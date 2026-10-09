आज 9 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: नौकरी और कारोबार में तरक्की के योग, मन प्रसन्न रहेगा

सौदेबाजी में बेहतर रहेंगे. कामकाजी नीतियां पक्ष में बनेंगी. सबका आदर सम्मान रखेंगे. कार्यक्षेत्र में सहकारिता बढ़ाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ाने पर ध्यान होगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. कामकाज का दायरा बड़ा होगा. शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. जन सरोकारों से जुड़ाव रखेंगे. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. जिम्मेदारों से सलाह बनाए रखेंगे. साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे. सहजता शुभता बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय - कारोबारी गतिविधियो में रुचि दिखाएंगे. पेशेवरों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. उम्दा प्रदर्शन बना रहेगा. कार्यस्थल पर समय देंगे. कामकाजी संबंधों में सुधार आएगा. सबको जोड़े रखेंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक विषय पक्ष में बनेंगे. विविध प्रयासों में सफल होंगे. सत्ता के जिम्मेदारों के साथ भरोसा बढ़ेगा. भेंटवार्ता में अच्छा करेंगे. लाभ विस्तार बेहतर बना रहेगा. लाभ बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री - सहयोग और सामंजस्य से संबंध मधुर बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. प्रियजन संग समय बिताएंगे. मित्र सहायक होंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा. बंधु बांधवों से भेंट होगी. मेहमानों का आना बना रहेगा. हर्ष आनंद का वातावरण बढ़ेगा. परिचय का लाभ उठाएंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल - उत्साह से कार्य करेंगे. स्वास्थ अच्छा रहेगा. सामंजस्यता बनी रहेगी. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा.

आज का उपाय: अपमृत्यु को प्राप्त हुए पितरों का श्राद्ध तर्पण और स्मरण करें. साहस बढ़़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 6 और 9

शुभ रंग : बेबी पिंक

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