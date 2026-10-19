शादीशुदा, दोनों के दो-दो बच्चे, डेढ़ साल से लिव-इन में थे, अब 5 महीने की गर्भवती प्रेमिका का मर्डर

राजस्थान के अलवर में एक प्रेम कहानी का अंत खौफनाक तरीके से हुआ. पति और बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू करने वाली 28 वर्षीय कुमकुम की उसी प्रेमी ने हत्या कर दी, जिसके साथ वह पिछले करीब डेढ़ साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुमकुम पांच महीने की गर्भवती थी. उसका प्रेमी योगेश चौधरी भी पहले से शादीशुदा है और उसके भी दो बच्चे हैं. घटना के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

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यह मामला अलवर के नाहरपुर इलाके का है. यहां एक किराए के मकान की ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में कुमकुम का शव पलंग पर पड़ा मिला. पड़ोसियों ने उसे कई घंटों तक पलंग पर बिना किसी हलचल के देखा. जब काफी देर तक कोई गतिविधि नहीं हुई, तो उन्होंने मकान मालिक को सूचना दी. मकान मालिक मौके पर पहुंचा तो कुमकुम पलंग पर पड़ी मिली. उसके पास ही एक टूटा हुआ मोबाइल फोन भी पड़ा था. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कुमकुम की गर्दन पर निशान मिले हैं. कमरे में अलग-अलग जगहों पर उसके सिर के बाल भी पड़े हुए थे. इन परिस्थितियों से पुलिस को आशंका है कि हत्या से पहले दोनों के बीच झगड़ा और हाथापाई हुई थी.

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मृतका की पहचान कुमकुम बेटी राजू के तौर पर हुई है. वह उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली थी और फिलहाल अलवर के नाहरपुर स्थित मेव मोहल्ले में रह रही थी. उसके साथ योगेश चौधरी भी रहता था, जो वृंदावन का निवासी है. दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और शादी से पहले से एक-दूसरे के संपर्क में थे. पुलिस के मुताबिक, कुमकुम की उम्र 28 साल थी, जबकि योगेश 25 साल का है. दोनों पहले से शादीशुदा थे. दोनों के दो-दो बच्चे हैं. उनकी शादी मथुरा जिले में हुई थी, लेकिन बाद में दोनों अपने परिवारों से अलग होकर अलवर आ गए और करीब डेढ़ साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. योगेश अलवर में एक निजी कंपनी में नौकरी करता था. कुमकुम सोशल मीडिया पर रील बनाती थी. आसपास रहने वाले लोगों को दोनों ने बताया था कि वे पति-पत्नी की तरह रहते हैं. इस तरह दोनों ने अपने परिवारों से दूर अलवर में साथ रहना शुरू कर दिया था.

कमरे में टूटा मोबाइल और बिखरे बाल मिले

इस मामले में सबसे दुखद पहलू यह है कि कुमकुम पांच महीने की गर्भवती थी. वह अपने पति और बच्चों से अलग होकर योगेश के साथ रह रही थी. वहीं, योगेश की पत्नी भी गर्भवती बताई गई है. यानी दोनों के अपने-अपने परिवार और बच्चे थे, लेकिन वे करीब डेढ़ साल से अलवर में साथ रह रहे थे. पुलिस के अनुसार, कुमकुम और योगेश के बीच आए दिन विवाद होते थे. आसपास रहने वाले लोगों ने भी दोनों के बीच झगड़े होने की बात बताई है. घटना से पहले भी दोनों के बीच विवाद हुआ था. पुलिस का कहना है कि इसी झगड़े के बाद योगेश ने कथित तौर पर कुमकुम की हत्या कर दी. हालांकि, हत्या के पीछे की पूरी वजह अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना से पहले दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था और झगड़ा किस तरह इतना बढ़ गया कि कुमकुम की जान चली गई.

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घटनास्थल से पुलिस को कुछ ऐसे संकेत मिले हैं, जो घटना से पहले हुए संघर्ष की ओर इशारा करते हैं. कुमकुम के पास टूटा हुआ मोबाइल फोन पड़ा मिला. इसके अलावा कमरे में अलग-अलग जगहों पर उसके सिर के बाल भी मिले. उसकी गर्दन पर भी निशान थे. इन परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस को आशंका है कि दोनों के बीच हाथापाई हुई थी. हालांकि, घटना की पूरी जानकारी जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही सामने आ सकेगी. पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और मामले से जुड़े तथ्यों को जुटाया. एमआईए थाना प्रभारी रामेश्वर दयाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नाहरपुर में रंजीत सिंह के मकान की ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में एक युवती का शव पड़ा है. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. जांच के दौरान युवती की पहचान कुमकुम के रूप में हुई. पुलिस के मुताबिक, योगेश चौधरी घटना के बाद से फरार है और उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है.

कुमकुम की मौत के बाद योगेश मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ होने के कारण उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है. पुलिस मामले में सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश के लिए कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने कुमकुम के परिजनों को घटना की सूचना दी. इसके बाद परिजन सोमवार को अलवर पहुंचे. मेडिकल बोर्ड से कुमकुम के शव का पोस्टमार्टम कराया गया और फिर शव परिजनों को सौंप दिया गया. बेटी की मौत की खबर से परिवार में मातम छा गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. थाना प्रभारी रामेश्वर दयाल के मुताबिक, परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस आरोपी की तलाश के साथ यह भी पता लगाने में जुटी है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई.

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कई सवाल छोड़ गई यह घटना

कुमकुम और योगेश दोनों पहले से शादीशुदा थे. दोनों के दो-दो बच्चे थे और दोनों ने अपने परिवारों से अलग होकर साथ रहना शुरू किया था. करीब डेढ़ साल से चल रहा उनका लिव-इन रिलेशनशिप अब हत्या के मामले में बदल गया है. कुमकुम पांच महीने की गर्भवती थी और योगेश की पत्नी भी गर्भवती बताई गई है. फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरोपी योगेश को पकड़ना और हत्या की वजह का पता लगाना है. दोनों के बीच विवाद की बात सामने आई है, लेकिन झगड़े की असल वजह और घटना का पूरा क्रम जांच के बाद ही स्पष्ट होगा. पुलिस की जांच से ही पता चलेगा कि उस दिन कमरे में क्या हुआ था और किन परिस्थितियों में कुमकुम की मौत हुई.



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