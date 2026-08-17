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साली की चाहत में साढ़ू की हत्या... पेट में चाकू छोड़ भागा जीजा, पुलिस ने खोला वारदात का राज

MP News: नरसिंहपुर के डोंगरगांव में साढ़ू भाई की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया. पुलिस के मुताबिक साली से कथित प्रेम संबंध के चलते जीजा ने नाबालिग के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया. आरोपी गिरफ्तार...

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अवैध संबंधों के चक्कर में खौफनाक अंत. (Photo: Representational)
अवैध संबंधों के चक्कर में खौफनाक अंत. (Photo: Representational)

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली हत्या की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है. यहां एक युवक की चाकू से हत्या के मामले में पुलिस ने उसके रिश्ते के जीजा गिरफ्तार किया है. हत्या के पीछे मृतक की पत्नी और आरोपी वीरेंद्र के बीच प्रेम संबंध सामने आए हैं.

डोंगरगांव थाना पुलिस के अनुसार, मृतक की पत्नी और उसके जीजा वीरेंद्र के बीच प्रेम संबंध थे. करीब सात महीने पहले महिला वीरेंद्र के साथ चली गई थी. हालांकि, बाद में बच्चों के कारण वह वापस अपने पति के घर लौट आई. पुलिस के मुताबिक, इसी बात को लेकर वीरेंद्र नाराज था और उसने साढू की हत्या की साजिश रची।

सोने की चेन का बहाना बनाकर बुलाया

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पुलिस के अनुसार, आरोपी ने मृतक को उसकी सोने की चेन और मंगलसूत्र वापस दिलाने के बहाने एनटीपीसी के पास बुलाया. वहां से आरोपी उसे बाइक पर बैठाकर ले गया. पुलिस का दावा है कि इसके बाद वीरेंद्र ने एक नाबालिग के साथ मिलकर युवक पर चाकू से हमला कर दिया.

पेट में चाकू छोड़कर फरार

हमले के दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. आरोपी मृतक के पेट में चाकू छोड़कर मौके से फरार हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

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परिजनों ने की थी कड़ी सजा की मांग

घटना के बाद मृतक के परिजनों में आक्रोश फैल गया था. उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की थी. पुलिस ने मामले में वीरेंद्र और नाबालिग को अभिरक्षा में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) संदीप भूरिया, नरसिंहपुर के मुताबिक, पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को अभिरक्षा में लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

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