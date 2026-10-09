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सरपंच बनने के लिए चाहिए थे पैसे, तो गर्लफ्रेंड के घर मार दिया ₹1.10 करोड़ का डाका... सोने का बिस्किट, कैश और iPhone 17 पार

इंदौर में गर्लफ्रेंड के घर से 1.10 करोड़ रुपये का सोना, नकदी और iPhone 17 चोरी करने के आरोप में राजस्थान का गोपाल जाखड़ गिरफ्तार. पुलिस के मुताबिक, आरोपी सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए पैसे जुटाना चाहता था.

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इंदौर पुलिस ने राजस्थान के युवक को किया गिरफ्तार.(Photo: AI generated)
इंदौर पुलिस ने राजस्थान के युवक को किया गिरफ्तार.(Photo: AI generated)

मध्य प्रदेश के इंदौर में रिश्तों को हैरान करने वाला चोरी का मामला सामने आया है. राजस्थान के जोधपुर जिले के रहने वाले एक युवक पर अपनी महिला मित्र के घर से करीब 1.10 करोड़ रुपये का कीमती सामान चोरी करने का आरोप है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता था और इसके लिए पैसों का इंतजाम करने की कोशिश कर रहा था. आरोपी की पहचान गोपाल जाखड़ उर्फ गोपी (25) निवासी ग्राम गारासनी जिला जोधपुर राजस्थान के रूप में हुई है.

यह मामला इंदौर के लसूड़िया थाना इलाके के बीसीएम पार्क, नेपानिया का है. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है, ताकि चोरी गए शेष सामान के बारे में जानकारी जुटाई जा सके.

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गर्लफ्रेंड के घर से क्या-क्या चोरी हुआ?

पुलिस के मुताबिक, घर की अलमारी से 10 अगस्त से 13 सितंबर 2026 के बीच कीमती सामान चोरी हुआ था. शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. शुरुआती शिकायत में चोरी गए सामान की कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये बताई गई थी.

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ये सामान बरामद किया:

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  • करीब 630 ग्राम वजन का सोने का बिस्किट
  • 40 ग्राम सोने की चेन
  • 2 लाख रुपये नकद
  • एक Apple iPhone 17

पुलिस के अनुसार, बरामद सामान की कीमत करीब 1.08 करोड़ से 1.10 करोड़ रुपये के बीच बताई गई है. शुरुआती शिकायत में बताई गई कीमत और बरामद सामान के मूल्य में अंतर है.

सरपंच बनने के लिए जुटाने थे पैसे

पुलिस के अनुसार, गोपाल जाखड़ अपने गांव में सरपंच पद का चुनाव लड़ने की योजना बना रहा था. इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी. आरोप है कि उसे अपनी महिला मित्र के घर की अलमारी में रखे सोने के बिस्किट और अन्य कीमती सामान की जानकारी थी.

पुलिस का कहना है कि आरोपी ने चुनावी खर्च जुटाने और अपने महंगे शौक पूरे करने के इरादे से चोरी की वारदात को अंजाम दिया. हालांकि, यह आरोप पुलिस की जांच और पूछताछ पर आधारित हैं.

चोरी के बाद मोबाइल बंद कर हुआ फरार

पुलिस के मुताबिक, वारदात के बाद आरोपी घर से चला गया और उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया. इससे उसकी तलाश करना चुनौतीपूर्ण हो गया. शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और जांच के दौरान आरोपी तक पहुंच गई.

पुलिस ने गोपाल जाखड़ को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी का सामान बरामद किया है. फिलहाल आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी का कोई अन्य सामान अभी बरामद होना बाकी है या नहीं.

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