सरकारी नौकरी में ऊंचा पद! कुंडली के 10वें भाव का ग्रहण योग लाभकारी

दशम भाव को कर्म, नौकरी, व्यवसाय, पद-प्रतिष्ठा, शासन-प्रशासन, सामाजिक पहचान और व्यक्ति की सार्वजनिक छवि का प्रमुख भाव माना गया है. सूर्य जहां आत्मविश्वास, अधिकार, नेतृत्व, सरकार और पिता का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं राहु महत्वाकांक्षा, असामान्य तरीके से आगे बढ़ने की चाह, रणनीति और भौतिक उपलब्धियों से जुड़ा ग्रह माना जाता है. दोनों का मेल व्यक्ति को ऊंची उपलब्धियों तक पहुंचा सकता है, लेकिन इसके साथ अहंकार, दिखावे और निजी जीवन में असंतुलन की चुनौती भी रह सकती है.

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कैसे बनता है यह योग?

जब जन्मकुंडली के दशम भाव में सूर्य और राहु एक साथ स्थित हों, तब सूर्य-राहु की युति से ग्रहण योग बनने की स्थिति बनती है. इसका फल केवल युति देखकर तय नहीं किया जा सकता. सूर्य किस राशि में है, राहु की डिग्री कितनी निकट है, दशमेश की स्थिति कैसी है, अन्य ग्रहों की दृष्टि और दशा-अंतर्दशा क्या है, इन सभी बातों का विचार आवश्यक होता है. विशेष रूप से यदि इस योग पर गुरु की शुभ दृष्टि हो तो परिणामों में सकारात्मकता बढ़ सकती है. गुरु ज्ञान, नीति, विवेक और उचित मार्गदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है. ऐसी स्थिति में सूर्य-राहु से मिलने वाली महत्वाकांक्षा को सही दिशा मिल सकती है और व्यक्ति अपनी रणनीतिक क्षमता का उपयोग रचनात्मक तरीके से कर सकता है.

करियर में ऊंची सफलता के संकेत

दशम भाव में सूर्य-राहु की युति व्यक्ति को तेज दिमाग और कठिन परिस्थितियों में समाधान खोजने वाला बना सकती है. व्यक्ति सामान्य रास्ते के बजाय अलग तरीके से काम करके सफलता हासिल कर सकता है. उसे प्रशासनिक व्यवस्था, सरकारी तंत्र या प्रभावशाली लोगों के बीच संपर्क बनाने में सफलता मिल सकती है. सरकारी नौकरी में होने पर उच्च पद तक पहुंचने की संभावना बन सकती है.

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राजनीति से जुड़े व्यक्ति को भी जनसंपर्क, रणनीति और प्रभावशाली लोगों के साथ तालमेल से लाभ मिल सकता है. सरकारी नौकरी या राजनीति का क्षेत्र न होने पर भी शासन-प्रशासन में अच्छी पहुंच, प्रभावशाली संपर्क या सामाजिक प्रतिष्ठा मिल सकती है. भौतिक दृष्टि से यह योग कई परिस्थितियों में राजयोग जैसा परिणाम देने की क्षमता रखता है. व्यक्ति को पद, सम्मान, प्रभाव और सुविधाएं मिल सकती हैं. हालांकि इसके वास्तविक परिणाम कुंडली की पूरी स्थिति पर निर्भर करेंगे.

कहां आ सकती है परेशानी?

इस योग की प्रमुख चुनौती पिता से मतभेद या पिता के जीवन में किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है. कभी-कभी व्यक्ति अपने करियर और महत्वाकांक्षा को इतना महत्व देने लगता है कि पारिवारिक संबंध पीछे छूट जाते हैं. माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी समय-समय पर चिंता उत्पन्न हो सकती है. दशम भाव से चतुर्थ भाव पर सूर्य की सीधी दृष्टि पड़ती है. चतुर्थ भाव माता, घर, मानसिक शांति और घरेलू सुख का प्रतिनिधित्व करता है.

इसलिए अधिक कामकाजी व्यस्तता के कारण घर में समय कम देना, छोटी बातों पर नोक-झोंक या तनावपूर्ण वातावरण बनना संभव है. व्यक्ति बाहर सम्मान प्राप्त करे. लेकिन घर लौटने पर मानसिक शांति न मिले. ऐसी स्थिति से बचना जरूरी है. राहु का प्रभाव होने के कारण एक और चुनौती दिखावे की हो सकती है. पद और प्रतिष्ठा मिलने के बाद व्यक्ति यदि अपनी उपलब्धियों का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन करने लगे तो विरोधी भी बढ़ सकते हैं. इसलिए सफलता के साथ विनम्रता बनाए रखना इस योग का महत्वपूर्ण संतुलन है.

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उपाय

उपाय के रूप में कर्म में ईमानदारी और उपलब्धियों में विनम्रता. सरकारी पद, सामाजिक प्रतिष्ठा या प्रभावशाली संपर्क मिलने पर उसका उपयोग व्यक्तिगत अहंकार के बजाय जनहित और उचित कार्यों के लिए करना चाहिए. पिता का सम्मान करें और उनके साथ मतभेद होने पर संवाद बंद करने के बजाय शांतिपूर्वक बात करें. माता-पिता के स्वास्थ्य और सुविधाओं की उपेक्षा न करें.

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