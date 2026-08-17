scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बंद अलमारी, 4 बैग और 3 करोड़ का कैश...ऑटो ड्राइवर के घर मिली रकम का PWD इंजीनियर से क्या है कनेक्शन

सागर में ऑटो ड्राइवर के घर बंद अलमारी से चार बैग में करीब 3 करोड़ रुपये कैश मिलने के बाद रकम के स्रोत को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. परिजनों का दावा है कि यह पैसा उनके रिश्तेदार रमेश अहिरवार का है, जिन्हें PWD में इंजीनियर बताया गया है. परिवार के मुताबिक रकम करीब 8-9 महीने पहले घर में रखी गई थी. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है.

Advertisement
X
ऑटो ड्राइवर के घर पर मिले चार करोड़ कैश की जांच तेज हो गई है (Photo: AI Generator)
ऑटो ड्राइवर के घर पर मिले चार करोड़ कैश की जांच तेज हो गई है (Photo: AI Generator)

मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस एक हथियार की तलाश में एक ऑटो ड्राइवर के घर पहुंची थी. मकसद था सोशल मीडिया पर सामने आई पिस्तौल की तस्वीर की जांच करना और यह पता लगाना कि तस्वीर में दिख रहा हथियार वास्तव में उसके पास है या नहीं. लेकिन तलाशी के दौरान पुलिस की नजर एक ऐसी लॉक अलमारी पर पड़ी, जिसने सभी को चौंका दिया. अलमारी खोली गई तो उसमें एक-दो नहीं, बल्कि चार बैग मिले. बैग खुले तो उनके अंदर नोटों की गड्डियां थीं. पुलिस ने नकदी को बाहर निकाला तो रकम इतनी ज्यादा निकली कि मौके पर गिनती करना भी आसान नहीं था. इलेक्ट्रॉनिक करेंसी काउंटिंग मशीन मंगाई गई. शुरुआती जानकारी में चारों बैगों में करीब 3 करोड़ रुपये से ज्यादा नकदी होने की बात सामने आई है.

पूरी कहानी की शुरुआत सोशल मीडिया प्रोफाइल की स्क्रीनिंग से हुई. पुलिस ऐसे प्रोफाइल की स्क्रीनिंग कर रही थी, जिनमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पिस्तौल, चाकू या दूसरे हथियारों के साथ फोटो और वीडियो पोस्ट करते हैं. इसी दौरान दो सोशल मीडिया प्रोफाइल पुलिस की नजर में आए. इनमें पिस्तौल के साथ फोटो मिलने के बाद दोनों मामलों में कार्रवाई शुरू की गई. गोपालगंज थाना पुलिस सौरभ अहिरवार के घर पहुंची जो ऑटो चलाता है. पुलिस टीम का उद्देश्य सोशल मीडिया पर सामने आई पिस्तौल की तस्वीर की तस्दीक करना और घर की तलाशी लेना था. पुलिस जिस चीज की तलाश में घर पहुंची थी, वह तलाशी के दौरान नहीं मिली. लेकिन इसी तलाशी में एक ऐसी चीज सामने आ गई, जिसकी पुलिस को उम्मीद नहीं रही होगी.

अलमारी पर लगा था लॉक, चाबी परिवार के पास नहीं

सम्बंधित ख़बरें

Stampede devotees at Ujjain Nagchandeshwar Temple several injured
उज्जैन के नागचंदेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच भगदड़, कई घायल
तेंदुओं के खाल के साथ गिरफ्तार तस्कर. (Photo: ITG)
तेंदुओं के शिकार से इंटरस्टेट तस्करी तक फैला बड़ा नेटवर्क, जांच के घेरे में NGO
Sagar Crime
MP में पुलिस ने मारा छापा तो घर से मिली करोड़ों की नकदी
नागचंद्रेश्वर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़. (Photo: Screengrabs)
गिरा लड़का, फिर संभाले नहीं संभली भीड़, महाकाल परिसर में भगदड़ जैसे हालात
Mahakal Mandir
उज्जैन: नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन को उमड़े श्रद्धालुओं में भगदड़, कई लोग गिरे
Advertisement

घर की तलाशी के दौरान पुलिस की नजर एक लॉक अलमारी पर गई. अलमारी बंद थी और उसकी चाबी परिवार के पास नहीं थी. इसके बाद पंचों की मौजूदगी में नियमानुसार अलमारी खुलवाई गई. अलमारी खुलते ही अंदर रखा एक बैग दिखाई दिया. जब पुलिस ने बैग खोला तो उसमें बड़ी संख्या में नोट भरे मिले. इसके बाद अलमारी की तलाशी आगे बढ़ी. एक बैग के बाद दूसरा, फिर तीसरा और चौथा बैग सामने आया. चारों बैगों में नकदी रखी थी. यहीं से पुलिस की कार्रवाई का पूरा फोकस बदल गया. जिस घर में टीम हथियार की तस्वीर की जांच के लिए पहुंची थी, वहां अब करोड़ों रुपये की नकदी सामने थी.

एक बैग में ही 1.33 करोड़ की रकम!

बरामद नकदी की मात्रा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक बैग से ही करीब 1 करोड़ 33 लाख रुपये मिलने की बात सामने आई. चारों बैगों की रकम को मिलाकर नकदी करीब 3 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है. रकम इतनी अधिक थी कि पुलिस के लिए मौके पर सामान्य तरीके से नोट गिनना आसान नहीं था. इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक करेंसी काउंटिंग मशीन मंगाई गई. दोपहर बाद शुरू हुई कार्रवाई देर रात करीब 12 बजे तक चलती रही. पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई, ताकि बरामदगी और नोटों की गिनती की प्रक्रिया रिकॉर्ड में रहे.

Advertisement

आखिर ये पैसा किसका

करोड़ों की नकदी सामने आने के बाद जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि रकम का वास्तविक मालिक कौन है. पुलिस पूछताछ के दौरान परिवार की ओर से दावा किया गया कि अलमारी और उसमें रखा पैसा उनका नहीं है. परिजनों के मुताबिक यह रकम उनके रिश्तेदार रमेश अहिरवार का है. परिवार का कहना है कि रमेश अहिरवार करीब 8-9 महीने पहले यह पैसा यहां रखकर गए थे. परिजनों के मुताबिक रमेश अहिरवार भोपाल के चूना भट्टी इलाके में रहते हैं और PWD में इंजीनियर बताए जा रहे हैं. परिवार का दावा है कि वह करीब 8-9 महीने पहले पैसे यहां रखकर गए थे, तो इतनी बड़ी नकदी घर में रखने की वजह क्या थी? पुलिस अब रकम के वास्तविक स्रोत और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है. यह भी देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी राशि से संबंधित कोई वैध दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड या अन्य प्रमाण मौजूद हैं या नहीं.

नोट गिनते-गिनते देर रात तक चली कार्रवाई

करोड़ों की नकदी बरामद होने के बाद पुलिस ने करेंसी काउंटिंग मशीन मंगाई. पुलिस की मौजूदगी में नोटों की गिनती शुरू हुई. कार्रवाई दोपहर बाद शुरू हुई और देर रात करीब 12 बजे तक चलती रही. पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई. इससे बरामदगी से लेकर नोटों की गिनती तक की प्रक्रिया को रिकॉर्ड में रखा गया. मामला सामने आने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. परिवार के सदस्यों से पूछताछ की गई. कुछ अन्य नामों को लेकर भी सवाल किए गए और पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को जांच में शामिल किया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, मामले की जानकारी संबंधित विभागों और एजेंसियों को दी जाएगी. आयकर और राजस्व विभाग समेत अन्य संबंधित एजेंसियां भी रकम के स्रोत की जांच कर सकती हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    शेयर मार्केट लुढ़का, फिर भी HAL का शेयर बम-बम... 52 वीक के हाई पर पहुंचा, ये रही वजह |
    खुद के अपहरण का रचा नाटक, रोते हुए परिजनों को VIDEO भेज मांगे 5 लाख... लोकेशन पर पहुंची पुलिस तो मस्ती करता मिला युवक |
    'इतनी गलतियां कि चकरा गया सिर'... क्या कॉपी-पेस्ट बना UGC NET पेपर रद्द होने की वजह? |
    कावेरी विवाद को लेकर SC पहुंचा तमिलनाडु, कर्नाटक सरकार ने जल संकट को बताया गंभीर |
    एशियन गेम्स के लिए अफगानिस्तान की टीम का ऐलान, ये खिलाड़ी बना कप्तान, देखें फुल स्क्वॉड |
    9 साल की सिनाया के हुनर का दीवाना हुआ सोशल मीडिया, करोड़ों में आ रहे हैं व्यूज |
    'किराया कम नहीं रख सकते तो उड़ानें रोक दो', महंगे हवाई टिकट पर SC सख्त |
    बंद अलमारी, 4 बैग और 3 करोड़ का कैश...ऑटो ड्राइवर के घर मिली रकम का PWD इंजीनियर से क्या है कनेक्शन |
    कर्नाटक के शिवमोगा में शख्स पर लोहे की रॉड से हमला, वीडियो आया सामने |
    दुकान खोलते वक्त शटर पर चाबी क्यों चलाते हैं दुकानदार? लोगों ने बताए कारण
    Advertisement