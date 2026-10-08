Shani Margi 2026: शनि होंगे मार्गी, 6 राशियों को मिलेगा किस्मत का साथ

Shani Gochar 2026: शनि देव को ज्योतिष में कर्म और न्याय का कारक माना जाता है. उनकी चाल में बदलाव का असर व्यक्ति के करियर, आर्थिक स्थिति, कारोबार और निजी जीवन पर देखने को मिलता है. इस समय शनि वक्री अवस्था में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं. ऐसे में कई लोगों को काम में देरी, मानसिक दबाव और आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि आने वाले समय में स्थिति बदलने वाली है.

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ज्योतिषीय गणना के अनुसार शनि 11 दिसंबर 2026 को वक्री से मार्गी होंगे. यानी करीब 65 दिन बाद शनि अपनी सीधी चाल में लौटेंगे. शनि के मार्गी होने के बाद कुछ राशियों के रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं. लंबे समय से चल रही परेशानियों से राहत मिलने के योग बन सकते हैं.

वृषभ राशि

शनि के मार्गी होने के बाद वृषभ राशि वालों के लिए परिस्थितियां धीरे-धीरे बेहतर हो सकती हैं. लंबे समय से अटके कामों में गति आने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है. कारोबार करने वालों के लिए भी नए अवसर बन सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होने और पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि की सीधी चाल राहत लेकर आ सकती है. अगर आप लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अच्छा अवसर मिल सकता है. करियर में आगे बढ़ने के रास्ते खुल सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं.

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कन्या राशि

कन्या राशि वालों को शनि मार्गी होने का लाभ कार्यक्षेत्र में मिल सकता है. नौकरी में आपके काम की सराहना हो सकती है. प्रमोशन के अवसर बन सकते हैं. पुराने निवेश या किसी पुरानी डील से आर्थिक फायदा मिलने के योग हैं.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए शनि की सीधी चाल आर्थिक और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकती है. नौकरी में चल रहा दबाव कम हो सकता है. कारोबारियों को भी फायदा होने के संकेत हैं. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, ताकि बढ़ती आमदनी का लाभ बचत के रूप में भी मिल सके.

मकर राशि

मकर राशि शनि की अपनी राशि है, इसलिए शनि की चाल में बदलाव का असर इस राशि पर विशेष माना जाता है. मार्गी शनि के प्रभाव से करियर में स्थिरता आ सकती है. नौकरी में ग्रोथ और सैलरी बढ़ने के अवसर बन सकते हैं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों को भी शनि के मार्गी होने से राहत मिल सकती है. नौकरी या कारोबार में आ रही अड़चनें धीरे-धीरे कम हो सकती हैं. कार्यक्षेत्र में दबाव घटेगा. लंबित काम आगे बढ़ सकते हैं. परिवार के साथ भी अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. आर्थिक मामलों में स्थिरता आने के साथ जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी संतुलन बढ़ सकता है.

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शनि के मार्गी होने का क्या मतलब है?

ज्योतिष में ग्रह की वक्री अवस्था को उसकी प्रत्यक्ष गति से अलग माना जाता है. शनि की वक्री चाल के दौरान कई मामलों में देरी, दोबारा समीक्षा और पुराने कामों पर लौटने की स्थिति बन सकती है. वहीं मार्गी होने के बाद रुके हुए मामलों में गति आने की ज्योतिषीय मान्यता है.

हालांकि शनि के परिणाम हर व्यक्ति के लिए एक जैसे नहीं होते. जन्म कुंडली में शनि की स्थिति, दशा और अन्य ग्रहों के प्रभाव के आधार पर फल अलग-अलग हो सकते हैं. इसलिए किसी भी बड़े आर्थिक या करियर संबंधी फैसले को केवल राशिफल के आधार पर नहीं लेना चाहिए.

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