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लड्डू में Kiwi Almond और मोदक में Lotus Biscoff... गणेश चतुर्थी से पहले मिठाइयों के स्वाद में नया ट्विस्ट

Modak Laddu New Flavors: जयपुर में गणेश चतुर्थी पर मोदक में Lotus Biscoff और लड्डू में Kiwi Almond का नया स्वाद. 25 से ज्यादा वैरायटी से सजा बप्पा का भोग, पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

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11 तरह के मोदक और 14 वैरायटी के लड्डू बने पहली पसंद.(Photo:ITG)
11 तरह के मोदक और 14 वैरायटी के लड्डू बने पहली पसंद.(Photo:ITG)

गणपति बप्पा के स्वागत में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और जयपुर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं. बप्पा की मूर्ति और सजावट के साथ उनके प्रिय भोग मोदक को लेकर भी खास तैयारियां देखने को मिल रही हैं. इस बार मोदक सिर्फ पारंपरिक मिठाई नहीं, बल्कि नए दौर के स्वाद के साथ नजर आ रहा है. एक ही रेंज में इतने अलग-अलग फ्लेवर हैं कि मोदक का हर पीस पिछले पीस से बिल्कुल अलग स्वाद दे रहा है.

मोदक की इस खास रेंज में Mango Cigar, Mathura Peda, Coconut, Rose Gulkand, Thandai Kesar, Mawa और Motichoor जैसे स्वाद शामिल हैं. वहीं Kanpuri, Kaju Katli, Nutella White Chocolate और Lotus Biscoff जैसे फ्लेवर्स पारंपरिक मिठाई में मॉडर्न ट्विस्ट जोड़ रहे हैं. यानी एक ही बॉक्स में देसी स्वाद से लेकर नई पीढ़ी के फेवरेट फ्लेवर तक, हर तरह का विकल्प मौजूद है.

लड्डू भी अब सिर्फ बूंदी और बेसन तक सीमित नहीं

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लड्डुओं की दुनिया में भी इस बार काफी एक्सपेरिमेंट देखने को मिल रहा है. Zest Full Balls, Pista Malahar, Almond Butterscotch Rochers, Kaju Bemisal, Kaju Rose Fantasy, Khajoor Laddu और Kiwi Almond Delight जैसे नाम और स्वाद इसे अलग पहचान दे रहे हैं. इसके साथ Moong, Besan, Motichur, Bikaneri, Banarsi, Doodh और Gond Laddu जैसी पारंपरिक वैरायटी भी मौजूद हैं.

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एक डिब्बा, कई स्वादों का सरप्राइज

मिठाई के एक ही स्वाद से बोरियत न हो, इसलिए अलग-अलग फ्लेवर को एक बॉक्स में शामिल करने का कॉन्सेप्ट भी खास है. एक किलो का बॉक्स लेने पर हर पीस अलग स्वाद का हो सकता है. यानी मिठाई का डिब्बा खोलते ही अगली बाइट में कौन-सा फ्लेवर मिलेगा, इसका छोटा सा सरप्राइज भी बना रहता है.

जब बप्पा का ‘बर्थडे केक’ भी हो मोतीचूर का

गणेश चतुर्थी को बप्पा के जन्मदिन की तरह सेलिब्रेट करने के लिए मोतीचूर के लड्डू से तैयार किया गया खास लड्डू केक भी आकर्षण का केंद्र है. बादाम, गुलाब और पिस्ता से सजा यह केक पारंपरिक मिठाई को सेलिब्रेशन के नए अंदाज से जोड़ता है.

ट्रेडिशन की मिठास, Gen Z का टेस्ट

इन फ्लेवर्स का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि ये पारंपरिक मिठाइयों को नई पीढ़ी के स्वाद से जोड़ते हैं. जहां Gen Z अक्सर पारंपरिक मिठाइयों से दूरी बनाती नजर आती है, वहीं Lotus Biscoff, Nutella, Kiwi Almond और Butterscotch जैसे फ्लेवर उन्हें उसी मिठाई की दुनिया में नए अंदाज से वापस ला सकते हैं. यानी इस गणेश चतुर्थी परंपरा वही है, बस स्वाद में थोड़ा सा नया ट्विस्ट है.

मोदक जैसा बॉक्स, बप्पा जैसा सरप्राइज

स्वाद के साथ पैकेजिंग में भी गणेश चतुर्थी का रंग नजर आ रहा है. मोदक शेप के छोटे बॉक्स से लेकर गणपति बप्पा के आकार की पैकेजिंग तक, गिफ्टिंग को भी खास बनाने की कोशिश की गई है. वहीं अलग-अलग फ्लेवर वाले लग्जरी बॉक्स भी तैयार हैं, जिनमें मोदक और लड्डू दोनों की वैरायटी मिलती है. ऐसे में इस बार बप्पा का भोग सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि देखने और गिफ्ट करने का भी नया एक्सपीरियंस बनता नजर आ रहा है.

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