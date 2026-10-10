scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फैमिली डिनर हुआ और फोटो भी खींचे गए! सिंधिया घराने की दलील; बुआ की बेटी के सनसनीखेज आरोप- धोखे से कराए थे दस्तखत

Scindia Property Dispute: सिंधिया परिवार की 40 हजार करोड़ की संपत्ति पर नया बवाल. प्रतिमा देवी का आरोप है कि धोखे से कराए गए दस्तखत... कोर्ट 14 अक्टूबर को सुनाएगा फैसला. पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

Advertisement
X
जयविलास पैलेस समेत 40 हजार करोड़ की संपत्ति पर फिर मचा बवाल.(Photo:ITG)
जयविलास पैलेस समेत 40 हजार करोड़ की संपत्ति पर फिर मचा बवाल.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश में ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की तकरीबन 40 हजार करोड़ मूल्य की अकूत संपत्ति के बंटवारे से जुड़े मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. परिवार की सदस्य प्रतिमा देवी ने अदालत में एक अतिरिक्त आवेदन दाखिल कर बंटवारे से संबंधित दस्तावेजों पर किए गए अपने हस्ताक्षरों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उनका दावा है कि ये हस्ताक्षर उनकी सहमति से नहीं, बल्कि धोखे से और गुमराह करके कराए गए थे. इस नए मोड़ के बाद अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और बहस सुनने के बाद आवेदन पर अपना फैसला 14 अक्टूबर यानी आगामी बुधवार के लिए सुरक्षित रख लिया है.

पता हो कि प्रतिमा देवी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी बुआ दिवंगत पद्मावती राजे की बेटी हैं. उन्होंने अदालत में पेश किए गए अतिरिक्त आवेदन में आरोप लगाया कि संपत्ति बंटवारे से जुड़े बेहद अहम दस्तावेजों और कानूनी नोटिसों की पूरी जानकारी उनसे छिपाई गई.

प्रतिमा देवी के अनुसार, ''उन्हें गुमराह करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज और कानूनी नोटिस गलत पतों पर भेजे गए थे. इसलिए उन्हें अपने दावों और तर्कों के समर्थन में अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए.''

सम्बंधित ख़बरें

Vasundhara in Delhi
रणभूमि: सीएम पद को लेकर राजस्थान में घमासान, कब तक निकलेगा समाधान?
Vasundhara Raje in Delhi
Newsroom: राजस्थान में हलचल के बीच दिल्ली पहुंची वसुंधरा, छत्तीसगढ़ की रेस में आईं रेणुका!
Election Result
चुनावी नतीजों से पहले ईश्वर की शरण में नेता, जीत के लिए पूजा-पाठ
राजस्थान के बारां जिले में आयोजित चुनावी सभा में पीएम मोदी के साथ वसुंधरा राजे ने मंच साझा किया. फाइल फोटो
किसान से लेकर आम जनता तक की नब्ज पर पकड़... क्या वसुंधरा राजे दिलाएंगी राजस्थान में जीत?
Rajasthan Voting
राजस्थान का रण... वोट पर जुबानी जंग! राज्य में कौन करेगा राज?

ज्योतिरादित्य, वसुंधरा और यशोधरा राजे के वकीलों ने किया विरोध

दूसरी ओर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे की ओर से पेश हुए वकीलों ने प्रतिमा देवी के इन आरोपों और अतिरिक्त आवेदन का अदालत में सख्त विरोध किया. तर्क दिया गया कि संपत्ति बंटवारे के सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर पूरी सहमति और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किए गए थे. दस्तावेजों पर दस्तखत होने के बाद परिवार के सभी सदस्यों के बीच सामूहिक रूप से डिनर हुआ था, जिसमें प्रतिमा देवी भी शामिल थीं और इस दौरान तस्वीरें भी खींची गई थीं.

Advertisement

जयविलास पैलेस समेत ₹40 हजार करोड़ की संपत्ति पर नजर

ग्वालियर का ऐतिहासिक और भव्य जयविलास पैलेस  समेत देश भर में फैली सिंधिया राजघराने की कुल संपत्तियों का बाजार मूल्य लगभग 40 हजार करोड़ रुपये आंका जाता है. इस ऐतिहासिक विरासत और संपत्तियों के न्यायसंगत बंटवारे का मामला लंबे समय से अदालत में विचाराधीन है. देखें VIDEO:- 

अब 14 अक्टूबर को आने वाला अदालत का फैसला इस लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है कि कोर्ट प्रतिमा देवी को अपने दावों के समर्थन में अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति देता है या नहीं. फिलहाल, 'हस्ताक्षर सहमति से हुए या धोखे से'? इस सवाल को लेकर राजघराने के भीतर का विवाद और गहरा गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'रावण को श्रद्धांजलि क्यों नहीं देते...' सोशल मीडिया पर तनुश्री दत्ता के धार्मिक पोस्ट |
    सड़क पर दूर-दूर तक दिखीं सिर्फ रेड लाइट्स... गौर सिटी-2 की सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भीषण जाम |
    कैसे टुकड़ों में जंतर-मंतर पहुंचने वाले प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया? देखें ब्लैक एंड व्हाइट |
    दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फिर लामबंद होगा विपक्ष, सोमवार को बड़े मार्च की तैयारी |
    फैमिली डिनर हुआ और फोटो भी खींचे गए! सिंधिया घराने की दलील; बुआ की बेटी के सनसनीखेज आरोप- धोखे से कराए थे दस्तखत |
    क्या शाहरुख और अजय देवगन की बढ़ेगी मुश्किलें? तुकाराम मुंढे के अगले कदम पर टिकी निगाहें |
    Old Towels Reuse: पुराना और खुरदुरा तौलिया बचाएगा आपके पैसे! फेंकने से पहले जान लें दोबारा इस्तेमाल के 3 शानदार तरीके |
    कितने की है पेंट करने वाली मशीन? खुद ही 4 घंटे में कर लेंगे एक कमरे में कलर |
    दिल्ली में CJP का कल फिर हल्लाबोल... ट्रैफिक रूट डायवर्ट, लेकिन खुले रहेंगे मार्केट-मेट्रो स्टेशन |
    अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में मास शूटिंग... अंधाधुंध गोलीबारी में 9 लोगों की मौत, हमलावर भी ढेर
    Advertisement