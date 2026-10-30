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Neem Karoli Baba: किस्मत बदलने से पहले मिलते हैं ये 5 संकेत, नीम करोली बाबा की बात जानकर रह जाएंगे हैरान!

Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा के अनुसार, जीवन में अच्छे दिन आने से पहले कुछ खास संकेत मिलते हैं. आइए जानते हैं उन 5 संकेतों के बारे में, जिन्हें शुभ माना जाता है.

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नीम करोली बाबा के शुभ संकेत (Photo: ITG)
नीम करोली बाबा के शुभ संकेत (Photo: ITG)

Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा को हनुमान जी का परम भक्त माना जाता था. उनके अनुयायियों की मान्यता है कि बाबा स्वयं हनुमान जी के अवतार थे. उनके जीवन से जुड़ी बातें और उपदेश आज भी कई लोगों को प्रेरित करते हैं. नीम करोली बाबा की शिक्षाओं में जीवन, भक्ति और अच्छे कर्मों का खास महत्व बताया गया है. उनसे जुड़ी मान्यताओं में कुछ ऐसे संकेतों का भी जिक्र मिलता है, जिन्हें शुभ बदलाव से जोड़कर देखा जाता है. कहा जाता है कि जब जीवन में कोई अच्छा समय आने वाला होता है, तो कभी-कभी कुछ घटनाएं व्यक्ति को खास संकेत देती हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 संकेतों के बारे में. 

सपने में पितरों या इष्टदेव का दिखाई देना

मान्यता है कि सपने में पितरों या इष्टदेव का दिखना शुभ होता है. अगर वे सपने में मुस्कुराते हुए या आपको आशीर्वाद देते नजर आएं, तो इसे अच्छे संकेत के रूप में देखा जाता है. कहा जाता है कि ऐसा सपना आने वाले समय में खुशियां मिलने या किसी रुके हुए काम के पूरा होने का इशारा हो सकता है. इसे पूर्वजों का आशीर्वाद भी माना जाता है. 

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घर के आसपास पशु-पक्षियों का आना

मान्यता है कि घर के आसपास अचानक पशु-पक्षियों का आना शुभ होता है. खासकर गौरैया या छोटी चिड़िया अगर घर में आकर कुछ देर बैठ जाए, तो इसे अच्छा संकेत माना जाता है. कहा जाता है कि इससे घर में सुख-शांति आने और परेशानियां कम होने का इशारा मिलता है. इसे जीवन में नए मौके मिलने से भी जोड़कर देखा जाता है.

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पूजा करते समय आंखों से आंसू आना

कई बार पूजा करते समय व्यक्ति इतना भावुक हो जाता है कि उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसे भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा का संकेत माना जाता है. कहा जाता है कि दिल से मांगी गई प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती और मुश्किल समय में भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाते हैं.

अचानक साधु-संतों के दर्शन होना

हिंदू धर्म में साधु-संतों के दर्शन करना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि अगर सुबह-सुबह अचानक किसी संत या महात्मा के दर्शन हो जाएं, तो यह अच्छे संकेत होते हैं. संतों की बातें सुनने से इंसान को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती है. कुछ लोग इसे जल्द किसी धार्मिक यात्रा पर जाने या तीर्थ दर्शन की इच्छा पूरी होने का संकेत भी मानते हैं. 

अंतर्मन की आवाज

कई बार परेशानी के समय इंसान को समझ नहीं आता कि क्या करना सही रहेगा. ऐसे में अचानक मन में किसी समस्या का हल या सही फैसला लेने का विचार आ सकता है. इसे अंतर्मन की आवाज कहते हैं. मान्यता है कि यह आवाज इंसान को सही रास्ता चुनने में मदद करती है. इससे उलझन दूर होती है और मुश्किल समय में हिम्मत मिलती है.

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