Lakshmi Narayan Rajyog: धनतेरस पर बनेगा लक्ष्मी नारायण राजयोग, 3 राशियों पर बरसेगा पैसा!

Dhanteras Lucky Rashiyan 2026: धनतेरस का त्योहार इस बार कुछ राशियों के लिए ज्योतिषीय लिहाज से भी खास माना जा रहा है. ग्रहों की चाल से बनने वाले शुभ योगों का असर व्यक्ति के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन पर पड़ता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, धनतेरस के आसपास बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो रहा है. इस योग को धन, बुद्धि, सुख-सुविधाओं और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि इस शुभ संयोग से मेष, तुला और धनु राशि के जातकों को आर्थिक लाभ और तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं. आइए जानते हैं इन तीन राशियों पर इस योग का क्या प्रभाव पड़ सकता है.

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कब बनेगा लक्ष्मी नारायण राजयोग?

ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार और तर्क क्षमता का कारक ग्रह माना जाता है. वहीं शुक्र धन, वैभव, प्रेम, विलासिता और भौतिक सुख-सुविधाओं के कारक हैं. जब ये दोनों ग्रह एक ही राशि में आते हैं, तो उनकी युति से लक्ष्मी नारायण योग बनता है.

जनसत्ता में प्रकाशित ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 6 नवंबर 2026 को धनतेरस के दिन इस योग का प्रभाव बताया गया है. इस दौरान तुला राशि में ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण त्रिग्रही योग, बुधादित्य योग, शुक्रादित्य योग और लक्ष्मी नारायण राजयोग जैसे शुभ संयोगों का उल्लेख किया गया है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इन योगों का प्रभाव कुछ राशियों के लिए विशेष फलदायी हो सकता है.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है. आपकी मेहनत और समझदारी का लाभ मिलने के संकेत हैं. निवेश से जुड़े मामलों में फायदा हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है और नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं.

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व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह समय अनुकूल रह सकता है. किसी पुराने संपर्क या नई व्यावसायिक योजना से मुनाफा मिलने की संभावना है. परिवार के साथ रिश्ते बेहतर होंगे और घर में सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजों पर खर्च कर सकते हैं.



तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए यह राजयोग कई तरह से लाभकारी साबित हो सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार आने के संकेत हैं. आय के नए रास्ते खुल सकते हैं और लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग भाग्य का साथ दिलाने वाला हो सकता है. लंबे समय से अधूरी पड़ी इच्छाएं पूरी होने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. जो लोग नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है.

व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं. कारोबार में विस्तार और आमदनी बढ़ने के योग बन सकते हैं.

क्या होता है लक्ष्मी नारायण राजयोग?

वैदिक ज्योतिष में लक्ष्मी नारायण राजयोग को शुभ योगों में गिना जाता है. जब बुध और शुक्र एक ही राशि में युति करते हैं, तो इस योग का निर्माण माना जाता है. बुध को भगवान विष्णु से और शुक्र को धन-वैभव से जोड़कर देखा जाता है.

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ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस योग के प्रभाव से व्यक्ति की बुद्धि, संवाद क्षमता और आर्थिक फैसले लेने की क्षमता बेहतर हो सकती है. व्यापार करने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं. वहीं नौकरीपेशा लोगों के लिए तरक्की और आय में वृद्धि के योग बन सकते हैं.

हालांकि, किसी भी योग का वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति, भाव और दशा पर निर्भर करता है.

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