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Aaj ka Rashifal 29 अक्टूबर 2026: मीन राशि वालों को धन लाभ, जानें करवा चौथ पर आपके लिए कैसा रहेगा दिन

Aaj ka Rashifal 29 अक्टूबर 2026, Horoscope Today: मीन राशि वालों का आज धार्मिक कार्यों में मन लगेगा. धन लाभ के लिए प्रयास बढ़ा दें. मन में नेगेटिव विचारों को हावी ना होने दें. अपने काम को और बढ़ाना होगा. हर काम समय पर पूरा करने की कोशिश करें. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी.

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मेष
आपकी योजनाएं सफल होंगी. संतान से सुख मिलेगा. धन की प्राप्ति के लिए मेहनत बढ़ाना होगा. आपका काम आपको सम्मान दिलाएगा. रिश्तेदारों से मतभेद दूर होंगे. व्यापार में लाभ का योग बन रहा है.

जरूरी टिप- अहंकार से बचें
शुभ रंग- लाल
उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

वृष
प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत होगी. घर में सुख शांति बढ़ेगी. परिवार को समय देना होगा. सेहत ठीक रहेगी. व्यापार से जुड़े अधूरे काम पूरे होंगे.

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धनु राशि वाले स्पष्टता बनाए रखें, जानें अन्य राशियों का हाल
धनु राशि वाले निवेश में जल्दबाजी न करें, जानें अन्य राशियों का हाल

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें
शुभ रंग- गुलाबी
उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

मिथुन
नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. कहीं दूर से शुभ समाचार मिलेगा. रुके हुए काम पूरे होंगी. अचानक यात्रा का योग बनेगा. हमेशा पैसे के बारे में ना सोचें. व्यापार में लाभ का योग बन रहा है.

जरूरी टिप- कम बोलें
शुभ रंग- क्रीम
उपाय-पक्षियों को दाना खिलाएं

कर्क
करियर पर ध्यान देने का समय है. कार्यों के अच्छे नतीजे मिलेंगे. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी. सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

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जरूरी टिप- आलस्य से बचें
शुभ रंग- हल्का पीला
उपाय- किसी गरीब को फल का दान करें

सिंह
भाग्य का साथ मिलेगा. कोर्ट केस में सफलता मिलेगी. जीवनसाथी की सलाह से काम करें. कॉम्पिटीशन में सफलता मिलेगी. मन में संतोष का भाव बढ़ेगा. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें
शुभ रंग-लाल
उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

कन्या
परिवार से सपोर्ट मिलेगा. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. किसी को पैसा उधार ना दें. किसी बात को लेकर उलझन रहेगी. उन्नति के रास्ते में बाधाएं आएंगी. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- गुस्से से बचें
शुभ रंग- लाल
उपाय-गाय को रोटी खिलाएं

तुला
किसी से उलझने से बचें. घर परिवार में सुख बढ़ेगा. परिवार की उन्नति के लिए काम करने का समय है. स्वभाव में उत्तेजना रहेगी, गुस्से से बचें. अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा. व्यापार में फायदा होगा.

जरूरी टिप- कम बोलें
शुभ रंग- क्रीम
उपाय-किसी गरीब को चावल का दान करें

वृश्चिक
अपने खर्चों को कंट्रोल करें. नेगेटिव  विचारों से बचें. किसी शुभचिंतक से मदद ले सकते हैं. करियर में तरक्की के मौके मिलेंगे. परिवार में मतभेद ना बढ़ने दें. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

जरूरी टिप- जल्दाबाजी से बचें
शुभ रंग- लाल
उपाय-किसी गरीब को फल दान करें

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धनु
परिवार से जुड़े काम बनेंगे. प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा. परिवार से सहयोग मिलेगा. वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें. आलस्य की वजह से कहीं पहुंचने में देरी ना करें. व्यापार में निवेश के लिए अनुकूल समय है.

जरूरी टिप- गुस्से से बचें
शुभ रंग- पीला
उपाय- किसी गरीब को भोजन का दान करें

मकर
मेहनत का फल प्राप्त होगा. मन की चिंता दूर होगी. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. यात्रा से लाभ होगा. हर काम धैर्य से करने का दिन है. व्यापार में लाभ होगा.

जरूरी टिप- सेहत पर ध्यान दें
शुभ रंग- आसमानी
उपाय-गाय को रोटी खिलाएं

कुंभ
वाणी का प्रयोग सावधानी से करें. रुके हुए काम पूरे होंगे. कहीं दूर से शुभ समाचार मिलेगा. किसी पर क्रोध ना करें. अपने खर्चों को कंट्रोल करें. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

जरूरी टिप- नेगेटिव विचारों से बचें
शुभ रंग- क्रीम
उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं

मीन
धार्मिक कार्यों में मन लगेगा. धन लाभ के लिए प्रयास बढ़ा दें. मन में नेगेटिव विचारों को हावी ना होने दें. अपने काम को और बढ़ाना होगा. हर काम समय पर पूरा करने की कोशिश करें. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें
शुभ रंग-गुलाबी
उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

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आज का उपाय
यदि जीवन में संघर्ष ज्यादा हो तो अपनी दिन चर्या को ठीक रखें. प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें. स्नान करके घर के मंदिर में पूजा करें. शिवजी की पूजा करें. "ऊं नमः शिवाय" मंत्र का 11 माला जाप करें. मौन रहने की आदत अपनाएं.

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