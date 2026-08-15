Castor Oil for Hair Growth: पतले और बेजान बालों से हैं परेशान? अरंडी के तेल में मिलाकर लगाएं ये 5 चीजें, हेयरफॉल पर लगेगी लगाम!

Castor Oil for Hair Growth: बारिश के मौसम में बालों का झड़ना बढ़ जाता है, जिससे लोग काफी परेशान होते हैं. सिर्फ मॉनसून ही नहीं बल्कि आजकल कम उम्र में ही लोग हेयरफॉल की समस्या होना शुरू हो जाती है, ऐसे में लोगों के लिए काफी परेशानी हो जाती है. ऐसे में अक्सर लोग बालों पर तरह-तरह के तेल लगाना शुरू कर देते हैं, बालों के लिए कैस्टर ऑयल यानी अरंडी के तेल को भी काफी गुणकारी माना जाता है.

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यह तेल अपने औषधीय गुणों की वजह से बालों के अलावा स्किन और सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है. यह तेल नेचुरल लैक्सेटिव, एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण और ओमेगा-9 फैटी एसिड्स से भरपूर होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल लोग स्किन और हेयर केयर के लिए करते हैं. हालांकि यह तेल काफी गाढ़ा और चिपचिपा होता है, इसलिए इसे सीधे बालों और स्कैल्प पर लगाना कई लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है.

ऐसे में इसे कुछ हल्के और आसानी से मिलने वाले इंग्रीडिएंट्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है. इन चीजों के साथ मिलाकर लगाने से कैस्टर ऑयल ज्यादा तेजी से काम करता है और बालों की ग्रोथ में मदद कर सकता है और बालों के झड़ने पर भी रोक लगाता है.

नारियल तेल

कैस्टर ऑयल के साथ नारियल तेल मिलाना सबसे आसान ऑप्शन में से एक है. कैस्टर ऑयल काफी गाढ़ा होता है, जबकि नारियल तेल हल्का होता है. नारियल तेल बालों को कंडीशन करने और रूखेपन को कम करने में भी मदद कर सकता है.

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एक-एक चम्मच कैस्टर ऑयल और नारियल तेल लें. दोनों को हथेलियों के बीच हल्का गर्म करें और स्कैल्प पर धीरे-धीरे मसाज करें. करीब 30 मिनट से एक घंटे बाद माइल्ड शैंपू से बाल धो लें.

एलोवेरा जेल

अगर आपको स्कैल्प पर हल्का और ठंडक देने वाला मिक्सर पसंद है, तो कैस्टर ऑयल के साथ एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं. एलोवेरा जेल स्कैल्प को शांत महसूस कराने में मदद कर सकता है. एक चम्मच कैस्टर ऑयल में एक चम्मच शुद्ध एलोवेरा जेल मिलाएं. इसे खासतौर पर स्कैल्प और बालों की जड़ों पर लगाएं. 20 से 30 मिनट बाद बाल धो लें. इसका पहली बार इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

प्याज का तेल

प्याज का तेल भी घरेलू हेयर केयर में काफी पॉपुलर है. प्याज में सल्फर समेत कई कंपाउंड पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे बालों की देखभाल से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि, प्याज के तेल से हर इंसान के बाल तेजी से बढ़ेंगे, ऐसा साबित करने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं.

फिर भी इसे कैस्टर ऑयल के साथ हेयर ऑयलिंग रूटीन में शामिल किया जा सकता है. एक चम्मच कैस्टर ऑयल में एक चम्मच प्याज का तेल मिलाएं और थोड़ी मात्रा में स्कैल्प पर लगाएं. करीब 30 मिनट बाद बाल धो लें. अगर लगाने के बाद जलन, लालिमा या खुजली हो तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें.

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रोजमेरी ऑयल

रोजमेरी ऑयल भी बालों की ग्रोथ के लिए काफी पॉपुलर है, इसका लोग काफी इस्तेमाल करने लगे हैं. अगर आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे सीधे स्कैल्प पर बिल्कुल न लगाएं. इसे कैस्टर ऑयल या नारियल तेल जैसे कैरियर ऑयल में मिलाकर ही इस्तेमाल करें.

एक चम्मच कैरियर ऑयल में रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें मिलाना काफी है. इसे हल्के हाथों से स्कैल्प पर लगाएं और करीब 30 मिनट बाद बाल धो लें. आंखों के आसपास लगाने से बचें और पहले पैच टेस्ट करें.

करी पत्ते

करी पत्ते भारतीय घरेलू हेयर केयर का अहम हिस्सा रहा है, इनका इस्तेमाल कई घरों में हेयर ऑयल और हेयर मास्क बनाने के लिए किया जाता है. इनमें पौधों से मिलने वाले कंपाउंड और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. हालांकि, स्कैल्प पर करी पत्ते लगाने से सीधे बालों की ग्रोथ बढ़ती है, इसके मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं हैं.

इसके लिए नारियल तेल में कुछ ताजे करी पत्ते डालकर हल्का गर्म करें. तेल पूरी तरह ठंडा होने के बाद इसे छान लें. अब इस करी-लीफ इन्फ्यूज्ड तेल की थोड़ी मात्रा को कैस्टर ऑयल के साथ मिलाकर स्कैल्प पर लगाया जा सकता है. तेल को गर्म अवस्था में स्कैल्प पर न लगाएं.

सभी 5 चीजों को एक साथ मिलाने की जरूरत नहीं

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कैस्टर ऑयल में नारियल तेल, एलोवेरा, प्याज का तेल, रोजमेरी और करी पत्ते सभी को एक साथ मिलाकर लगाने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे इंग्रीडिएंट्स मिलाने से यह समझना मुश्किल हो जाता है कि किस चीज से फायदा या परेशानी हो रही है. बेहतर है कि एक समय में एक या दो चीजों को ही कैस्टर ऑयल के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें.

अगर बाल अचानक बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, स्कैल्प पर गंजे पैच नजर आ रहे हैं या बाल तेजी से पतले हो रहे हैं, तो सिर्फ घरेलू तेलों पर निर्भर न रहें. इसके पीछे पोषण की कमी, हार्मोनल बदलाव, स्ट्रेस , दवाएं या कोई स्वास्थ्य संबंधी कारण हो सकता है. ऐसी स्थिति में स्किन एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर है.

कम मात्रा में करें इस्तेमाल

कैस्टर ऑयल काफी गाढ़ा होता है, इसलिए ज्यादा मात्रा लगाने से फायदा जल्दी मिलने वाला नहीं है. थोड़ी मात्रा लेकर हल्के हाथों से स्कैल्प की मसाज करें. बालों को जोर से रगड़ने या नाखूनों से स्कैल्प खुजलाने से बचें. हफ्ते में एक या दो बार ऑयलिंग करना काफी हो सकता है. करीब 30 मिनट से एक घंटे बाद बालों को अच्छी तरह धो लें.

हालांकि, यह समझना जरूरी है कि कैस्टर ऑयल या किसी घरेलू मिश्रण से बालों की ग्रोथ तेजी से बढ़ने की गारंटी नहीं है. बालों की ग्रोथ पर जेनेटिक्स, उम्र, हार्मोन, पोषण और स्कैल्प की सेहत जैसे कई फैक्टर असर डालते हैं. लेकिन सही हेयर केयर रूटीन बालों को रूखेपन और टूटने से बचाने में मदद कर सकता है.

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