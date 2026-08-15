Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर सालों बाद दुर्लभ संयोग, 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

Nag Panchami 2026: साल 2026 में नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त, सोमवार को मनाया जाएगा. इस बार नाग पंचमी इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह सावन मास के तीसरे सोमवार के दिन पड़ रही है. सावन सोमवार और नाग पंचमी का यह दुर्लभ संयोग शिव भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना जा रहा है. इसी दिन आत्मा व मान-सम्मान के कारक सूर्य देव का राशि परिवर्तन (सूर्य गोचर) भी होने जा रहा है. भगवान शिव की कृपा, नाग देव के आशीर्वाद और सूर्य देव के तेज का यह त्रिवेणी संगम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बेहद कल्याणकारी माना जा रहा है. इस महासंयोग के प्रभाव से 3 विशेष राशियों के जीवन में सुख, समृद्धि और तरक्की के नए द्वार खुलने जा रहे हैं.

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मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए यह महासंयोग भाग्य में वृद्धि लेकर आ रहा है. भगवान शिव और सूर्य देव की कृपा से आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. आय के नए स्रोत बनेंगे. बिजनेस में किए गए पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा मिल सकता है.

सिंह राशि (Leo)

सूर्य देव आपकी ही राशि के स्वामी हैं. नाग पंचमी, सावन सोमवार और सूर्य गोचर का यह अद्भुत संयोग आपके लिए वरदान समान सिद्ध होगा. समाज और कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान व पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. सरकारी कार्यों या उच्च अधिकारियों के सहयोग से अटके हुए काम पूरे होंगे. धन लाभ के प्रबल योग हैं.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए यह त्रिग्रही व पावन संयोग करियर और व्यापार में सफलता के द्वार खोलेगा. लंबे समय से चली आ रही आर्थिक तंगी या रुकावटें समाप्त होंगी. घर-परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है और पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है.

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शुभ फल प्राप्ति के लिए उपाय

- नाग पंचमी और सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें.

- सुबह तांबे के लोटे में जल और रोली मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें.

- नाग देवता की पूजा कर राहु-केतु के दोषों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें.

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