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कानपुर में नारियल पानी पीने रुके डिप्टी CM बृजेश पाठक, दुकानदार की उंगली पर पड़ी नजर; फिर पूछा- टिटनेस लगवाया या नहीं?

UP के डिप्टी सीएम ने दुकानदार भरत तिवारी को 200 रुपए दिए, नारियल पानी देने के लिए धन्यवाद कहा और सम्मान के तौर पर गमछा भी ओढ़ाया. यह पल सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं रहा, बल्कि सड़क किनारे मेहनत करने वाले छोटे दुकानदार के लिए बड़ा सम्मान बन गया.

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ठेले के किनारे बैठकर नारियल पानी पीते बृजेश पाठक.(Photo:Screengrab)
ठेले के किनारे बैठकर नारियल पानी पीते बृजेश पाठक.(Photo:Screengrab)

UP News: कानपुर में आयोजित तिरंगा यात्रा के बाद डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह सड़क किनारे नारियल पानी का ठेला देखकर अचानक रुक गए और दुकानदार भरत तिवारी से मुलाकात की.

बृजेश पाठक ठेले पर रखी कुर्सी पर बैठ गए और भरत से नारियल पानी लिया. नारियल पानी पीते हुए उन्होंने दुकानदार से उसके कामकाज और परिवार का हालचाल भी जाना.

इसी दौरान डिप्टी सीएम की नजर भरत की कटी हुई उंगली पर पड़ी. उन्होंने तुरंत पूछा कि तुम्हारी उंगली में चोट कैसे लग गई ? इस पर भरत ने बताया कि काम के दौरान चापड़ (नारियल काटने वाला चाकू) लग गया था. 

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डिप्टी सीएम ने उसकी सेहत को लेकर चिंता जताते हुए पूछा, तुमने टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया है या नहीं? भरत ने जवाब दिया, ''हां साहब इंजेक्शन लगवा चुका हूं.'' बृजेश पाठक ने एहतियात बरतने की बात कहते हुए जरूरत पड़ने पर दोबारा डॉक्टर से सलाह लेने को कहा.

इसके बाद डिप्टी सीएम ने भरत तिवारी को गमछा ओढ़ाकर सम्मानित किया. उन्होंने नारियल पानी के 200 रुपये भी दिए और दुकानदार का धन्यवाद किया. देखें VIDEO:- 

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दरअसल, बृजेश पाठक गुरुवार को कानपुर में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे. कार्यक्रम के बाद वह भाजपा दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह के साथ गोविंद नगर से गुजर रहे थे. इसी दौरान सड़क किनारे नारियल पानी का ठेला देखकर उन्होंने गाड़ी रुकवाई.

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो शुक्रवार को सामने आया, जिसमें डिप्टी सीएम को सड़क किनारे बैठकर नारियल पानी पीते और दुकानदार से सहज अंदाज में बातचीत करते देखा जा सकता है. इसके बाद बृजेश पाठक लखनऊ के लिए रवाना हो गए.

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