scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

How to Make Kimchi: पत्तागोभी से घर पर बनाएं तीखी-चटपटी कोरियन किमची, शेफ पंकज भदौरिया ने बताई आसान रेसिपी

देसी अचार तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन इस बार कोरियन अचार यानी किमची खाकर देखिए. पत्तागोभी, गाजर और तीखे मसालों से तैयार यह फर्मेंटेड डिश स्वाद में खट्टी-तीखी और पाचन के लिए फायदेमंद होती है. जानिए इसे बनाने की पूरी रेसिपी, सामग्री और फर्मेंटेशन से जुड़े जरूरी टिप्स.

Advertisement
X
पत्तागोभी से किमची बनती है. (PHOTO:ITG)
पत्तागोभी से किमची बनती है. (PHOTO:ITG)

How to Make Kimchi: कोरियन खाने का स्वाद चखना पसंद है, तो आपने किमची का नाम जरूर सुना होगा. यह कोरिया की पारंपरिक डिश है, जिसे पत्तागोभी और कुछ खास मसालों से तैयार किया जाता है. इसका स्वाद खट्टा, तीखा और चटपटा होता है. अगर आपको भी स्पाइसी कोरियन फूड अच्छा लगता है तो किमची तो आपकी फेवरेट बन जाएगी. 

खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा महंगी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती. मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने इंस्टाग्राम पर कोरियन स्टाइल किमची की रेसिपी शेयर की है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.

किमची को फर्मेंट करके तैयार किया जाता है. इस प्रोसस में समय लगता है, लेकिन एक बार तैयार होने के बाद इसे खाने के साथ साइड डिश की तरह परोसा जा सकता है. इसे कोरियन अचार भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसे साइड डिश की तरह ही सर्व किया जाता है. अगर आप रोजाना के खाने में कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो यह रेसिपी आपके काम आ सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

Rhea Badal Wedding Look
J&K के राजकुमार की पंजाबी दुल्हन के चर्चे, आनंद कारज में लगीं सुंदर
Dhanteras 2026 (Photo: ITG)
घर में बरकत के लिए धनतेरस पर करें ये 10 काम, बनी रहेगी सुख-समृद्धि
Sara Tendulkar Diwali Look
सूट पहन ऑफिस की दिवाली पार्टी में छाईं सारा-सानिया, देखें PHOTOS
Who is Vidyutjihva? (Photo: ITG)
कौन थे शूर्पणखा के पति, 'रामायण' में विवेक ओबराय ने निभाया है रोल
Instant Butter Chakli
चावल के आटे से दिवाली पर बनाएं क्रिस्पी बटर चकली, सब पूछेंगे रेसिपी

किमची बनाने के लिए सामग्री

  • 1 मिडियम आकार की चाइनीज पत्तागोभी या नॉर्मल पत्तागोभी
  • आधा कप नमक
  • 2 गाजर
  • 2 हरे प्याज
  • 2 बड़े चम्मच चावल का आटा
  • तीन-चौथाई कप पानी
  • 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस या फिश सॉस
  • 7-8 लहसुन की कलियां
  •  2 इंच अदरक का टुकड़ा
  •  एक-चौथाई कप कोरियन लाल मिर्च के फ्लेक्स या भिगोई हुई कश्मीरी मिर्च का पेस्ट

घर पर कैसे बनाएं कोरियन स्टाइल किमची?

Advertisement

 पत्तागोभी को नमक लगाएं

सबसे पहले पत्तागोभी को बड़े टुकड़ों में काट लें. अब इसमें नमक अच्छी तरह मिलाएं और करीब 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें. इससे पत्तागोभी नरम हो जाएगी और उसमें से अतिरिक्त पानी निकलने लगेगा.

चावल के आटे का पेस्ट बनाएं

एक पैन में चावल का आटा और आधा कप पानी डालकर मिलाएं. इसे धीमी आंच पर चलाते हुए पकाएं, जब तक मिश्रण गाढ़ा पेस्ट न बन जाए. अब इसे ठंडा होने के लिए रख दें.

तैयार करें चटपटा मसाला

ठंडे चावल के पेस्ट में कद्दूकस किया हुआ लहसुन, अदरक, हरे प्याज के सफेद हिस्से, सोया सॉस या फिश सॉस और गोचुगारू मिलाएं. इन सभी चीजों को अच्छी तरह पीसकर एक महीन पेस्ट तैयार कर लें. अगर गोचुगारू मौजूद नहीं है, तो भिगोई हुई कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं.

सब्जियों में मिलाएं मसाला

अब नमक लगी पत्तागोभी को अच्छी तरह धोकर उसका पानी निकाल दें. गाजर को पतले लंबे टुकड़ों में काट लें और हरे प्याज को बारीक काट लें. पत्तागोभी में तैयार मसाले का पेस्ट, गाजर और हरा प्याज डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं, ताकि मसाला हर टुकड़े पर लग जाए.

फर्मेंट करके तैयार करें किमची

अब इस मिश्रण को एक साफ कांच के जार में भरें. जार को बिल्कुल ऊपर तक न भरें और थोड़ा खाली स्थान छोड़ दें, ताकि फर्मेंटेशन के दौरान बनने वाली गैस के लिए जगह रहे. इसे कमरे के तापमान पर लगभग 2 से 3 दिन तक फर्मेंट होने दें. इसके बाद जार को फ्रिज में रख दें. किमची का स्वाद समय के साथ और खट्टा हो सकता है.

Advertisement

किमची खाने के क्या हैं फायदे?

  1. किमची को फर्मेंट करके बनाया जाता है, इसलिए इसमें फायदेमंद बैक्टीरिया विकसित हो सकते हैं. सही तरीके से तैयार की गई किमची में मौजूद ये बैक्टीरिया आंतों की सेहत के लिए गुणकारी हो सकते हैं. पत्तागोभी और गाजर से शरीर को कुछ विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं.
  2. हालांकि, किमची के फायदे उसकी सामग्री और फर्मेंटेशन की प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं. इसे खाने से इम्यूनिटी बढ़ने या त्वचा में निखार आने की गारंटी नहीं है. इसमें नमक की मात्रा भी अधिक हो सकती है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए.

ध्यान रखें: घर पर किमची बनाते समय साफ बर्तन इस्तेमाल करें और फर्मेंटेशन के दौरान उसमें फफूंदी, असामान्य रंग या सड़न जैसी स्मेल दिखे, तो उसे न खाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिवाली-छठ पर घर जाने के लिए कन्फर्म ट्रेन टिकट कैसे मिलेगा? ये ऐप और तरीके आ सकते हैं काम |
    अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम के सामने भड़की आग, देखते ही देखते राख हो गए कई आशियाने |
    जहरीली हवा छीन रही है जिंदगी के साल... दिल्ली में 8 तो कोलकाता में चार साल, प्रदूषण पर आया चौंकाने वाला आंकड़ा |
    क्या बंद हो रही है छोटे नोटों की छपाई? RBI ने वायरल दावे का किया खंडन |
    पहले रील्स से दोस्ती, फिर मर्डर की सुपारी... इंस्टाग्राम पर युवाओं को बरगला रहा शहजाद भट्टी |
    क्या अब 6 साल शादी नहीं कर पाएंगे अग्न‍िवीर या बदलेगा न‍ियम? 2 साल एक्सटेंशन म‍िलने के बाद बड़ा सवाल |
    'आपको मिस कर रहा हूं पापा', धर्मेंद्र के फार्महाउस पर पहुंचे सनी देओल, धान की खेती कराई साफ |
    China Economy Crisis: 'बहुत बुरी हालत में है चीन की इकोनॉमी...' दिग्‍गज हुए हैरान, बताया- क्‍या है संकट? |
    रिवर्स गियर में दौड़ती रही बेकाबू कार, गिरते-उठते जान बचाकर भागे लोग, जयपुर का खौफनाक VIDEO |
    दिवाली पर मिठाई या सोना? 1.23 लाख रुपये किलो की ‘त्योहार अशर्फी’
    Advertisement