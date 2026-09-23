scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mithun Tarot Rashifal 23 September 2026: उन्नति के अवसर बढ़ेंगे, धनधान्य में वृद्धि बनाए रखेंगे

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 23 September 2026: संयमित गति से आगे बढ़ेंगे. प्रबंध कार्य से जुड़े लोगों की मदद लें. व्यर्थ बातों पर ध्यान नहीं दें. लक्ष्य पर ध्यान दें. पेशेवरों में बिताएं.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन  
द हियरोफैंट

आज का दिन आप के लिए नैतिक एवं संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने का संकेतक है. सूझबूझ से कदम आगे बढ़ाएंगे. गुरुजनों सलाह का सम्मान रखेंगे. विविध में सहजता से अपना पक्ष रखेंगे. रचनात्मकता से अधिक व्यवस्था के अनुरूप चलने में विश्वास रहेगा. भावनात्मक चर्चाओं में जल्दबाजी न दिखाएं. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. कामकाज सरलता बनाए रखें.

भावनात्मक विषयों में स्पष्टता लाएं. कामकाजी चुनौतियों के लिए तैयार रहें. व्यक्तित्व से सभी प्रभावित रहेंगे. कारोबार में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. अधिकारियों से सामंजस्य बिठाएं. जरूरी खरीदी संभव है. संयमित गति से आगे बढ़ेंगे. प्रबंध कार्य से जुड़े लोगों की मदद लें. व्यर्थ बातों पर ध्यान नहीं दें. लक्ष्य पर ध्यान दें. पेशेवरों में बिताएं.

सम्बंधित ख़बरें

नियमों का सम्मान रखें, तेज बढ़त का प्रयास रहेगा
अन्य के हस्तक्षेप से बचेंगे, आर्थिक स्पष्टता बढ़ाएंगे
जल्दबाजी में फैसले लेने से बचेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे
सूचनाओं का आदान प्रदान रहेगा, अपरिचित से दूरी रखें
जिम्मेदारों से जुड़ाव बढ़ाएंगे, प्रबंध संवार पर रहेगा

स्वास्थ्य: दिनचर्या संतुलित रहेगी. स्वास्थ्य संकेतों को अनदेखा नहीं करें. नियमित जांच बनाए रखें.
आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक कार्यों में गति लाएं. विविध प्रयास बनाए रखें. पेशेवर विषयों में भूलचूक से बचें.
रिश्ते: निजी संबंधों में सहजता रहेगी. करीबियों से आवश्यक चर्चा कर सकते हैं. सामंजस्य बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Vrishabh Tarot Rashifal 23 September 2026: नियमों का सम्मान रखें, तेज बढ़त का प्रयास रहेगा |
    Mesh Tarot Rashifal 23 September 2026: अन्य के हस्तक्षेप से बचेंगे, आर्थिक स्पष्टता बढ़ाएंगे |
    Career Rashifal 23 September 2026 (करियर राशिफल): मिथुन राशि वाले करियर में जोखिम उठाने से बचें, जानें अपनी राशि का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 23 September 2026: कुंंभ राशि वालों का प्रेम पक्ष मजबूत रहेगा, जानें क्या कहती है आपकी राशि |
    Arthik Rashifal 23 सितंबर 2026: धनु राशि के धनधान्य में वृद्धि होगी, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 23 सितंबर 2026: आज 23 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    आज 23 सितंबर 2026 मीन राशिफल: पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, साख सम्मान व फोकस बनाए रखेंगे |
    आज 23 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: लेन-देन पर ध्यान दें, लोभ प्रलोभन में न आएं |
    आज 23 सितंबर 2026 मकर राशिफल: धनधान्य बढ़त पर रहेगा, लक्ष्य साधने में आगे होंगे |
    दिल्ली: आनंद पर्वत में 18 साल के युवक की चाकू गोदकर हत्या, पुरानी रंजिश का शक
    Advertisement