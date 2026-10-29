गुजरात: कांडला SEZ में अचानक भड़की आग, दो कंपनियां चपेट में

गुजरात के कच्छ जिले में स्थित कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन (KASEZ) में आग लगने से हलचल मच गई. गांधीधाम में जोन के भीतर स्थित दो कंपनियों में भीषण आग लग गई. घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया. फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पाया गया है या नहीं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

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जानकारी के मुताबिक, आग कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन के भीतर स्थित दो कंपनियों में लगी. आग कितने हिस्से में फैली है और इसकी चपेट में कौन-कौन से उपकरण या सामान आए हैं, इसे लेकर अभी साफ जानकारी नहीं मिली है. घटना के बाद इलाके में आग बुझाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं.

दमकल की दो टीमें मौके पर

आग पर काबू पाने के लिए दमकल की दो टीमें मौके पर तैनात हैं. दोनों टीमें आग बुझाने में जुटी हुई हैं. हालांकि, आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चला है. इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है.

#WATCH | Kutch, Gujarat: A massive fire breaks out at two companies within the Kandla Special Economic Zone (KASEZ) in Gandhidham. Two fire brigade teams are currently at the scene, working to control the situation. Further details awaited. https://t.co/p0KqDCu0z9 — ANI (@ANI) October 29, 2026

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नुकसान और आग लगने की वजह का इंतजार

बता दें, कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन गुजरात के गांधीधाम क्षेत्र में स्थित एक इंडस्ट्रीयल एरिया है, जहां कई कंपनियां काम करती हैं. ऐसे में दो कंपनियों में आग लगने की घटना के बाद नुकसान को लेकर जानकारी का इंतजार है. फिलहाल प्राथमिकता आग पर काबू पाने की है.

आग लगने की वजह, संभावित नुकसान और किसी के हताहत होने को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी. फिलहाल दमकल की टीमें मौके पर आग बुझाने में जुटी हैं.

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