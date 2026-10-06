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आज 6 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: उत्साह से कार्य करेंगे, अपनों का भरोसा बनाए रखेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 6 October 2026, Aquarius Horoscope Today: हर्ष आनंद बढ़ाएंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. मित्रों का साथ रहेगा. भावनात्मक संबंधों को मजबूती मिलेगी. व्यक्तिगत संबंध निभाएं.

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aquarius horoscope
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मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा. जिम्मेदारी व लगन से कार्य करंेगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में फोकस रखेंगे. समकक्षों व सहयोगियों का समर्थन पाएंगे. कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी. निजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. जिम्मेदारों का सहयोग मिलेगा. कला कौशल से जगह बनाए रखेंगे. विपक्ष के प्रति सजगता बढ़ाएंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. तर्क बहस से बचेंगे. आवश्यक कार्यों में स्पष्टता लाएंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. अतिउत्साह में न आएं. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- तार्किकता पर जोर रहेगा. पेशेवर विषय गति लेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. परिश्रम व सजगता बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे. कार्य व्यापार सामान्य रहेगा. कारोबार में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतें. नियम एवं अनुशासन अपनाएं. धूर्ताें से बचाव रखेंगे. लोभ प्रलोभन में न आएं. वित्तीय वार्ताएं सफल होंगी. उधार से बचें. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा.

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प्रेम मैत्री- बाहरी व्यक्ति से दूरी बनाएंगे. करीबियों से तालमेल बनाकर रखेंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. जरूरी बात कहने में धैर्य दिखाएंगे. अपनों का भरोसा बनाए रखेंगे. हर्ष आनंद बढ़ाएंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. मित्रों का साथ रहेगा. भावनात्मक संबंधों को मजबूती मिलेगी. व्यक्तिगत संबंध निभाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत विषयों में रुचि होगी. कर्मठता बनाए रखेंगे. सेहत पर ध्यान देंगे. विनम्रता बढ़ाएंगे. समकक्षों से तालमेल रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

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आज का उपाय: पितरों को नदी और सरोवर के किनारे जल दें. तिल जौ और कुशा से विधिवत् तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. अन्न दान करें. सेवाभाव रखें.

शुभ अंक : 6, 8 और 9  

शुभ रंग : हल्का भूरा

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