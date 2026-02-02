scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Shukra Gochar 2026: होली पर शुक्र का मीन में गोचर! शनि के साथ होगी युति, इन 4 राशियों में पैसा ही पैसा

4 मार्च को होली है और 2 मार्च को शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे. इस राशि में शुक्र उच्च के माने जाते हैें. मीन राशि मे शुक्र-शनि की युति भी होगी, जो तीन राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही है. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

Advertisement
X
मीन राशि में शुक्र-शनि की युति चार राशियों को बड़ा लाभ दे सकती है. (Photo: ITG)
मीन राशि में शुक्र-शनि की युति चार राशियों को बड़ा लाभ दे सकती है. (Photo: ITG)

Shukra Gochar 2026: इस साल होली का त्योहार 4 मार्च को मनाया जाएगा. होली से 2 दिन पहले 2 मार्च को शुक्र का राशि परिवर्तन भी होगा. इस दिन शुक्र मीन राशि में गोचर करेंगे, जहां शनि देव पहले से विराजमान हैं. ऐसे में मीन राशि में शुक्र-शनि की युति बनेगी. यह गोचर इसलिए भी खास है, क्योंकि इस राशि में शुक्र उच्च के होते हैं. दूसरा, शुक्र-शनि में मैत्रीपूर्ण संबंध भी रहता है. ज्योतिषविदों की मानें तो मीन राशि में शुक्र-शनि की युति चार राशियों को लाभान्वित करने वाली है.

वृषभ राशि
होली के आस-पास आपके पेशेवर जीवन में कुछ बड़े और अच्छे बदलाव संभव है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और तेजी की वरिष्ठ अधिकारियों खूब सराहना करेंगे. कुछ जातकों को प्रमोशन-इन्क्रीमेंट भी मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और भौतिक सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है. इस दौरान निवेश की गई राशि आपको लंबे समय के बाद अमीर बना सकती है.

मिथुन राशि
शुक्र-शनि की युति आपके कर्म भाव होगी. इस दौरान आप सही दिशा में प्रयास करेंगे. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का अच्छा फल आपको मिलेगा. आय के नए रास्ते खुलेंगे और खर्चों में कमी आएगी. कला, अभिनय, संगीत या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह समय और भी अच्छा रहने वाला है. माता-पिता के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी.

सम्बंधित ख़बरें

Shukra Uday February 2026
जाग गए शुक्र! अगले 9 महीने इन 4 राशियों का बढ़ा रहेगा बैंक-बैलेंस
Shukra Rahu 2026
राहु-शुक्र की युति! 2 मार्च तक इन 3 राशियों पर मंडराएगा आफत
vivah shaddi shubh muhurat 2026
फरवरी से फिर शुरू होंगे मांगलिक कार्य, यहां देखें पूरे महीने के विवाह मुहूर्त की लिस्ट
Ketu Gochar 2026
शुक्र के नक्षत्र में आ गए केतु, चैत्र नवरात्र तक 4 राशियों को देंगे धन लाभ
Dhan Shakti Rajyog 2026
कुंभ राशि में धनशक्ति राजयोग, 23 फरवरी से इन 3 राशियों की होगी चांदी ही चांदी

मकर राशि
मीन राशि में शुक्र-शनि की युति मकर राशि वालों को मालामाल कर सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. बचत पर ध्यान केंद्रित रहेगा. कुछ लोग नया व्यापार शुरू करने का मन बना सकते हैं. इस दौरान आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई मिलेगी. आप अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से रख पाएंगे.  पारिवारिक जीवन में नई खुशियों की दस्तक होगी.

Advertisement

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए भी यह युति बहुत ही शुभ मानी जा रही है. लंबे समय से रुका हुआ कार्य होली के आस-पास पूरा हो सकता है. आपकी योजनाओं को गति मिलेगी. पारिवारिक या पैतृक व्यवसाय से अच्छा लाभ हो सकता है. पुरखों के व्यापार की कमान आपके हाथों में आ सकती है. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक तनाव में कमी आएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement