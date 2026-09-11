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नेशनल टीवी पर रोहित शर्मा ने बोला झूठ! ऑस्ट्रेलिया संग टेस्ट मैच का किया जिक्र, भड़के विराट कोहली के फैंस

फैमिली फुल हाउस शो में रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ संग अपनी पुरानी लड़ाई को याद किया. उन्होंने बताया कि शिखर धवन ने उस मोमेंट पर काफी मदद की. लेकिन उनके इस किस्से को सुनकर विराट कोहली के फैंस को गुस्सा आ गया है. आखिर क्या है असली बात?

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रोहित से हुई गलती? (Photo: Screengrab/Instagram @virat.kohli)
रोहित से हुई गलती? (Photo: Screengrab/Instagram @virat.kohli)

भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा अब टेलीविजन पर अपनी नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं. सोनी टीवी पर उनका नया गेमिंग शो 'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा' आने वाला है. इसे लेकर लोगों के बीच काफी एक्साइटमेंट है. रोहित शो पर क्रिकेट की पिच पर हुए किस्सों को भी शेयर करने वाले हैं. हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम संग हुए एक किस्सा साझा किया. 

शो पर रोहित ने साझा किया लड़ाई का किस्सा

रोहित शर्मा ने अपने शो पर मनीष पॉल और पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को बुलाया था. एपिसोड के एक प्रोमो में हम उन्हें साल 2014-15 में हुई ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया टेस्ट सीरीज को लेकर बात करते सुनते हैं. रोहित बताते हैं कि जब वो बोलिंग कर रहे थे, और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ संग उनकी बहस हो गई थी. तब शिखर धवन ने उनके साथ आकर मोर्चा संभाला था. उन्होंने भी थोड़े तेवर दिखाए थे, जिससे बल्लेबाज पीछे हटे. 

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रोहित ने अपने अंदाज में कहा- हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, जहां मैं बॉल डाल रहा हूं और स्टीव स्मिथ बैटिंग कर रहा है. उन्होंने आगे जाकर बॉल पर अपना पैड लगाया. हमने उनके खिलाफ अंपायर से अपील की, जिसमें वो सामने से कह रहा कि ये क्या अपील कर रहा है? तो मैं उसको थोड़ा सा बम्बू दे रहा था कि क्या है, तू अपना बैटिंग कर.

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'फिर डेविड वॉर्नर वहां था, वो स्टीव स्मिथ के पास भागा हुआ गया. मगर कवर पर कोई था, जो डेविड वॉर्नर के पास आया वो था जाट जी (शिखर धवन). जहां पर ऐसे सिचुएशन आते हैं, जिसमें थोड़ी बहुत लड़ाई हो और आपको एक-दूसरे की जरूरत हो, वहां पर शिखर कभी पीछे नहीं हटता है.'

वायरल वीडियो से नाराज कोहली फैंस

रोहित के शो का ये प्रोमो वायरल हुआ. कुछ विराट कोहली के फैंस इसे देखकर नाखुश भी हुए. क्योंकि जिस लड़ाई की रोहित ने बात की, वो क्रिकेट फैंस के बीच काफी फेमस है. इस लड़ाई में विराट कोहली और स्टीव स्मिथ की जबरदस्त भिड़ंत हुई थी. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज से अपनी हद में रहने के लिए कहा था. 

विराट के फैंस इस क्लिप को अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल करके रोहित को झूठा बता रहे हैं. उनका कहना है कि क्रिकेटर ने नेशनल टीवी पर झूठ कहा. कई लोगों ने इस बात का समर्थन भी किया. हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सिर्फ एक प्रोमो है, असली बात रोहित शर्मा ने एपिसोड के दौरान शेयर की होगी. 

बात करें रोहित के शो की, तो फैमिली फुल हाउस का पहला एपिसोड 19 सितंबर से सोनी टीवी और सोनी लिव पर देखा जाएगा. ये एक वीकेंड शो होगा, जिसमें फिल्मी और क्रिकेट जगत के जाने-माने चेहरे आएंगे.

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