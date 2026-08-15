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Chandra Grahan 2026: 15 दिन में 2 ग्रहण, रक्षाबंधन भी फंसा! इन 5 राशियों पर मंडराएगा खतरा

12 अगस्त को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगा था. अब 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगने वाला है. ध्यान देने वाली बात यह है कि साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण रक्षाबंधन के दिन पड़ रहा है. यह चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को सुबह 8 बजकर 4 मिनट से शुरू होगा और सुबह 11 बजकर 22 मिनट तक चलेगा.

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15 दिन में 2 ग्रहण लगने का यह संयोग 5 राशियों के लिए अशुभ लग रहा है. (Photo: ITG)
15 दिन में 2 ग्रहण लगने का यह संयोग 5 राशियों के लिए अशुभ लग रहा है. (Photo: ITG)

इस बार अगस्त में दो ग्रहण पड़ रहे हैं. 12 अगस्त को पहले सूर्य ग्रहण लगा था. अब 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगने वाला है. ध्यान देने वाली बात यह है कि साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण रक्षाबंधन के दिन पड़ रहा है. यह चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को सुबह 8 बजकर 4 मिनट से शुरू होगा और सुबह 11 बजकर 22 मिनट तक चलेगा. इसका प्रभाव कई राशियों पर दिखाई दे सकता है. आइए जानते हैं कि 15 दिन के अंतराल में पड़ रहे दो ग्रहण किन राशियों के लिए नुकसादायक साबित हो सकते हैं.

वृषभ
वृषभ राशि के लोगों के लिए यह समय संयम रखने का है. इस अवधि में जल्दबाजी में किए गए कार्य या फैसले आपको भयंकर नुकसान पहुंचाएंगे. पहले से चल रहे काम अचानक रुक सकते हैं. निवेश से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा. किसी भी जरूरी फैसले में जल्दबाजी न करें. बातचीत के दौरान भी शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें, ताकि बेवजह विवाद की स्थिति न बने.

कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों को इस दौरान स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए. मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए अनावश्यक चिंता से बचने की कोशिश करें. कार्यस्थल पर सावधानी बनाए रखना जरूरी होगा. काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा. शांत मन से लिए गए फैसले आपके लिए अधिक लाभकारी साबित हो सकते हैं.

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सिंह राशि
सिंह राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी छोटी-बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ मतभेद होने की संभावना भी बन सकती है. किसी भी दस्तावेज या कागजी प्रक्रिया में लापरवाही न करें. सरकारी कामकाज में विशेष सावधानी बरतें. हर काम को ध्यान से पूरा करना इस समय आपके लिए जरूरी रहेगा.

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वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी रहेगी. अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें. उधार लेने या देने से बचना बेहतर रहेगा. रुपयों के चलते कोई बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है. धन से जुड़े फैसले सोच-समझकर करें, ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

मीन राशि
मीन राशि के जातकों को पारिवारिक मामलों में धैर्य रखना होगा. घर में किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है. मानसिक अशांति भी महसूस हो सकती है. यदि यात्रा करनी पड़े तो पूरी सावधानी बरतें. वाहन चलाते समय जोखिम लेने से बचें और नियमों का पालन करें. दूसरों का वाहन लेकर न चलाएं.

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