रखेंगे

मिथुन

द हियरोफैंट

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आज का दिन आप के लिए नैतिक एवं संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने का संकेतक है. सूझबूझ से कदम आगे बढ़ाएंगे. गुरुजनों सलाह का सम्मान रखेंगे. विविध में सहजता से अपना पक्ष रखेंगे. रचनात्मकता से अधिक व्यवस्था के अनुरूप चलने में विश्वास रहेगा. भावनात्मक चर्चाओं में जल्दबाजी न दिखाएं. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. कामकाज सरलता बनाए रखें.

भावनात्मक विषयों में स्पष्टता लाएं. कामकाजी चुनौतियों के लिए तैयार रहें. व्यक्तित्व से सभी प्रभावित रहेंगे. कारोबार में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. अधिकारियों से सामंजस्य बिठाएं. जरूरी खरीदी संभव है. संयमित गति से आगे बढ़ेंगे. प्रबंध कार्य से जुड़े लोगों की मदद लें. व्यर्थ बातों पर ध्यान नहीं दें. लक्ष्य पर ध्यान दें. पेशेवरों में बिताएं.

स्वास्थ्य: दिनचर्या संतुलित रहेगी. स्वास्थ्य संकेतों को अनदेखा नहीं करें. नियमित जांच बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक कार्यों में गति लाएं. विविध प्रयास बनाए रखें. पेशेवर विषयों में भूलचूक से बचें.

रिश्ते: निजी संबंधों में सहजता रहेगी. करीबियों से आवश्यक चर्चा कर सकते हैं. सामंजस्य बढ़ाएं.

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