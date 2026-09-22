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पहाड़गंज के स्पा में चल रहा था सेक्स रैकेट... दिल्ली पुलिस ने किया भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार, 8 महिलाएं रेस्क्यू

दिल्ली के पहाड़गंज में स्पा की आड़ में कथित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. नबी करीम पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 8 महिलाओं को रेस्क्यू किया. पढ़ें इस एक्शन की पूरी कहानी.

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पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है (फोटो-ITG)
पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है (फोटो-ITG)

दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में स्पा की आड़ में कथित तौर पर चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. नबी करीम थाना पुलिस ने मुल्तानी ढांडा इलाके में कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, मौके से 8 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है. यह कार्रवाई 21 सितंबर 2026 की शाम गुप्त सूचना मिलने के बाद की गई.

पुलिस के अनुसार, 21 सितंबर को शाम करीब 7 बजे एक गुप्त सूचना देने वाला व्यक्ति सब-इंस्पेक्टर नीरज राठी के पास पहुंचा था. उसने बताया कि पहाड़गंज के मुल्तानी ढांडा इलाके में एक स्पा की आड़ में कथित अवैध गतिविधि चल रही है. यह गतिविधि मकान नंबर 9139 की गली नंबर-3 में दूसरी और तीसरी मंजिल पर संचालित होने की जानकारी मिली थी. सूचना तत्काल नबी करीम थाने के SHO को दी गई और इसके बाद पुलिस टीम का गठन किया गया.

पुलिस ने कार्रवाई से पहले मिली सूचना की पुष्टि के लिए डिकॉय कस्टमर का इस्तेमाल किया. सब-इंस्पेक्टर अमित को डिकॉय कस्टमर के तौर पर भेजा गया था. पुलिस के मुताबिक, मौके पर गतिविधि की पुष्टि होने के बाद टीम ने मकान नंबर 9139 की दूसरी और तीसरी मंजिल पर छापा मारा. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कथित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया और मौके से आठ महिलाओं को रेस्क्यू किया.

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पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में 27 वर्षीय विवेक कुमार शामिल है, जो मुल्तानी ढांडा, पहाड़गंज का रहने वाला है और पुलिस के मुताबिक लुक लाइफ स्पा का मालिक है. दूसरा आरोपी 36 वर्षीय दशरथ मंडल है, जो झारखंड के महेशपुर गांव का रहने वाला है और स्पा का मैनेजर बताया गया है. इसके अलावा बिहार के छपरा जिले के पिलखी नवादा गांव का 20 वर्षीय अमन और गाजियाबाद के लोनी स्थित तिलामोड़ इलाके का 27 वर्षीय गुड्डू कर्मकार भी गिरफ्तार किया गया है.

छापेमारी के दौरान पुलिस ने परिसर से आठ महिलाओं को रेस्क्यू किया. इनमें पश्चिम बंगाल के कोलकाता की 34 वर्षीय महिला, नेपाल की 28 वर्षीय महिला और पहाड़गंज की 29 वर्षीय महिला शामिल हैं. इसके अलावा नेपाल के सुरकेट की 25 वर्षीय महिला, नोएडा की 25 और 26 साल की दो महिलाएं, पंजाब की 30 वर्षीय महिला और दिल्ली के ओखला फेज-2 की 22 वर्षीय महिला को भी रेस्क्यू किया गया. पुलिस ने सभी महिलाओं को मौके से सुरक्षित बाहर निकाला.

पुलिस के मुताबिक, छापेमारी के दौरान मामले से जुड़े जरूरी साक्ष्य भी अपने कब्जे में लिए गए हैं. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने स्पा परिसर से कथित अवैध गतिविधि चलाने और उसमें मदद करने की बात बताई है. हालांकि, पुलिस अब इस मामले की आगे की जांच कर रही है. जांच का एक अहम हिस्सा यह पता लगाना है कि कथित रैकेट कितने समय से चल रहा था और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल थे.

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इस मामले में नबी करीम थाने में FIR नंबर 419/2026 दर्ज की गई है. पुलिस ने यह केस अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम यानी ITP Act की धारा 3/4/5 के तहत दर्ज किया है. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के साथ-साथ मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है. फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच जारी है.

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