Nidhivan Mystery: क्यों रात में वृंदावन के निधिवन में रुकने की हिम्मत नहीं करते लोग? राधा-कृष्ण से जुड़ी है ये मान्यता

Why Nidhivan Is Closed at Night: उत्तर प्रदेश के वृंदावन को भगवान श्रीकृष्ण की नगरी कहा जाता है. यहां की गलियों से लेकर मंदिरों तक, हर जगह कान्हा से जुड़ी कोई न कोई कहानी सुनने को मिल जाती है. इन्हीं खास जगहों में शामिल है निधिवन, जो अपनी अनोखी बनावट और धार्मिक मान्यताओं के कारण काफी प्रसिद्ध है. कहा जाता है कि इस जगह का संबंध राधा रानी और भगवान श्रीकृष्ण की रासलीला से है. स्थानीय मान्यता के मुताबिक, रात के समय यहां दिव्य रासलीला होती है. इसी मान्यता के चलते शाम होने से पहले निधिवन को खाली करा दिया जाता है और इसके द्वार बंद कर दिए जाते हैं. आइए जानते हैं निधिवन से जुड़ी खास बातें और बांके बिहारी मंदिर से इसका क्या संबंध है.

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निधिवन की झुकी हुई झाड़ियां क्यों हैं खास?

निधिवन में कदम रखते ही यहां की अनोखी वनस्पति लोगों का ध्यान खींचती है. यहां के पेड़ सामान्य पेड़ों की तरह सीधे और ऊंचे नहीं, बल्कि छोटी-छोटी झाड़ियों के रूप में दिखाई देते हैं. इनकी शाखाएं एक-दूसरे की ओर झुकी हुई नजर आती हैं. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, इन झाड़ियों का संबंध भगवान श्रीकृष्ण, राधा रानी और गोपियों की दिव्य लीलाओं से है. श्रद्धालुओं के बीच यह मान्यता भी प्रचलित है कि रात के समय यहां रासलीला होती है और ये झाड़ियां उसका हिस्सा बन जाती हैं.

निधिवन की यही अनोखी बनावट इसे वृंदावन के दूसरे धार्मिक स्थलों से अलग पहचान देती है. यहां आने वाले श्रद्धालु इन झाड़ियों को करीब से देखते हैं और उनसे जुड़ी मान्यताओं के बारे में जानने में रुचि रखते हैं. दिनभर यहां भक्तों की आवाजाही लगी रहती है, लेकिन शाम ढलने से पहले परिसर को खाली करा दिया जाता है और रात के लिए इसके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं.

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रात होते ही खाली हो जाता है निधिवन

निधिवन से जुड़ी सबसे खास मान्यता रात में होने वाली रासलीला की है. धार्मिक मान्यता है कि यहां रात के समय भगवान श्रीकृष्ण, राधा रानी और गोपियों के साथ रासलीला करते हैं. इसी मान्यता के चलते शाम होने से पहले निधिवन को खाली करा दिया जाता है और इसके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं. रात में यहां किसी भी इंसान को रुकने की अनुमति नहीं है. यहां तक कि पशु-पक्षियों को लेकर भी ऐसी ही बातें प्रचलित हैं. कहा जाता है कि रात में यहां रुकने वाले व्यक्ति के साथ अनहोनी हो सकती है.

निधिवन का रंग महल भी है खास

निधिवन परिसर में स्थित रंग महल का भी खास धार्मिक महत्व है. मान्यता है कि इस स्थान का संबंध राधा रानी और भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाओं से है. रंग महल और निधिवन से जुड़ी कहानियां लंबे समय से लोगों के बीच प्रचलित हैं. यही वजह है कि वृंदावन आने वाले श्रद्धालु यहां दर्शन करने जरूर पहुंचते हैं. कोई निधिवन की अनोखी झाड़ियों को देखने आता है, तो कोई यहां से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं को जानने के लिए पहुंचता है.

निधिवन से जुड़ा है बांके बिहारी मंदिर का संबंध

वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर भगवान श्रीकृष्ण के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है. यहां हर दिन बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार, बांके बिहारी जी का विग्रह निधिवन से प्रकट हुआ था. इसी वजह से निधिवन और बांके बिहारी मंदिर का खास धार्मिक संबंध माना जाता है.

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बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने की परंपरा भी अनोखी है. यहां ठाकुर जी के सामने कुछ-कुछ देर में पर्दा लगाया जाता है. मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण का मनमोहक रूप देखकर भक्त उनमें पूरी तरह खो सकते हैं. इसी मान्यता की वजह से दर्शन के दौरान थोड़ी-थोड़ी देर में पर्दा खींच दिया जाता है. यह परंपरा मंदिर की खास पहचान है.

बांके बिहारी नाम का अर्थ

भगवान श्रीकृष्ण को बांके बिहारी के नाम से भी जाना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, 'बांके' का अर्थ तीन स्थानों से मुड़ा हुआ और 'बिहारी' का अर्थ लीला करने वाला होता है. भगवान श्रीकृष्ण की त्रिभंग मुद्रा इसी नाम से जुड़ी हुई है. उनकी इस मनमोहक छवि के दर्शन के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु वृंदावन पहुंचते हैं. मंदिर में भक्त लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं. कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है, तो कोई मनोकामना पूरी होने पर भगवान का आभार जताने पहुंचता है. यहां की परंपराएं और भगवान श्रीकृष्ण के प्रति लोगों की आस्था इस मंदिर को खास बनाती हैं.

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