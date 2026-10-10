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आज 10 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: सबको साथ लेकर चलें, पेशेवरता बनाए रखें

Aaj ka Kumbh Rashifal 10 October 2026, Aquarius Horoscope Today: उचित अवसर की प्रतीक्षा करें.  मन की बात सहजता से रखें.  संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं. सूचना की प्राप्ति संभव है.  भावावेश में प्रतिक्रिया न दें. 

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aquarius horoscope
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 विनय विवेक से कार्यगति नियमित रखें.  समय मिश्रित का बना हुआ है.  पद प्रभाव ऊंचा  बना हुआ है.  जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें.  समझौतों में सावधानी बनाए रखें.  अधिक भार न उठाएं.  स्वास्थ्य का ध्यान रखें.  आकस्मिकता बनी रह सकती है.  परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.  कार्यों  में धैर्य दिखाएं.  जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें.  व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे.  जोखिमपूर्ण कार्यों  से बचेंगे.  मितभाषी रहें.  सफलता प्रतिशत सामान्य बना रहेगा.  स्थितियां मिलीजुली बनी रहेंगी. 

नौकरी व्यवसाय- अनावश्यक दबाव में न आएं.  कामकाजी व्यवस्था बनाए रखें.  कारोबार में गति लाएं.  व्यापार में निरंतरता रखें.  साहस संपर्क बनाए रखें.  लोभ प्रलोभन से दूर रहें.  रुटीन संवारें. 

धन संपत्ति- अर्थव्यवस्था पूर्ववत् बनी रहेगी.  लेनदेन में बाहरी पर भरोसा न करें.  सबके सहयोग से आगे बढ़ें. अनुशासन रखें.  अफवाह से प्रभावित न हों.  स्मार्ट डिले की नीति अमल में लाएं. 

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प्रेम मैत्री- व्यर्थ वार्ता से बचें.  प्रेम पक्ष सहज रहेगा.  व्यवहार में मधुरता रखें.  गरिमा गोपनीयता पर जोर रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे.  उचित अवसर की प्रतीक्षा करें.  मन की बात सहजता से रखें.  संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं. सूचना की प्राप्ति संभव है.  भावावेश में प्रतिक्रिया न दें. 
 
स्वास्थ्य मनोबल- सबको साथ लेकर चलें.  पेशेवरता बनाए रखें.  विनम्रता से काम लें.  खानपान सात्विक रखें.  स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. 

आज का उपाय: सर्वपितृ को स्मरण करें.  नदी सरोवर के जल से तर्पण करें.  योग्यजनों को भोजन कराएं व दान दें.  कमतर की सहायता करें. 

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शुभ अंक : 1, 3 और 8

शुभ रंग : नीला

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