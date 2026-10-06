कचरा गाड़ी के पहिए के नीचे आई 10 साल की मासूम, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा

इंदौर के मांगलिया बायपास स्थित पुमार्थ सेरेनिटी टाउनशिप से एक दर्दनाक सड़क हादसे का मामला सामने आया है. यहां कचरा कलेक्शन करने आए वाहन की चपेट में आने से 10 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें घटना का पूरा मंजर कैद हुआ है. बताया गया है कि सोमवार शाम टाउनशिप में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के लिए वाहन आया हुआ था. इसी दौरान 10 साल की मासूम बच्ची कचरा वाहन की चपेट में आ गई. हादसा इतना गंभीर था कि कचरा गाड़ी का अगला पहिया बच्ची के ऊपर से गुजर गया. सीसीटीवी फुटेज में वाहन के बच्ची को टक्कर मारने के बाद उसके ऊपर से गुजरने की घटना दिखाई दे रही है. हादसे के बाद टाउनशिप में अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों और परिजनों के बीच चीख-पुकार मच गई.

और पढ़ें

घटना के तुरंत बाद परिजन बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे. गंभीर रूप से घायल बच्ची को बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. यहां बच्ची का आईसीयू में इलाज चल रहा है. उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. परिजनों के लिए हादसे के बाद का वक्त बेहद मुश्किल रहा. बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है. हादसे की जानकारी पुलिस तक पहुंचने के बाद मांगलिया पुलिस चौकी की टीम भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाया.

सीसीटीवी फुटेज से सामने आया हादसा

घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हादसे की तस्वीर और साफ हुई. फुटेज में कचरा वाहन टाउनशिप के भीतर आता दिखाई देता है. इसी दौरान बच्ची उसकी चपेट में आ जाती है. पुलिस के मुताबिक, मामले में परिजनों की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की गई है. मांगलिया चौकी पुलिस ने आरोपी कचरा वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है.

पुलिस अब मामले की जांच कर रही है. हादसा किस तरह हुआ और वाहन चालक की लापरवाही की क्या भूमिका रही, इसे लेकर पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है.

Advertisement

परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी कचरा वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और जीवन संकट में डालने से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. मांगलिया चौकी क्षेत्र में सामने आए इस हादसे के बाद रिहायशी टाउनशिप के भीतर कचरा कलेक्शन करने वाले वाहन की आवाजाही और हादसे की स्थिति सामने आई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रही मासूम

10 साल की बच्ची हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई है. परिजनों ने उसे इलाज के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां वह आईसीयू में भर्ती है. उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. मांगलिया बायपास की पुमार्थ सेरेनिटी टाउनशिप में हुआ यह हादसा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. फुटेज में कचरा वाहन की चपेट में आने के बाद बच्ची के गंभीर रूप से घायल होने की तस्वीर सामने आई है. घटना के बाद मांगलिया पुलिस चौकी ने परिजनों की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी कचरा वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है. इस हादसे में घायल बच्ची का बॉम्बे हॉस्पिटल के आईसीयू में इलाज जारी है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस की जांच अब घटना की पूरी परिस्थितियों और वाहन चालक की भूमिका पर केंद्रित है.



---- समाप्त ----