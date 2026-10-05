scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Guru Gochar 2026: देवगुरु बृहस्पति होंगे एक्टिव! 8 अक्टूबर से 3 राशियों का शुरू होगा चुनौतीपूर्ण समय

Guru Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 8 अक्टूबर 2026 को देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं. हालांकि इसका सकारात्मक प्रभाव कई राशियों पर होगा, लेकिन कुछ जातकों को इस अवधि में विशेष सावधानी बरतनी होगी.

Advertisement
X
बृहस्पति का गोचर (Photo: ITG)
बृहस्पति का गोचर (Photo: ITG)

Guru Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में गुरु का गोचर बहुत ही विशेष माना जाता है. जब भी देवगुरु बृहस्पति का गोचर होता है तो उसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, 8 अक्टूबर 2026 को देवगुरु बृहस्पति शाम 07 बजकर 3 मिनट से अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे. गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं. यद्यपि इस गोचर का कई राशियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वहीं कुछ चुनिंदा राशियों के जातकों को इस अवधि में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी. तो आइए जानते हैं कि किन राशियों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण समय रहने वाला है. 

मिथुन राशि

सम्बंधित ख़बरें

daily horoscope aries to pisces
क्या है केमद्रुम योग और इसके बुरे प्रभाव, कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र
Weekly Rashifal
शनि गोचर, पितृपक्ष समाप्त! कुंभ सहित 5 राशियों के लिए लकी रहेगा नया सप्ताह
shani gochar 2027
शनि बदलेंगे अपनी चाल, इन राशियों की बदलेगी किस्मत!
कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल
कर्क राशि वालों को धन लाभ होगा, जानें क्या कहती है आपकी राशि

गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर आपकी वाणी और धन भाव को प्रभावित कर सकता है. इस दौरान आपके शब्दों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, इसलिए बोलचाल में विशेष संयम रखें. कार्यक्षेत्र में अपनी भविष्य की योजनाओं को हर किसी के साथ साझा करने से बचें. आर्थिक लेन-देन या किसी भी प्रकार के कागजी दस्तावेजों पर बिना पूरी जांच-पड़ताल किए हस्ताक्षर न करें.

धनु राशि 

गुरु का गोचर धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अशुभ रहने वाला है. इस गोचर के प्रभाव से आपके जीवन में अचानक कुछ विपरीत परिस्थितियां या कार्य में रुकावटें आ सकती हैं. शेयर बाजार, सट्टा या किसी भी बड़े जोखिम भरे निवेश से इस अवधि में दूर रहना ही समझदारी होगी. साथ ही, अपने स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें.

Advertisement

मीन राशि 

मीन राशि के जातकों के लिए शिक्षा, संतान और महत्वपूर्ण निर्णयों के मामले में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. भावनाओं में बहकर या जल्दबाजी में कोई भी बड़ा वित्तीय या व्यक्तिगत निर्णय लेने से बचें. कार्यक्षेत्र में अपनी रणनीतियों को गुप्त रखना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, अन्यथा छिपे हुए विरोधी आपके बनते कामों में बाधा डाल सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Homemade Peanut Oil: बिना मशीन घर पर ही निकालें 100% शुद्ध मूंगफली का तेल, मास्टरशेफ पंकज भदौरिया की ट्रिक; नवरात्रि में खूब आएगा काम |
    Guru Gochar 2026: देवगुरु बृहस्पति होंगे एक्टिव! 8 अक्टूबर से 3 राशियों का शुरू होगा चुनौतीपूर्ण समय |
    जमानत रद्द, अब सरेंडर! डॉक्टर पर हमले के मामले में शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे ने किया सरेंडर |
    स्पेन के माद्रिगेरस में भारी बारिश के चलते आई बाढ़, चारों तरफ मची तबाही-ही-तबाही |
    साइबेरिया लैब में बैक्टीरिया को लेकर हुई दुर्घटना कितनी खतरनाक है? क्यों इसे वुहान पार्ट-2 कहा जा रहा |
    2027 वर्ल्ड कप से पहले सिराज के साथ ये क्या हो रहा! कभी भरोसा, अब लगातार नजरअंदाज |
    एशियन गेम्स के हीरो लौटे वतन, एयरपोर्ट से लेकर घर तक हुआ ग्रैंड वेलकम |
    DLF का गुरुग्राम में लग्जरी रिटायरमेंट प्रोजेक्ट The Aureva ₹1,985 करोड़ में SOLD OUT |
    कम कपड़ों में ज्यादा आउटफिट, क्या है Gen Z का 'कैप्सूल वॉर्डरोब' ट्रेंड? |
    OpenAI को बड़ा झटका! सेफ्टी लीडर ने छोड़ी कंपनी, बोले AI का ये रास्ता ठीक नहीं!
    Advertisement