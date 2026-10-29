Karwa Chauth 2026: आज करवा चौथ पर बन रहे 7 शुभ योग, 5 राशियां हुईं लकी

Karwa Chuath 2026: करवा चौथ का पर्व आज गुरुवार को मनाया जा रहा है. सुहागिन महिलाएं आज के दिन पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ व्रत रखती हैं. इस बार करवा चौथ पर कई ग्रहों की युति और शुभ-अशुभ ज्योतिषीय संयोग चर्चा में हैं. इनमें लक्ष्मी नारायण योग, हंस राजयोग, बुधादित्य योग, शुक्रादित्य योग और त्रिग्रही योग प्रमुख हैं. इसके अलावा दिनभर परिघ योग और गुरुवार का संयोग भी रहेगा.

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ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इन योगों को धन, सुख-समृद्धि, करियर और वैवाहिक जीवन से जोड़कर देखा जाता है. इनका प्रभाव अलग-अलग राशियों पर अलग हो सकता है. आइए जानते हैं कि करवा चौथ पर कौन-कौन से योग बन रहे हैं और किन राशियों के लिए यह दिन खास माना जा रहा है.

करवा चौथ पर बन रहे हैं ये शुभ योग

1. लक्ष्मी नारायण योग: तुला राशि में बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है. ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी और व्यापार, जबकि शुक्र को प्रेम, सुख-सुविधा और वैभव का कारक माना जाता है. इस योग को आर्थिक मामलों और वैवाहिक जीवन के लिए शुभ माना जाता है.

2. हंस राजयोग: देवगुरु बृहस्पति के अपनी उच्च राशि कर्क में स्थित होने से हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है. इसे ज्ञान, सम्मान, शिक्षा और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है.

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3. बुधादित्य योग: तुला राशि में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बन रहा है. ज्योतिषीय मान्यताओं में यह योग बुद्धिमत्ता, निर्णय क्षमता और कार्यक्षेत्र में प्रगति का संकेत माना जाता है.

4. शुक्रादित्य योग: तुला राशि में सूर्य और शुक्र की युति से शुक्रादित्य योग का संयोग बन रहा है. इसे सुख-सुविधाओं, आकर्षण और रचनात्मकता से जोड़कर देखा जाता है.

5. त्रिग्रही योग: तुला राशि में सूर्य, बुध और शुक्र की मौजूदगी से त्रिग्रही योग बन रहा है. इस ग्रह संयोग को आर्थिक मामलों, सामाजिक प्रतिष्ठा और संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

6. परिघ योग: पंचांग के अनुसार, 29 अक्टूबर को परिघ योग रात करीब 12:06 बजे तक रहेगा. इस योग को पारंपरिक ज्योतिष में बाधाओं और सावधानी से जुड़े संकेतों के साथ देखा जाता है.

7. गुरुवार का संयोग: करवा चौथ गुरुवार को पड़ रहा है. गुरुवार का संबंध देवगुरु बृहस्पति से माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं में इस दिन को ज्ञान, धर्म और शुभ कार्यों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है..



किन राशियों को मिल सकते हैं लाभ के संकेत?

वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में नए अवसर मिलने की संभावना मानी जा रही है. कारोबार करने वालों को नई योजनाओं से लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को भी अपने काम में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं.

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तुला राशि: तुला राशि में बुध और शुक्र की युति होने के कारण यह राशि विशेष चर्चा में है. नौकरी में तरक्की, कारोबार में नए संपर्क और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के अवसर मिल सकते हैं. वैवाहिक जीवन में भी आपसी तालमेल बढ़ाने पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा.

मकर राशि: मकर राशि के जातकों को करियर और आर्थिक योजनाओं में सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद रह सकती है. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं.

मेष राशि: मेष राशि के जातकों के लिए नौकरी और निजी जीवन में सुख-सुविधाओं से जुड़े मामलों पर ध्यान देने का समय हो सकता है. आर्थिक फैसलों में समझदारी बरतने और खर्चों पर नियंत्रण रखने से मदद मिल सकती है.

कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातकों के लिए रिश्तों और पारिवारिक जीवन में मधुरता बनाए रखने का अवसर हो सकता है. कामकाज में नए विचारों और योजनाओं से आगे बढ़ने की संभावना रह सकती है.

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