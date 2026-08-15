Shampoo Uses In Home: सिर्फ बाल धोने के काम नहीं आता शैंपू! इन 6 जिद्दी कामों को भी चुटकियों में करता है आसान

Shampoo Uses In Home: आमतौर पर बाथरूम में रखा शैंपू देखते ही दिमाग में सिर्फ बाल धोने का ख्याल आता है. अमूमन लोगों को लगता है कि शैंपू का मतलब ही बाल धोने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रोडक्ट होता है. क्या आप भी यही सोचते हैं? अगर हां, तो आप इसके बहुत से कामों से अनजान हैं. बताएं क्या आप जानते हैं कि यही शैंपू घर की कई छोटी-मोटी सफाई की परेशानियों में भी काम आ सकता है? जी हां, अगर कभी घर में कोई खास क्लीनिंग प्रोडक्ट खत्म हो जाए, तो शैंपू आपके लिए एक आसान ऑप्शन बन सकता है.

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दरअसल, शैंपू बालों से तेल, पसीना और जमा गंदगी हटाने के लिए बनाया जाता है. इसी वजह से इसमें मौजूद क्लीनिंग एजेंट कुछ दूसरे सरफेस से भी ग्रीस और मैल हटाने में मदद कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, शैंपू घर की सफाई में बहुत काम का साबित हो सकता है.

1. कपड़ों पर लगे चिकनाई के दाग हटाएं: खाना बनाते समय कपड़ों पर तेल या ग्रीस का दाग लग जाए और आपके पास तुरंत कोई स्टेन रिमूवर न हो, तो शैंपू आपके काम आ सकता है. इसके लिए एक साफ कपड़े पर थोड़ा सा शैंपू लें और उसे हल्का गीला करें. अब दाग वाली जगह पर इसे रगड़ने के बजाय धीरे-धीरे थपथपाएं. अगर इसके बाद भी तेल का दाग ना निकले तो जरूरत पड़ने पर ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं.

2. कालीन और कारपेट की सफाई: कालीन या छोटे रग पर धूल-मिट्टी के साथ हल्का दाग लग गया है, तो शैंपू का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए थोड़े से शैंपू को गुनगुने पानी में मिलाएं. इस मिश्रण को दाग वाली जगह पर कम मात्रा में लगाएं और साफ कपड़े से हल्के हाथ से ब्लॉट करें. इसके बाद इसे पानी से साफ कर दें. हालांकि, बड़े या बहुत ज्यादा गंदे कारपेट की डीप क्लीनिंग के लिए शैंपू पर निर्भर नहीं रहना चाहिए.

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3. फर्श की सफाई: टाइल्स वाले फर्श की सफाई करते समय पानी में शैंपू की सिर्फ कुछ बूंदें मिलाई जा सकती हैं. इससे टाइल्स पर लगी हल्की गंदगी और मैल को हटाने में मदद मिल सकती है. ध्यान रखें कि शैंपू बहुत ज्यादा मात्रा में न डालें, वरना फर्श चिपचिपा हो सकता है.

4. घर के पौधों की पत्तियों की धूल: घर में रखे पौधों की पत्तियों पर अक्सर धूल जम जाती है, जिससे उनकी चमक गायब हो जाती है. ऐसी कंडीशन में पानी में शैंपू की बेहद थोड़ी मात्रा मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है. इस लिक्विड को स्प्रे बोतल में डालकर पत्तियों पर हल्का सा स्प्रे करें और फिर माइक्रोफाइबर कपड़े से धीरे से पोंछ दें. हालांकि, किसी भी नए लिक्विड को पूरे पौधे पर लगाने से पहले एक-दो पत्तियों पर छोटा सा टेस्ट करना बेहतर रहेगा.

5. स्टेनलेस स्टील और क्रोम की चीजें: रसोई की सिंक, नल या क्रोम की दूसरी चीजों पर पानी के निशान, उंगलियों के निशान और साबुन की लेयर जम जाती है. इन्हें साफ करने के लिए पानी में थोड़ा शैंपू मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है. हल्के हाथ से सफाई करने के बाद सरफेस को साफ कपड़े से पोंछ दें. इससे गंदी और फीकी दिख रहे सरफेस को साफ लुक देने में मदद मिल सकती है.

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6. मेकअप और हेयर ब्रश: मेकअप ब्रश और हेयर ब्रश में समय के साथ तेल, धूल और प्रोडक्ट की परत जमा हो जाती है. इन्हें साफ करने के लिए पानी में थोड़ा शैंपू मिलाकर ब्रश को धोया जा सकता है. मेकअप ब्रश को साफ करने के लिए एक्सपर्ट्स बेबी शैंपू को अच्छा ऑप्शन मानते हैं, क्योंकि ये आमतौर पर हल्का होता है. ब्रश को साफ करने के बाद अच्छी तरह पानी से धोएं और हवा में सूखने दें.

सफाई में शैंपू इस्तेमाल करते समय ये बात जरूर याद रखें

शैंपू को हर तरह की सफाई के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये हल्की और रोजाना की सफाई में काम आ सकता है, लेकिन अगर जगह बहुत ज्यादा गंदी है, उस पर जिद्दी दाग लगे हैं तो शैंपू की जगह सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना ही सही रहता है.

अगर सफाई के लिए शैंपू इस्तेमाल करना हो, तो एक्सपर्ट्स ने खासतौर पर बेबी शैंपू को एक अच्छा ऑप्शन बताया है, क्योंकि इसमें नॉर्मल शैंपू की तुलना में डाई और तेज खुशबू जैसी चीजें कम हो सकती हैं.

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