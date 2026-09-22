हरियाणा के CIA अफसर बनकर मेडिकल स्टोर मालिक से मांगी 10 लाख की फिरौती, भिवाड़ी से आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान के भिवाड़ी में खुद को हरियाणा पुलिस का अधिकारी बताकर लोगों को ड़राने धमकाने और मेडिकल स्टोर के मालिक से फिरौती मांगने वाले 10 हजार रुपए के इनामी बदमाश अनिल को गिरफ्तार किया है. इससे पहले पुलिस इस गैंग के दो आरोपी मोहित और हर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.

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पुलिस ने बताया कि अजरूदीन पुत्र जागीर मौहम्मद निवासी सुनारी हरियाणा ने 13 जुलाई को थाना भिवाड़ी फैज तृतीय में शिकायत दर्ज कराई थी वह भारत फार्मेसी नाम से मेडिकल स्टोर चलाते हैं. 12 जुलाई को शाम करीब 6 बजे एक कार में सवार पांच युवक स्टोर पर पहुंचे. इनमें से चार युवक दुकान में घुसे और खुद को सीआईए और हरियाणा पुलिस का अधिकारी बताते हुए नशीली दवाओं की अवैध बिक्री का आरोप लगाते हुए जांच पड़ताल करते हुए उन्होंने थाने ले जाने की धमकी देने लगे. आरोपियों ने पीड़ित को जबरन कार में बैठाया और चैंपियन चौक होते हुए हरचंदपुर की ओर सुनसान जगह पर ले गए.

आरोपियों ने उन्होंने नशीली दवा बेचने के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देते हुए 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की. पीड़ित ने जब मना किया तो उसके साथ मारपीट की और लगातार डराने धमकाने लगे. जान से मार देने के डर से पीड़ित ने अपने एक परिचित से पैसे मंगवाए.जब पीडित ने बैंक बंद होने की बात कही तो आरोपियों ने अपने मोबाइल का यूपीआई स्कैनर दिखाकर ऑनलाइन भुगतान के लिए उसे मजबूर किया. पीड़ित ने पहले 10,000 और फिर 90,000 कुल 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, यूपीआई लिमिट खत्म होने पर आरोपियों ने अगले दिन 50,000 रुपये और देने की धमकी देकर उसे दुकान के पास छोड़कर फरार हो गए .

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पुलिस की दबिश के बाद पकड़ा गया आरोपी

13 जुलाई को पीडित ने थाना भिवाड़ूी फेज-तृतीय में शिकायत दर्ज करवाई. थानाधिकारी विक्रम सिंह ने तुरंत टीम गठित की. शिकायत के बाद भी आरोपियों ने मोबाइल नंबर से शेष 50,000 की मांग करते हुए दो युवकों को भेजने की बात कही.पुलिस ने पीडित से दोनों युवकों को बातो में उलझाए रखने को कहा. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों मोहित पुत्र बन्टी निवासी गहनकर तथा हर्ष पुत्र सुरेश निवासी भिवाड़ी को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया.

जांच में सामने आया कि फरार आरोपियों पर पुलिस अधीक्षक द्वारा इनाम घोषित किया हुआ है. लगातार कई प्रयासों के बाद 20 सितंबर रविवार को पुलिस ने इस गैंग के 10,000 के ईनामी तीसरे आरोपी अनिल पुत्र रामप्रसाद गुर्जर निवासी जिंदा मोहल्ला को गिरफ्तार किया गया. फिलहाल अनिल से पूछताछ जारी है और बाकी फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है.

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