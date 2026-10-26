scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर 5 ग्रह वक्री! इन 4 राशियों के लिए अच्छे नहीं हैं संकेत

इस बार करवा चौथ पर एकसाथ पांच ग्रह वक्री रहने वाले हैं. इस दिन शनि, बुध और शुक्र के अलावा राहु-केतु की चाल उल्टी रहेगी. ज्योतिषविदों का कहना है कि यह दुर्लभ संयोग चार राशियों को नुकसान दे सकता है.

Advertisement
X
करवा चौथ पर शनि सहित पांच ग्रहों की चाल उल्टी रहने वाली है. (Photo: ITG)
करवा चौथ पर शनि सहित पांच ग्रहों की चाल उल्टी रहने वाली है. (Photo: ITG)

Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर इस बार ग्रहों की एक दुर्लभ स्थिति बन रही है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस बार एकसाथ पांच ग्रह वक्री रहने वाले हैं. यानी पांच ग्रहों की चाल उल्टी रहेगी. मीन राशि में शनि वक्री हैं. जबकि तुला राशि में बुध और शुक्र भी वक्री चाल चल रहे हैं. इसके अलावा, सिंह राशि में केतु और कुंभ राशि में राहु उल्टी चाल चल रहे हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि यह दुर्लभ संयोग चार राशियों के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा है.

मेष राशि
आर्थिक मोर्चे पर बाधा उत्पन्न हो सकती है. रुपयों का लेन-देन भारी पड़ सकता है. जीवनसाथी के साथ मतभेद बढ़ने की आशंका है. छोटी-छोटी बातों पर जल्दबाजी में फैसला लेने से परेशानी बढ़ सकती है. ऐसे में अपनी बात रखने के साथ साथी की राय सुनना भी जरूरी होगा. किसी विवाद को लंबा खींचने के बजाय बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश करें.

कर्क राशि
धन का संचय आपके लिए मुश्किल होगा. खर्च बढ़त पर रहेंगे और आय के साधन सीमित रहेंगे. गुस्सा घर के माहौल को तनावपूर्ण बना सकता है. भावनात्मक अपेक्षाएं बढ़ने से छोटी बातें भी मन को परेशान कर सकती हैं. ऐसे में किसी की बात का तुरंत जवाब देने से बचें. पहले परिस्थिति को समझने की कोशिश करें. जीवनसाथी की जरूरतों और भावनाओं का ध्यान रखें.

सम्बंधित ख़बरें

Karwa Chauth Sargi Thali
करवा चौथ की सरगी में क्या खाएं? जानें थाली में शामिल होने वाली चीजें
Karwa Chauth 2026
करवा चौथ पर शुक्र अस्त, भद्रा का भी साया! बस इतनी देर रहेगा मुहूर्त
Karwa Chauth 2026 Venus Rise
करवा चौथ पर शुक्र उदय, चमकेगी इन राशियों की किस्मत!
Karwa Chauth 2026
करवा चौथ पर जाग रहे शुक्र! इन 5 राशियों को जल्द मिलेगी अच्छी खबर
How to Get Glowing Skin
पार्लर छोड़ें! फेस पर लगाएं बेसन-मुलेठी का पैक, चांद सा चमकेगा चेहरा
Advertisement

कन्या राशि
लेन-देन में सावधानी से काम लेना होगा. गलत अपेक्षाएं और खर्चों से जुड़े मुद्दे आपसी मतभेद बढ़ा सकते हैं. परिवार में तालमेल बनाए रखने के लिए सहयोग और सहज व्यवहार अपनाएं. जीवनसाथी से अपनी अपेक्षाओं पर खुलकर चर्चा करें. साथ ही, उनकी परिस्थितियों और जरूरतों को समझने की कोशिश करें, ताकि बेवजह का तनाव न बढ़े.

तुला राशि
कामकाज की व्यस्तता के कारण वैवाहिक जीवन के लिए समय निकालना मुश्किल हो सकता है. पुराने मुद्दों पर चर्चा करते समय धैर्य रखें. काम के साथ जीवनसाथी को भी पर्याप्त समय दें. आपसी बातचीत के दौरान एक-दूसरे की बात समझने की कोशिश करें. शांत तरीके से चर्चा करने पर पुराने मतभेद सुलझाने में मदद मिल सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर 5 ग्रह वक्री! इन 4 राशियों के लिए अच्छे नहीं हैं संकेत |
    गुरु गंभीर ने वैभव सूर्यवंशी को दिए खास टिप्स, अब तीसरे T20 में धमाल मचाएंगे 'बेबी बॉस' |
    खांसी नहीं, गले में जलन नहीं, फिर भी प्रदूषण फेफड़ों को पहुंचा रहा नुकसान? डॉक्टर से समझें |
    महाराष्ट्र SIR में कई जगह 40% मतदाताओं के नाम कटे? सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब |
    एलियन जैसा दिखने वाला, कराया दर्जनों बॉडी मॉडिफिकेशन... टैटू एडिक्ट ने दिखाया 15 साल पहले कैसा दिखता था |
    Methi Pakoda Kadhi Recipe: गुलाबी सर्दियों में बनाकर खाएं मेथी पकौड़ा कढ़ी, रेसिपी है बेहद आसान |
    Disha Patani Water Price: विराट कोहली से भी महंगा पानी पीती हैं दिशा पाटनी, 750ml की कीमत 28 हजार? |
    'यह बुनियादी हक है, बहाना नहीं चलेगा!' देश की हर कोर्ट में बनेंगे महिला वकीलों के लिए अलग टॉयलेट और बार रूम |
    बोलेरो के सीकेट लॉकर में छिपा रखे थे 4 करोड़ रुपये, दरवाजा खुलते ही पुलिस भी रह गई दंग |
    अमित शाह मानहानि केस में राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट ने किया बरी
    Advertisement