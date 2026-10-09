scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 9 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: नौकरी और कारोबार में तरक्की के योग, मन प्रसन्न रहेगा

Aaj ka Kark Rashifal 9 October 2026, Cancer Horoscope Today: उत्साह से कार्य करेंगे. स्वास्थ अच्छा रहेगा. सामंजस्यता बनी रहेगी. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

सौदेबाजी में बेहतर रहेंगे. कामकाजी नीतियां पक्ष में बनेंगी. सबका आदर सम्मान रखेंगे. कार्यक्षेत्र में सहकारिता बढ़ाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ाने पर ध्यान होगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. कामकाज का दायरा बड़ा होगा. शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. जन सरोकारों से जुड़ाव रखेंगे. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. जिम्मेदारों से सलाह बनाए रखेंगे. साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे.  सहजता शुभता बनाए रखेंगे. 

नौकरी व्यवसाय - कारोबारी गतिविधियो में रुचि दिखाएंगे. पेशेवरों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. उम्दा प्रदर्शन बना रहेगा. कार्यस्थल पर समय देंगे. कामकाजी संबंधों में सुधार आएगा. सबको जोड़े रखेंगे. 

धन संपत्ति - आर्थिक विषय पक्ष में बनेंगे. विविध प्रयासों में सफल होंगे. सत्ता के जिम्मेदारों के साथ भरोसा बढ़ेगा. भेंटवार्ता में अच्छा करेंगे. लाभ विस्तार बेहतर बना रहेगा. लाभ बढ़ा रहेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

कर्क राशिवालों को भाग्य का साथ मिलेगा, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, जानें जरूरी टिप
व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा,  वरिष्ठों से भेंट होगी
कर्क राशिवालों के खर्चे बढ़ेंगे, काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी, जानें जरूरी टिप
प्रेम में मधुरता बढ़ेगी, भव्य आयोजन में शामिल होंगे
surya gochar 2026 libra zodiac
सूर्य गोचर से इन चार राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें

प्रेम मैत्री - सहयोग और सामंजस्य से संबंध मधुर बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. प्रियजन संग समय बिताएंगे. मित्र सहायक होंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा. बंधु बांधवों से भेंट होगी. मेहमानों का आना बना रहेगा. हर्ष आनंद का वातावरण बढ़ेगा. परिचय का लाभ उठाएंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल - उत्साह से कार्य करेंगे. स्वास्थ अच्छा रहेगा. सामंजस्यता बनी रहेगी. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा.

आज का उपाय: अपमृत्यु को प्राप्त हुए पितरों का श्राद्ध तर्पण और स्मरण करें. साहस बढ़़ाएं. 

Advertisement

शुभ अंक : 2, 6 और 9

शुभ रंग : बेबी पिंक

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 9 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, रिश्ते मजबूत होंगे |
    एक क्लिक में पढ़ें 9 अक्टूबर 2026, शुक्रवार की अहम खबरें |
    आज 9 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: नौकरी और कारोबार में तरक्की के योग, मन प्रसन्न रहेगा |
    आज 9 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: अहंकार से बचकर चलें, बड़ों और परिजनों की सलाह आएगी काम |
    आज 9 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: मित्रों और करीबियों से बढ़ेगी नजदीकी, रिश्तों में आएगी मिठास |
    CEC के खिलाफ राजघाट तक कैसे पहुंचा विपक्ष का प्रोटेस्ट, देखें 10 तक |
    आज 9 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: मेष राशि वाले सेहत का रखें ध्यान, वाद-विवाद से रहें दूर |
    Aaj ka Upay 9 October 2026: धन की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को क्या उपाय करें? जानिए
    Advertisement