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UPSC मेन्स 2026 का एडमिट कार्ड जारी, 21 अगस्त से शुरू होगी परीक्षा 

संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी कर दिया है. प्रीलिम्स की परीक्षा पास कर चुके  उम्मीदवार अब इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी परीक्षा से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं. 

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UPSC ने जारी किया मेन्स के लिए एडमिट कार्ड.
UPSC ने जारी किया मेन्स के लिए एडमिट कार्ड.

संघ लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा पास हो चुके उम्मीदवारों के लिए सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. हॉल टिकट ऑनलाइन उपलब्ध है और उम्मीदवार अपने पंजीकृत लॉगिन की मदद से इसे डाउनलोड कर सकते हैं. मुख्य परीक्षा 21 अगस्त, 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवारों को परीक्षा से काफी पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड और प्रिंट कर लेना चाहिए. 

हॉल टिकट कैसे करें डाउनलोड? 

उम्मीदवार अपने UPSC मेन्स एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा.  

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  • UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  • सिविल सर्विसेज (मुख्य) परीक्षा, 2026 से जुड़े लिंक को ओपन करें. 
  • लॉगिन ऑप्शन को चुनें. 
  • आवश्यक लॉगिन डिटेल दर्ज करें. 
  • सबमिट पर क्लिक करें. 
  • यूपीएससी मेन्स का एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. 
  • यहीं पर आपको हॉल टिकट भी मिल जाएगा जिसे डाउनलोड कर लें. 

एडमिट कार्ड में चेक करें ये डिटेल 

  • नाम
  • रोल नंबर
  • पंजीकरण विवरण
  • फोटो और साइन 
  • परीक्षा केंद्र
  • परीक्षा तिथि
  • परीक्षा का समय

21 अगस्त से शुरू है परीक्षा 

आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 21 अगस्त से 30 अगस्त, 2026 तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्टा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी. निबंध परीक्षा 21 अगस्त को होगी, इसके बाद सामान्य अध्ययन की परीक्षाएं 22 और 23 अगस्त को होंगी. भारतीय भाषा, अंग्रेजी और वैकल्पिक विषय की परीक्षाएं 29 और 30 अगस्त को निर्धारित हैं. उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर निर्धारित समय से काफी पहले अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाना चाहिए. 

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