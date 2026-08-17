Budh Asta 2026: कल से बुध अस्त, 1 महीना इन 4 राशियों को होगा भरपूर धन लाभ

18 अगस्त यानी कल बुध देव अस्त होने वाले हैं. बुध के अस्त होने के कारण सूर्य का स्वराशि सिंह में आना है. बता दें कि सूर्य के नजदीक आते ही बुध अस्त हो जाते हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, बुध 18 सितंबर तक अस्त रहेंगे. बुध का अस्त होना सभी राशियों के लिए विशेष परिणाम लेकर आता है. इसके कारण कुछ राशियों को नुकसान हो सकता है तो कुछ राशियों को भरपूर लाभ भी मिलता है. आइए जानते हैं कि 18 अगस्त को बुध के अस्त होते ही किन राशियों को लाभ होगा.

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मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए संवाद और संपर्क से जुड़े कामों में प्रगति के अवसर बन सकते हैं. कारोबारी मामलों में समझदारी से कदम उठाने पर फायदा मिल सकता है. आय में वृद्धि के संकेत हैं. भाई-बहनों के साथ संबंध बेहतर बनाए रखने में सफलता मिलेगी. किसी छोटी यात्रा या नई योजना की तैयारी भी आगे के लिए उपयोगी साबित हो सकती है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता का प्रभाव बढ़ सकता है. करियर या कारोबार में अपनी योजनाओं को स्पष्ट तरीके से रखने का लाभ मिलेगा. रुका हुआ धन प्राप्त होगा. महत्वपूर्ण फैसलों में सोच-विचार करने की आदत आपको दूसरों से आगे रख सकती है. अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने पर कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए लाभ और आय से जुड़े मामलों में नए अवसर सामने आ सकते हैं. पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. पुराने संपर्क किसी रुके हुए काम को आगे बढ़ाने में मददगार बन सकते हैं. दोस्तों और सहकर्मियों से मिलने वाला सहयोग भी उपयोगी रहेगा. सही रणनीति बनाकर चलने पर आर्थिक लाभ की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं.

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मीन राशि

मीन राशि वालों को कामकाज में अपनी योजना और समझदारी का फायदा मिल सकता है. प्रतियोगिता से जुड़े मामलों में लगातार मेहनत करने से बेहतर स्थिति बन सकती है. उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों को अपनी तैयारी पर बेहतर तरीके से काम करने का अवसर मिलेगा. इस दौरान तैयारी के साथ किए गए कार्य आपके आगे चलकर खूब अच्छे परिणाम देंगे. धन की स्थिति बेहतर रहेगी.

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