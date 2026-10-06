scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कचरा गाड़ी के पहिए के नीचे आई 10 साल की मासूम, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा

इंदौर के मांगलिया बायपास स्थित पुमार्थ सेरेनिटी टाउनशिप में कचरा कलेक्शन वाहन की चपेट में आने से 10 साल की बच्ची गंभीर घायल हो गई. हादसे में वाहन का अगला पहिया बच्ची के ऊपर से गुजर गया. बच्ची बॉम्बे हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती है. परिजनों की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने चालक पर केस दर्ज किया है.

Advertisement
X
कचरा गाड़ी की चपेट में आई मासूम बच्ची. (Photo: Screengrab)
कचरा गाड़ी की चपेट में आई मासूम बच्ची. (Photo: Screengrab)

इंदौर के मांगलिया बायपास स्थित पुमार्थ सेरेनिटी टाउनशिप से एक दर्दनाक सड़क हादसे का मामला सामने आया है. यहां कचरा कलेक्शन करने आए वाहन की चपेट में आने से 10 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें घटना का पूरा मंजर कैद हुआ है. बताया गया है कि सोमवार शाम टाउनशिप में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के लिए वाहन आया हुआ था. इसी दौरान 10 साल की मासूम बच्ची कचरा वाहन की चपेट में आ गई. हादसा इतना गंभीर था कि कचरा गाड़ी का अगला पहिया बच्ची के ऊपर से गुजर गया. सीसीटीवी फुटेज में वाहन के बच्ची को टक्कर मारने के बाद उसके ऊपर से गुजरने की घटना दिखाई दे रही है. हादसे के बाद टाउनशिप में अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों और परिजनों के बीच चीख-पुकार मच गई.

घटना के तुरंत बाद परिजन बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे. गंभीर रूप से घायल बच्ची को बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. यहां बच्ची का आईसीयू में इलाज चल रहा है. उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. परिजनों के लिए हादसे के बाद का वक्त बेहद मुश्किल रहा. बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है. हादसे की जानकारी पुलिस तक पहुंचने के बाद मांगलिया पुलिस चौकी की टीम भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाया.

सीसीटीवी फुटेज से सामने आया हादसा

सम्बंधित ख़बरें

इन्दौर में स्टेट प्रेस क्लब के कार्यक्रम में बोले नरेंद्र सिंह तोमर.(Photo:ITG)
'Gen-Z नहीं, युवाओं को कहें तरुण भारत', नरेंद्र तोमर ने क्यों दी सलाह?
Indore Granddaughter
आधी रात बुलेट से दादा के घर पहुंची पोती, क्रिकेट बैट से वार कर मार डाला
राजा की हत्या के बाद संभाल रहा था ट्रांसपोर्ट का कारोबार.(Photo:ITG)
राजा रघुवंशी के जिगरी दोस्त ने मौत को लगाया गले, इंदौर में फिर सनसनी
According to Indore’s Chief Medical and Health Officer (CMHO), laboratory analysis confirmed bacterial contamination caused by a leakage in a drinking water pipeline in Bhagirathpura
इंदौर दूषित जल कांड लापरवाही की एक घटना नहीं, दशकों की नाकामी: आयोग
इंदौर में अवैध दवाओं के काले कारोबार पर सर्जिकल स्ट्राइक. (Photo: Representational)
नवरात्र से ठीक पहले 19 हजार अवैध गर्भपात किट! BJP MLA उषा ठाकुर भड़कीं

घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हादसे की तस्वीर और साफ हुई. फुटेज में कचरा वाहन टाउनशिप के भीतर आता दिखाई देता है. इसी दौरान बच्ची उसकी चपेट में आ जाती है. पुलिस के मुताबिक, मामले में परिजनों की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की गई है. मांगलिया चौकी पुलिस ने आरोपी कचरा वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है. 
पुलिस अब मामले की जांच कर रही है. हादसा किस तरह हुआ और वाहन चालक की लापरवाही की क्या भूमिका रही, इसे लेकर पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है.

Advertisement

परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी कचरा वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और जीवन संकट में डालने से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. मांगलिया चौकी क्षेत्र में सामने आए इस हादसे के बाद रिहायशी टाउनशिप के भीतर कचरा कलेक्शन करने वाले वाहन की आवाजाही और हादसे की स्थिति सामने आई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रही मासूम

10 साल की बच्ची हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई है. परिजनों ने उसे इलाज के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां वह आईसीयू में भर्ती है. उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. मांगलिया बायपास की पुमार्थ सेरेनिटी टाउनशिप में हुआ यह हादसा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. फुटेज में कचरा वाहन की चपेट में आने के बाद बच्ची के गंभीर रूप से घायल होने की तस्वीर सामने आई है. घटना के बाद मांगलिया पुलिस चौकी ने परिजनों की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी कचरा वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है. इस हादसे में घायल बच्ची का बॉम्बे हॉस्पिटल के आईसीयू में इलाज जारी है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस की जांच अब घटना की पूरी परिस्थितियों और वाहन चालक की भूमिका पर केंद्रित है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ‘It’s Done Bro!' सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक गूंजा सलमान खान का वो कमेंट |
    लो हीट सीमेंट क्या है? इससे बने घर में नहीं आती हैं दरारें, खर्चा भी होगा कम |
    कचरा गाड़ी के पहिए के नीचे आई 10 साल की मासूम, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा |
    'ए मेरी नटखटी कॉलेज की लड़कियों...', 'अंकल जी' ने रोड पर किया ऐसा डांस, लोग बोले- ये तो AI है! |
    10 साल से फिटनेस फेल, फिर भी मरीज ढोती रही KGMU की एंबुलेंस, अब 17 हजार रुपये का चालान |
    राज्यसभा चुनाव में सपा ने क्यों नहीं उतारा तीसरा उम्मीदवार, क्या जादुई आंकड़ा नहीं जुटा पाए अखिलेश |
    लड़कियों को जबरन यूरिन पिलाता, रेजर से नाम गुदवाता और न्यूड फोटो मांगता! पेरिस में भारतीय पर ट्रायल शुरू |
    iPhone और Samsung को टक्कर? Vivo V80 में 7200mAh बैटरी और 144Hz स्क्रीन |
    बर्फीले पहाड़ पर गाड़ियां ही गाड़ियां... 14,500 फीट पर आदि कैलाश में ऐसा नजारा पहली बार! |
    शाम के समय रहते हैं फ्री... तो कमाई का एड कर लें ये भी सोर्स, हो जाएगी एक्स्ट्रा इनकम
    Advertisement