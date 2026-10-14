Vastu Tips: गद्दे के नीचे भूलकर भी न रखें ये 5 चीजें, हो सकते हैं कंगाल!

Vastu Tips: बेडरूम में रखी छोटी-छोटी चीजों को भी वास्तु शास्त्र में महत्वपूर्ण माना जाता है. मान्यता है कि बेड की सही दिशा और उसके आसपास का माहौल व्यक्ति की नींद, मानसिक शांति और घर के वातावरण को प्रभावित कर सकता है. लेकिन कई लोग अनजाने में गद्दे के नीचे ऐसी चीजें रख देते हैं, जिन्हें वास्तु के लिहाज से अच्छा नहीं माना जाता. पुराने बिल, फटे कपड़े, नुकीली चीजें और बेकार सामान बिस्तर के नीचे जमा करने की आदत वास्तु के अनुसार नकारात्मकता बढ़ाने वाली मानी जाती है.

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वास्तु की मान्यताओं में बेडरूम की अव्यवस्था को मानसिक अशांति, पति-पत्नी के बीच तनाव और घर में कलह जैसी स्थितियों से जोड़कर देखा जाता है. वहीं, कबाड़ जमा करने को आर्थिक रुकावट और बरकत में कमी की मान्यता से भी जोड़ा जाता है. आइए जानते हैं कि गद्दे के नीचे किन 5 चीजों को रखने से बचना चाहिए.

1. गद्दे के नीचे न रखें पुराने बिल और कागज, आर्थिक परेशानियों की मान्यता

कई लोग जरूरी दस्तावेज, पुराने बिल, रसीदें और कागज गद्दे के नीचे रखकर भूल जाते हैं. वास्तु की सामान्य मान्यताओं में घर में बेकार सामान जमा करने को अव्यवस्था और नकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है. कुछ मान्यताओं में ऐसी अव्यवस्था को धन की बरकत में कमी और आर्थिक मामलों में रुकावट से भी जोड़ा जाता है. हालांकि, पुराने कागजों को गद्दे के नीचे रखने से धन हानि होने का कोई प्रमाण नहीं है. बेहतर होगा कि जरूरी दस्तावेजों को फाइल में रखें, गैरजरूरी कागज हटा दें.

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2. फटे-पुराने कपड़े रखने से बढ़ सकती है नकारात्मकता

अगर आप गद्दे के नीचे फटे कपड़े या लंबे समय से इस्तेमाल नहीं होने वाले वस्त्र रखते हैं, तो उन्हें वहां से हटा दें. वास्तु शास्त्र में साफ-सफाई और व्यवस्थित घर को महत्व दिया जाता है. मान्यता है कि अनुपयोगी सामान जमा करने से घर का वातावरण प्रभावित हो सकता है. कुछ लोग इसे तरक्की में रुकावट और आर्थिक परेशानियों से भी जोड़ते हैं.

3. चाकू-कैंची और नुकीली चीजें रखने से घर में क्लेश की मान्यता

गद्दे के नीचे चाकू, कैंची, सुई या दूसरी नुकीली चीजें रखना वास्तु के लिहाज से उचित नहीं माना जाता. वास्तु से जुड़ी कुछ मान्यताओं में नुकीली वस्तुओं को तनाव, आपसी मतभेद और रिश्तों में कड़वाहट से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता के अनुसार, बेडरूम में ऐसी चीजें रखने से पति-पत्नी के बीच अनबन और घर का माहौल अशांत हो सकता है. हालांकि, इन वस्तुओं के कारण पारिवारिक क्लेश होने का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. सुरक्षा के लिहाज से भी इन्हें गद्दे के नीचे नहीं रखना चाहिए.

4. इलेक्ट्रॉनिक तार और चार्जर से बचें, नींद और सुकून पर पड़ सकता है असर

मोबाइल चार्जर, एक्सटेंशन बोर्ड और बिजली के तार गद्दे के नीचे रखना कई लोगों की आदत होती है. वास्तु की मान्यताओं के अनुसार, सोने की जगह को अनावश्यक सामान से मुक्त रखना चाहिए. बिस्तर के आसपास अव्यवस्था रहने से कमरे का शांत माहौल प्रभावित हो सकता है.

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5. गद्दे के नीचे न रखें दवाइयां, रखें इन बातों का ध्यान

कुछ लोग रात में तुरंत दवा मिल सके, इसलिए दवाइयां गद्दे के नीचे रख देते हैं. वास्तु में बिस्तर के आसपास साफ और शांत वातावरण बनाए रखने की सलाह दी जाती है. दवाइयों को गद्दे के नीचे रखने से सेहत पर असर पड़ सकता है, आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ईलाज में जा सकता है.

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