Surya Nakshatra Parivartan 2026: 11 अक्टूबर को चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य, 4 राशियों के शुरू होंगे सबसे अच्छे दिन!

Surya Nakshatra Parivartan 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा सूर्य देव को आत्मीय बल, मान-सम्मान, यश, उच्च पद और प्रशासनिक सफलता का मुख्य कारक माना जाता है. जब भी सूर्य अपनी स्थिति या नक्षत्र बदलते हैं, तो उसका सीधा असर देश-दुनिया समेत सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ता है. पंचांग के अनुसार, आगामी 11 अक्टूबर 2026 को सूर्य देव अपनी चाल बदलते हुए चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं.

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चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल ग्रह हैं, इसलिए सूर्य और मंगल के इस अद्भुत संयोग से ऊर्जा और पराक्रम में वृद्धि होगी. सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन कुछ चुनिंदा राशियों के लिए बेहद शानदार साबित होने वाला है. इस दौरान इन जातकों के करियर में नए मुकाम हासिल होंगे और धन-दौलत में बढ़ोतरी के योग बनेंगे. आइए जानते हैं कि सूर्य के इस नक्षत्र गोचर से किन 4 राशियों की किस्मत चमकने वाली है.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह परिवर्तन आर्थिक मोर्चे पर ढेरों खुशियां लेकर आ रहा है. कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत का उचित और सकारात्मक परिणाम आपको जरूर मिलेगा. व्यापार में कोई नया व्यावसायिक अनुबंध (Deal) या प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है. घर-परिवार के लोगों के सहयोग से कई महत्वपूर्ण और बड़े फैसले आसानी से लिए जा सकेंगे.

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सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं, इसलिए इस नक्षत्र परिवर्तन का सबसे सकारात्मक प्रभाव इसी राशि पर देखने को मिलेगा. आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास और ऊर्जा देखने को मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों के काम की उच्च अधिकारियों द्वारा सराहना की जाएगी. प्रमोशन या किसी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के प्रबल संकेत हैं. वित्तीय स्थिति बेहतर होगी. लंबे समय से रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का यह नक्षत्र गोचर करियर के लिहाज से बेहद शानदार बदलाव लेकर आ रहा है. यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे थे या नए अवसरों की तलाश में थे, तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा. बिजनेस करने वाले जातकों को नए संपर्क और क्लाइंट मिलेंगे, जो आगे चलकर बड़ा मुनाफा दिलाएंगे. धन से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के साथ-साथ आय के नए स्रोत भी खुलेंगे.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह नक्षत्र गोचर जीवन को एक नई और बेहतरीन दिशा देने वाला साबित होगा. कार्यस्थल पर आपकी अलग पहचान बनेगी और तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. कारोबारियों को नए प्रोजेक्ट या बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करने का मौका मिल सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप अपनी पुरानी बचतों को बढ़ाने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे.

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