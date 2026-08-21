Kumbh Tarot Rashifal 21 August 2026: अपनों को समय देने की कोशिश रखें, लोगों से संवाद बनाए रखें

कुंभ

द सन

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आज का दिन आप के लिए कार्य व्यापार में इच्छित सौदों व समझौतों को बढ़ावा देगा. बड़ों के साथ और आशीर्वाद से इच्छित परिणाम पाएंगे. कारोबार में सकारात्मकता रहेगी. कार्यक्षेत्र में अधिक समय बिताएंगे. लोगों से संवाद बनाए रखें. करीबियों और परिचितों से मेलजोल बढ़ाएं. महत्वपूर्ण प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. व्यावसायिक सफलता बनाए रखेंगे.

प्रबंध के मामलों में वांछित स्थिति रहेगी. महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने में आगे होंगे. मेहमानों का आना होगा. विभिन्न विषयों में पहल का भाव रहेगा. शुभ सूचनाओं को साझा करने में रुचि लेंगे. रहन सहन में सकारात्मक बने रहेंगे. परिजन सहयोग समर्थन बनाए रखेंगे. अपनों को समय देने की कोशिश रखें. योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य: खानपान आकर्षक रहेगा. दिनचर्या नियमित बनाए रहेंगे. सेहत संवार पाएगी. दोष दूर होंगे.

आर्थिक स्थिति: व्यवसाय में उछाल आएगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. महत्वपूर्ण चर्चाएं बढ़ाएंगे.

रिश्ते: घर में समय देंगे. शुभचिंतकों से सलाह बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. उत्साह बना रहेगा.

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