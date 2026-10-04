आज 4 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी

सामाजिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. बंधुजनों का सहयोग बढे़गा. संबंधों में शुभता का संचार रहेगा. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. परिस्थितियां परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. सक्रियता बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण प्रयास गति लेंगे. भाईचारा मजबूत होगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. वाणिज्यिक विषयों पर जोर बनाए रहेंगे. सहकारिता में वृद्धि होगी. विविध मामले संवरेंगे. बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. व्यवसायिक अनुकूलन बना रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर संबंधों में सुधार आएगा. सबको जोड़े रखेंगे. संकोच दूर होगा. करियर व्यापार में रुचि दिखाएंगे. पेशेवरों से सामंजस्य रखेंगे. कार्यस्थल में समय देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. कार्य विस्तार पर जोर बना रहेगा. लंबित विषयों को गति देंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में सफल होंगे. जिम्मेदारों के साथ बढ़ेगा. तेजी लाएंगे.

प्रेम मैत्री- घर में सामंजस्य रहेगा. संबंधियों से तालमेल बढ़ाएंगे. अपनों को समय देंगे. संवेदनशीलता रहेगी. करीबी प्रसन्न रहेंगे. साथी भरोसेमंद रहेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संवाद में रुचि रखेंगे. सबसे मधुर व्यवहार रखेंगे. खुशियों को बढ़ाएंगे. मित्र साथ निभाएंगे. विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन रखेंगे. वातावरण में अनुकूलता रहेगी. व्यक्तित्व में सुधार होगा. सेहत अच्छी रहेगी. खानपान संवरेगा.

आज का उपाय: आत्मतत्व स्वरूप सूर्यदेव और पितरों को जल से अर्घ्य दें. अच्छे श्रोता बनें रहें. संवाद बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 6 और 9

शुभ रंग : चमकीला लाल

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