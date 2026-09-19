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'कर लो ट्रोलिंग', बिग बॉस में सलमान खान का फूटा गुस्सा, उतारी टोपी-फेंका जैकेट

बिग बॉस 20 के 'वीकेंड का वार' में और भी ड्रामा देखने को मिलेगा, क्योंकि सलमान खान का गुस्सा देखने को मिला है. लेटेस्ट प्रोमो ने सभी को हैरान कर दिया है.

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सलमान का फूटा गुस्सा (Photo: X/@HotstarReality)
सलमान का फूटा गुस्सा (Photo: X/@HotstarReality)

रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का दूसरा 'वीकेंड का वार' धमाकेदार मोमेंट्स और जबरदस्त ड्रामे से भरा नजर आ रहा है. इस हफ्ते घर के अंदर जमकर बहस हुई, कड़े नियम टूटे और नॉमिनेशन में भी बड़े ट्विस्ट देखने को मिले. ऐसे माहौल के बीच शो के होस्ट सलमान खान स्टेज पर आ चुके हैं और वे घर के कुछ कंटेस्टेंट्स की जमकर क्लास लगाने के मूड में हैं.

सलमान ने इस दौरान अपनी सेहत, शरीर और हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर उड़ रही तमाम झूठी अफवाहों पर अपने खास बेबाक अंदाज में विराम लगा दिया है. प्रोमो में सलमान का यह तेवर देखकर दर्शक भी हैरान रह गए हैं.

सलमान का कड़ा रुख
इस हफ्ते घर के अंदर का माहौल काफी तनावपूर्ण रहा. खासकर स्काउट और आसिफ खान शो के नियमों और मेकर्स के फैसलों पर लगातार कमेंट करने की वजह से चर्चा के केंद्र में आ गए हैं. अब 'वीकेंड का वार' में सलमान खान इन दोनों कंटेस्टेंट्स के रवैये पर सवाल उठाने जा रहे हैं.

स्काउट को खुली चुनौती और सलमान का गुस्सा
सामने आए लेटेस्ट प्रोमो में सलमान खान का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखाई दे रहा है. उन्होंने स्काउट को सीधे तौर पर खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे अपनी यूट्यूब कम्युनिटी से कहें कि आकर उन्हें ट्रोल करें. सलमान के इस तेवर ने घर के बाकी सदस्यों को भी सन्न कर दिया है.

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ट्रोलर्स पर सलमान का करारा प्रहार
प्रोमो में सलमान खान अपनी सेहत और बालों को लेकर उड़ रही अफवाहों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने ट्रोल करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए अपनी हैट उतारी और फिर अपना कोट भी उतार दिया. स्टेज पर बेबाक अंदाज में अपनी टी-शर्ट खींचकर अपनी फिटनेस दिखाते हुए सलमान ने साफ कह दिया कि जिन्हें ट्रोल करना है, कर लो. 

इस बोल्ड कदम से उन्होंने अपनी सेहत और हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी सभी अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है.

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